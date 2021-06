La pizza es una de esas elaboraciones que, aunque se suelen asociar a la comida rápida (todos tenemos en mente las cadenas de restaurantes que elaboran pizzas que no deberían llegar a denominarse como tal), bien preparadas son un auténtico manjar. Ejemplo de ello es el reciente fenómeno de las cadenas de pizzas artesanales.

En ese contexto, 50 Top Pizza, a guía online de libre acceso más importante del sector, ha decidido otorgar el premio denominado 'Las mejores cadenas de pizza artesanal del mundo en 2021- Premio Latteria Sorrentina'. La lista en total está compuesta por 20 marcas que podemos encontrar en todo el mundo, siendo dos de ellas españolas.

El galardón a la mejor cadena de pizza artesanal ha sido para la marca Da Michele, un histórico establecimiento napolitano que cuenta con nada menos que 19 locales en todo el mundo, ocho en Italia y el resto repartidos por Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Japón.

Mientras, en segundo lugar se encuentra otro nombre de la escuela napolitana, Sorbillo, que cuenta con distintos locales en la península italiana, además de los locales de Nueva York, Miami y Tokio. El tercer puesto es para el grupo francés Big Mamma, con numerosos locales en Italia, Londres y Madrid (entre los que se encuentra el restaurante italiano Bel Mondo).

Pizza del Big Mamma Gruop. Big Mamma Gruop

Elaboración de la lista

Para elaborar esta lista de las 20 mejores marcas de pizzas artesanales, las mil inspectores del grupo 50 Top evaluaron las pizzerías en al menos cinco de sus locales. Como política de la guía, los inspectores permanecieron en el anonimato en todo momento, tanto en las inspecciones in situ como en las entregas. Se tuvieron en cuenta todos los estilos de pizza propuestos en el mundo, aunque a nivel artesanal, el estilo napolitano clásico sigue siendo el que predomina, siendo sinónimo de alta calidad.

Desde el grupo 50 Top explican que "la cadena de pizzas artesanales es sin duda un concepto de éxito. Ha cosechado de forma simultánea la aprobación del público y de la crítica. No hace mucho tiempo cuando se hablaba de cadenas, se hacía referencia esencialmente a algunas que no tenían como objetivo principal la alta calidad. Tampoco respetaban el carácter artesanal del producto. En cambio, hoy en día diversos nombres importantes del universo de la pizza como los presentes en este ranking, han decidido invertir en esta dirección, empezando por el estudio del difícil concepto de la replicabilidad. El hecho de que este concepto de negocio se multiplique año tras año es, sin duda, una señal importante que no podemos ignorar".

Siete italianos entre los 20 mejores establecimientos de pizzas artesanales

En el ranking elaborado por top 50 dominan los establecimientos originarios de la patria de la pizza, es decir, los italianos -siete de los 20 que hay-. Además de las ya mencionadas Da Michele y Sorbillo, también están presentes en el ranking Berberè, Da Zero, Saporè, Fra Diavolo y Rossopomodoro. También hay tres marcas británicas, una francesa y una española, ascendiendo a 13 marcas del continente europeo. Sin embargo, el hecho de que el fenómeno sea de alcance mundial, queda probado por la presencia de cadenas procedentes de otros cuatro continentes: cuatro de América del norte (entre las que se encuentra Frank Pepe Pizzeria Napoletana, en sexto lugar) una de América Latina (la brasileña Bràz, en séptimo lugar), una de Oceanía (la australiana 400 Gradi, en octavo lugar) y una de Asia (Peppina de Tailandia, en novena lugar).

"También hay que destacar -concluyen los comisarios- que hay 171 establecimientos de las 20 cadenas de nuestro ranking situados en Europa, epicentro natural del fenómeno. Sin embargo, lo interesante es observar como esta tendencia está despegando en otras zonas del mundo, como América del norte, que cuenta con 30 establecimientos, Asia, con 22, América del sur, con 10 y Oceanía con 6. Y estamos razonablemente seguros de que en la próxima edición se producirá una importante ampliación de las cifras en los distintos continentes. Y es que es palpable la sensación de un fenómeno de crecimiento exponencial de las cadenas artesanales", aseguran.

Las 20 mejores pizzas del mundo