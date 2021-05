Tiempo estival, buen ambiente, música y sabores exóticos. Este tiempo invita sobremanera a adentrarse en los mejores locales de Madrid para disfrutar de las mejores mezclas de bebidas espirituosas y sabores, los cócteles, además de su gastronomía.

En la capital es casi imposible saber cuántos establecimientos de coctelería hay e inviable contar con los dedos de una mano cuáles son los mejores. Sin embargo, desde 'Vozpópuli' se ha hecho una selección con algunos de ellos.

¿Dónde disfrutar de los mejores cócteles? ¿Cuáles son los 10 mejores bares para tomar cócteles en Madrid?

Mejores bares de cócteles en Madrid

Bad Company 1920 (Calle Tudescos, 4)

Un cartel en el que se lee "No Booze Sold Here. Boose Hounds Please Stay Out" ("Aquí no se vende alcohol, sabuesos [fanáticos de la bebida], por favor, quédense fuera", en español) invita a adentrarse en Bad Company 1920. Esta coctelería 'clandestina' con luz tenue, música jazz de fondo y mobiliario de terciopelo comparte con el invitado sus maravillosos cócteles a la carta, también en modo plato.

Cóctel en plato en Bad Company 1920. Instagram Bad Company 1920.

Es un local 'secreto' que simula y sumerge a los clientes en la sensación que se vivía durante la América de la Ley Seca, incluso hay que entrar con una clave. "Bienvenidos a los felices años 20, 100 años después", señalan en sus redes. Todo muy 'Peaky Blinders'.

La Vaga Funky Castizo (Calle del Divino Pastor, 14)

David RS Guerrero lidera esta coctelería en pleno corazón del madrileño barrio de Malasaña. En este local, denominado la "hermana pequeña de La Tuerta Funky Castizo", hay tanto coctelería como "picoteo" y en su Instagram ofrecen una imagen previa de lo que uno puede encontrarse. Entre otras cosas, ofrece varios 'highballs', como el 'Lazy' o el 'Seis'; así como cócteles como el Mālus, que ha alcanzado el top 20 del World Class Competition 2021. Entre la oferta gastronómica, se pueden pedir los boquerones con hinojo encurtido o los mejillones con mayonesa de escabeche.

La Vaga Funky Bar cóctel. Instagram La Vaga Funky Bar cóctel.

1862 Dry Bar (Pez, 27)

Otra de las calles más emblemáticas de la capital, la calle Pez, del barrio de Malasaña, alberga rincones de obligada visita. 1862 Dry Bar promete ofrecer a los madrileños una oferta distinta e innovadora de cócteles. Con nombres como 'Viejísimo Adonis', 'Amaro Old Fashioned', Greta Garbo Daiquiri', 'Walking Dead in Malasaña' o 'Dragón amarillo by Santos', este establecimiento invita a sumergirse en una carta abundante de bebidas. Además, en ocasiones especiales preparan menús degustación acompañados de cócteles en los que incluyen platos como tartar de salmón, albóndigas de cordero o creps de cardillos.

Cóctel Dry Bar. Instagram Dry Bar.

Krápula (Calle de Jorge Juan, 27)

"Comida gamberra y una original selección de cócteles para bocas inquietas", así se define Krápula, que además dice ser "el alma rockera y atunera de Jorge Juan". No solo es una coctelería, es un restaurante de cocina castizoceánica que ofrece platos especializados de atún rojo o comida thai entre las que se encuentran su pad thai y sus frescas ensaladas. En cuanto a las bebidas, 'El Abrazo de Bulleit' se presentó al World Class Competition 2021.

Cóctel y plato de Krápula. Instagram de Krápula.

Club Matador (Jorge Juan, 5)

También en pleno barrio de Salamanca se encuentra el Club Matador. Es otra de las mejores apuestas en la capital para disfrutar de coctelería de calidad y de gastronomía, así como un espacio privilegiado. Se puede visitar siendo socio del club o como acompañante invitado de uno de ellos, factor que suma misterio a este especial lugar. Aún así, de vez en cuando, organizan puertas abiertas.

Cóctel en Club Matador. Instagram Club Matador.

Salmon Guru (Calle Echegaray, 21)

The World's 50 Best Bars cataloga este local como el número 19. Junto al coctelero español más mediático, Diego Cabrera, el cliente se adentra en un establecimiento en pleno Barrio de Las Letras. La selva, los tikis y el caribe reinan este bar repleto de luz neón. Una de sus características es la de emplear combinaciones con una estética atrevida y divertida. Con todos los colores, formas, sabores y, hasta recipientes. en Salmon Guru, se sirven cócteles en escarabajos, monos, dragones, cabezas de pescados o probetas.

Cócteles en Salmon Guru. Instagram Salmon Guru.

Savas (Calle Sombrerería, 3)

En el barrio de Lavapiés se encuentra otro de los destinos para los amantes de los cócteles. Con los tradicionales Margarita, Bloody Mary, Aperol Spritz, Dry Spritz y Caipirinha, entre otros, Savas es ya imprescindible en la capital.

Cóctel de Savas. Instagram de Savas.

Angelita (Calle Reina, 4)

Wine Bar, Gastro cocktail bar & Cuisine. Esto es Angelita, ubicado en el sótano del restaurante Angelita, por lo que es ideal para disfrutar de los combinados y de la gastronomía. Además, cuenta con bodega de vinos y cartas de cócteles que van variando con el cambio de estaciones. Cócteles con trufa, melaza, huacatay, pisco, chiles, almendras y cilantro, entre tantos ingredientes, dan ese toque especial a este lugar. En cuanto a la gastronomía, ofrece desde tradicionales callos a la madrileña hasta bottoni de calabaza con sabayón pasando por huevo frito de oca con salsa perigord.

Huevos de oca y cóctel de Angelita, Instagram Angelita.

Baton Rouge (Victoria, 8)

Este lugar se encuentra cerca del Barrio de las Letras y la Puerta del Sol. En pleno centro, se trata de una opción perfecta para disfrutar de la coctelería a la par que hamburguesas, sándwiches o jalapeños. Muy estadounidense, además de esto, acompaña la música y una selección de más de 250 destilados y licores entre los que se pueden encontrar el 'Cajun Mary', el 'Mango Ramos Fiz', su 'Royal St' o el peculiar 'The Voynich Manuscript', entre tantos.

Hamburguesa y cóctel de Baton Rouge. Instagram Baton Rouge.

Santamaría (Calle Ballesta, 6)

Esta antigua "casa de citas reconvertida en coctelería en el año 2011" es otro de los esenciales de la capital. Un sótano cuyo ambiente y cuidado espacio ofrece cócteles clásicos a su manera, pero siempre con hielo, ya que cuentan con su máquina especial Hoshizaki que los produce a -20ºC para que no se derritan a temperatura ambiente, mediante "bloques de hielo cristalino recuperando una técnica del S XIX".