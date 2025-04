Madrid reúne las últimas tendencias gastronómicas en una nueva edición del Salón Gourmets

Madrid acoge una de las ferias más esperadas de la alimentación. Hasta el próximo jueves se celebra en Ifema Madrid el Salón Gourmets, una espacio que reúne más de 55.000 productos llegados de todo el mundo, que buscan sorprender a los más de 11.000 visitantes profesionales que se espera que acudan a esta cita.



En total, cerca de 2.100 expositores llenan seis pabellones de Ifema Madrid con su catálogo de productos, convirtiendo a esta feria en el escenario perfecto para mostrarlos. Salón Gourmets acerca las últimas tendencias gastronómicas en sus dos zonas de referencia: Innovation Area, donde se exponen los productos más novedosos, y Organic Exhibition Area, centrada en la producción ecológica.



La 38 Feria de Alimentación y Bebidas de Calidad más exclusiva de Europa reúne los productos de calidad más destacados del sector agroalimentario mundial en la capital. Cerca de 72.000 m² repletos de novedades, tendencias y actividades con un único protagonista, el producto de calidad. A través de sus expositores, Salón Gourmets vuelve a brindar la oportunidad de recorrer España, y hasta 31 países, a través de sus productos delicatesen sin moverse de Madrid.



Asimismo, en sus nueve escenarios —Comunidad de Madrid y Andalucía cuentan con escenarios exclusivos—, las marcas mostrarán la versatilidad de sus productos a través de show cookings, catas, campeonatos y concursos. Esta cita cuenta con la participación de Italia como País de Honor y de la Comunitat Valenciana como Comunidad Autónoma Invitada, además del resto de CCAA españolas.

Actividades para todos

Salón Gourmets es sinónimo de actividades y esta edición estrena nuevas propuestas: el Concurso Merluza do Pincho Challenge by Xunta de Galicia, el Día de la Cocina Atlántica Consellería do Mar y Medio Rural by Xunta de Galicia, el Campeonato de Sabores de Carne de Caza Mayor by Bergara Foundation y el Campeonato de Gazpachuelos by Sabor a Málaga. Y, por supuesto, no faltan los grandes clásicos. Por otro lado, un año más no faltarán los talleres infantiles, que esta edición cumplen 25 años, dirigidos a escolares entre 8 y 12 años de la Comunidad de Madrid.