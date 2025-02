La nueva hamburguesería de moda en Madrid que continúa un legado desde 1967

Los amantes de las hamburguesas, la buena cerveza y el rock & roll tienen un nuevo santuario: The Little Knight by Knight ‘n’ Squire. Este nuevo establecimiento, situado en el número 197 de la calle Serrano, abre sus puertas a pocos metros del estadio Santiago Bernabéu, con la ambición de continuar el legado del icónico Knight ‘n’ Squire, la primera hamburguesería de la capital desde su inauguración en 1967.

Este nuevo local no es solo una sucursal más, sino una reinterpretación del concepto original adaptada a los nuevos tiempos. The Little Knight mantiene la esencia de su casa madre, pero introduce novedades para atraer a un público aún más amplio, desde madrugadores en busca de un buen desayuno hasta noctámbulos que quieren cenar al ritmo de los grandes éxitos de los 80 y 90.

Nada más cruzar sus puertas, los comensales son recibidos por una decoración que rinde homenaje a la cultura pop y a la tradición americana con un toque moderno. Paredes cubiertas de fotos y carteles de cine, vinilos de música legendaria y hasta matrículas de coches estadounidenses conforman el ambiente del local, que respira historia.

Su terraza acristalada y su impresionante barra circular dan el toque que marca la diferencia en este nuevo espacio, pensado tanto para una comida relajada como para un tapeo casual.

El sabor que nunca falla: de desayunos a hamburguesas legendarias

Uno de los grandes atractivos de 'The Little Knight' es su horario extendido y su variada oferta gastronómica. A diferencia de su predecesor, este local ofrece desayunos desde primera hora, con una carta que incluye desde las clásicas tostadas con tomate y jamón ibérico hasta opciones más internacionales como huevos fritos o revueltos, smoothies saludables y una selección de bollos, cookies y tortitas para los más golosos.

A mediodía, la barra se convierte en el punto de encuentro para el aperitivo, donde se pueden disfrutar clásicos como patatas alioli, mejillones en escabeche, aceitunas, banderillas y tortilla española, siempre acompañados de una caña bien tirada. Si el plan es una comida más completa, la carta mantiene la línea de su hermano mayor, con entrantes para compartir como tequeños en tempura, quesadillas, buffalo wings, tacos de cerdo ibérico y las icónicas ‘Nait Fries’.

Pero las verdaderas estrellas del menú son, sin duda, las hamburguesas y los perritos calientes. En el apartado de burgers, 'The Little Knight' ofrece opciones personalizables con distintos tipos de pan, desde remolacha hasta queso o centeno, y carnes de la mejor calidad como wagyu o black angus. Entre las más icónicas están la Classic (carne, lechuga, tomate y cebolla), la Baconburguesa, la Chorizoburguesa y la intensa Diablo, con beicon, jalapeños y doble de queso. Para quienes buscan sabores internacionales, destacan la Thai (con cebolla encurtida, hierbas frescas y mayonesa de chiles tailandeses), la Ibérica (con carne mechada de cerdo ibérico, queso de tetilla y salsa secreta) y la Crispy Chicken, con pollo empanado en corn flakes.

Los perritos calientes tampoco se quedan atrás, con combinaciones tan originales como el Mexicano (guacamole, pico de gallo y chili con carne), el Indio (mermelada de naranja amarga, avellanas, pasas y curri), el Peruano (queso, ají amarillo y cebolla encurtida) o el Robert, con beicon, queso y salsa Jack Daniels.

Un templo cervecero con mucho rock & roll

No se puede hablar de 'The Little Knight' sin mencionar su impresionante selección de cervezas. Al igual que su hermano mayor, este nuevo local apuesta fuerte por la cultura cervecera, con más de 60 variedades entre nacionales e internacionales. Desde cervezas de abadía hasta etiquetas de gran reserva y opciones alemanas, irlandesas y británicas, hay una opción para cada paladar. Para los amantes del vino, también cuentan con una selección de más de 30 referencias y distintos tipos de sangrías.

Knight ‘n’ Squire no es solo una hamburguesería; es parte de la historia gastronómica y cultural de Madrid. Sus toldos rojos son un emblema en la calle Félix Boix, un rincón que desde los años 60 acogió a militares estadounidenses, artistas y personajes de la farándula. Fue en ese ambiente donde nacieron las primeras hamburguesas de la ciudad y donde se forjó la leyenda del ‘Nait’.

Ahora, con la apertura de 'The Little Knight', esta historia se amplía, ofreciendo un nuevo punto de encuentro para nostálgicos, coleccionistas y, sobre todo, para aquellos que disfrutan del sabor auténtico y del buen ambiente. Si Madrid tiene una hamburguesería de referencia, esa es, sin duda, la familia Knight ‘n’ Squire. Y su nuevo miembro promete dar mucha guerra.