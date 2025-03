Jassil Villanueva, heredera de Casa Brugal: “Innovación es aquello que queremos dejar como marca"

Jassil Villanueva Quintana encabeza la quinta generación de la familia creadora y propietaria de este icónico ron, y no para de derribar berreras y abrir nuevos caminos a la mujer en un mundo dirigido tradicionalmente por hombres. Con tan solo 26 años fue reconocida como la maestra ronera más joven del planeta, y ahora además de repensentar el legado de la Casa Brugal, es la responsable de desarrollo e innovación en el área de líquido de la compañía.

Su última creación, Andrés Brugal Edición 02, es el reflejo de la determinación y valentía que caracterizaron al fundador de Brugal. Solo existen 30 botellas disponibles en España y 416 en todo el mundo. Este ron único ha sido meticulosamente creado por Jassil Villanueva Quintana, perteneciente a la quinta generación de Maestros Roneros de la familia Brugal. Inspirado en el viaje que Don Andrés emprendió con sus hijos a principios del siglo XX hacia Estados Unidos, este lanzamiento rinde homenaje al momento clave en la internacionalización del ron dominicano.

Cada gota es el testimonio de la maestría y tradición ronera transmitida de generación en generación, materializada en una botella de cristal soplado a mano, presentada en un estuche que evoca los viajes de Don Andrés y el legado posterior de Maestros Roneros.

En Vozpópuli hemos podido hablar con su creadora para saber cómo es 'el día a día' siendo la heredera Brugal y la maestra ronera más joven del mundo, y cómo se mantiene el legado después de 135 años de historia.

Jassil Villanueva en la presentación de Andrés Brugal Edición o2.

P. Jassil, tiene un legado familiar muy importante, siendo la tataranieta del fundador de Ron Brugal. ¿Cómo ha influido esa herencia en su carrera y en su vida personal?

R. Realmente desde que naces, ya estás involucrada en la familia y, de una forma u otra, comienzas a ser parte de ese legado. No lo ves como algo externo, sino como algo que te están enseñando. Hasta que no creces y comienzas a formar parte de la empresa, si es que llegas a formar parte, no lo ves como un legado, sino como tu familia, con lo que disfrutas y te enseñan, es parte de la historia de tu crecimiento y de tu día a día.

P. ¿Qué significa ser la maestra ronera más joven del mundo?

R. Es una gran responsabilidad, ya que todas las miradas están puestas en ti. Debes esforzarte para romper barreras, dejar un legado y, sobre todo, abrir puertas a quienes deseen seguir tus pasos. Compartir nuestros conocimientos para que otros crezcan es lo que realmente nos engrandece, inspirándolos a desafiar nuevos paradigmas, construir su propia historia y ser parte de un legado.

P. Como maestra ronera, ¿cómo se mantiene el necesario equilibrio entre la tradición -que marcó su tatarabuelo- y la innovación en la producción de ron?

R. Creo que cada persona aporta su forma de ser a todo lo que hace, no importa en qué industria te desenvuelvas, cada uno aportamos nuestro granito de arena. Este es un elemento clave de la innovación en la que he estado trabajando. La tradición siempre va a estar ahí, en las maderas que utilizas, en las bodegas donde cultivas las barricas, en la forma en la que se envejecen los rones, en cómo se embotellan, pero la innovación sale de nosotros, de nuestra forma de ser, y esto está presente en la búsqueda de nuevos proveedores, en darle nuevos usos a las maderas que llevan años utilizándose. Necesitamos ser más conscientes de llamar innovación a aquello que queremos dejar como marca.

"Necesitamos ser más conscientes de llamar innovación a aquello que queremos dejar como marca" Jassil Villanueva, maestra ronera y heredera de la Casa Brugal

⁠P. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia en relación con la familia y el ron? ¿Cuál fue el momento determinante en el que sintió que su destino estaba ligado al negocio familiar?

R. Mi padre lleva más de 30 años trabajando en la empresa, por lo que desde pequeña he estado involucrada de una manera u otra. Siempre he visto la fábrica y qué hay detrás de cada botella, he sido testigo de todo lo que se hace en la Casa Brugal para lograr ese resultado final. Lo que más me impresionaba era ver las barricas, que eran mucho más grandes que yo en ese momento, y todo lo que eso significaba. No entendía cómo el líquido se trasladaba de una barrica a una botella. Ese fue uno de los momentos más significativos y que refleja a la perfección cómo todo estaba ligado a mi destino.

Yo no me imaginaba que iba a estar hoy aquí representando a mi familia, a la empresa y a mi país, hablando del ron apasionadamente, porque, en realidad, yo pensaba hacer todo lo contrario, quería encargarme de la logística y de organizar todo al detalle para que nuestro producto llegara a su destino final. Pero cada uno tiene su propio destino.

P. ¿Cómo ve su papel al frente de una marca tan icónica y tan universal como Ron Brugal, especialmente en un momento de transformación de la industria?

R. En los últimos años, las mujeres hemos estado aportando cada vez más a esta industria, desafiando y aportando nuestra forma única y diferente de hacer las cosas. Creo que esto, especialmente, ha hecho que mi papel frente a una marca tan icónica haya sido clave. Estoy muy orgullosa de representar a mi familia y de ser, tras cinco generaciones, la responsable de desarrollo e innovación de una marca como Brugal, con más de 135 años de experiencia en el mercado.

Soy muy consciente de que es mi responsabilidad continuar con este legado, seguir con la tradición y compartir mis conocimientos. Mi responsabilidad y mi orgullo van muy de la mano. Esto no es un trabajo solamente mío, estoy representando a mi familia, a la empresa, y a mi país, y por eso necesito tomar las decisiones correctas en cada una de mis acciones.

“Mi responsabilidad y mi orgullo van muy de la mano. Esto no es un trabajo solamente mío, estoy representando a mi familia, a la empresa, y a mi país, y por eso necesito tomar las decisiones correctas en cada una de mis acciones” Jassil Villanueva, maestra ronera y heredera de la Casa Brugal

P. ¿Cómo es el día a día de Jassil Villanueva, con el peso y la responsabilidad que lleva a los hombros?

R. Muy variado. Hay días, como hoy, donde estoy en otro país dando a conocer uno de nuestros productos más exclusivos, como lo es Andrés Brugal Edición 02, que para nosotros es muy especial, ya que solo se comercializan 416 botellas en todo el mundo, de las cuales 30 se quedan en España.

Hay otros días donde simplemente estoy en las bodegas, trabajando con barricas o detrásdel ordenador, colocando órdenes para recibir barricas destinadas a próximas creaciones. También, hay días donde recibo visitas y doy a conocer, a través de nuestras bodegas, nuestro proceso de producción y todo lo que significa la magia de destapar una botella.

“Cada día trae su afán”, como diríamos en la República Dominicana. Realmente, cada día es totalmente diferente y mágico, esa es una de las cosas que más disfruto de mi trabajo.

P. ¿Cree que el español es buen conocedor del ron?

R. Creo que sí, cada uno tenemos unas habilidades que muchas veces no reconocemos hasta que le ponemos nombre. En España, la coctelería está desarrollándose muy rápido, y siento que, en parte, es gracias a esa educación en el mundo de las bebidas espirituosas que se ha estado trabajando últimamente.