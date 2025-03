Simón García, de triunfar como DJ a hacer las mejores tortillas de patatas de Madrid

¿Dónde se come la mejor tortilla de patatas de Madrid? ¿Con o sin cebolla? ¿Muy hecha o poco hecha? Este tradicional plato siempre ha generado grandes debates por su forma de elaboración. La realidad es que las patatas, los huevos, el aceite y la sal no pueden faltar. A partir de ahí, esta receta clásica de nuestra gastronomía se cocina de diferentes formas en cada región. Y por supuesto, también en Madrid.



Simón García de ‘La Tortilla Castiza’ ha sido galardonado como el mejor de la capital en el certamen organizado por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid. ¿Qué tienen de especial sus tortillas? ¿Cuál es el secreto? El chef ejecutivo lo tiene claro: "La clave es cómo cocinamos la cebolla. Hay un punto que nos diferencia del resto que creo que es lo que ha podido seducir al jurado del concurso".

De ser DJ de música electrónica a vender las mejores tortillas

Lo curioso de la historia de Simón es que no es cocinero profesional y decidió poner en marcha este negocio después de la pandemia tras una carrera en el mundo de la música electrónica de baile muy extensa. "La pandemia paralizó todo mi mundo. Fui tirando hasta que pude pero cuando ya no vi claro el horizonte me desanimé. Fue entonces cuándo me di cuenta que siempre se me había dado bien cocinar, como aficionado. Especialmente las tortillas y entonces se me ocurrió esta idea".

Empezó a venderlas en una empresa de catering de una amiga y cuando se dio cuenta que el negocio iba creciendo y que sus tortillas gustaban decidió a finales de 2022 poner en marcha su propio negocio con su pareja de entonces, Martina. "Todo fue poco a poco. Muchas veces me tocaba a mí repartir las tortillas a domicilio. Nunca nos han gustado las grandes campañas de publicidad. Todo ha funcionado a través de las redes sociales y del boca a boca. Nos hemos centrado más en la atención al cliente".

Servicio 'delivery' y barra de pinchos los domingos