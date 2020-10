Productos de temporada: cinco frutas y verduras para consumir en otoño

Otoño es sinónimo de frío, lluvia y, para quien pueda, de chimenea. La estación en la que las noches le van ganando tiempo a los días es también la propicia para disfrutar de frutas y verduras de temporada que contienen más vitaminas y minerales de lo normal.

Esta estación, que para muchos es triste, a los amantes de la gastronomía nos abre un amplio abanico de posibilidades para consumir productos que no estaban en su máximo esplendor en verano. Eso sí, aunque seguimos hablando de productos de temporada, hoy en día es muy fácil obtenerlos en cualquier época del año. Pero la tierra es sabia, y entre septiembre y diciembre nos proporciona una serie de alimentos idóneos para estas fechas.

Pasando el verano, en la que apetece ingerir comidas frescas y ligeras (como puede ser un gazpacho o un salmorejo), el cuerpo pide en otoño alimentos que nos templen el cuerpo. Pero no sólo eso, a la vez en octubre podemos disfrutar de frutas y verduras de temporada que nos sorprendan en la boca. Sin más, aquí le dejamos con cinco alimentos que son perfectos para consumir en octubre.

Granada

Aunque pueda parece a priori una fruta de verano, porque su consumo está relacionado con ensaladas frescas o zumos, la granada es una fruta característica del otoño. El fruto del granado, un pequeño árbol frutal caducifolio de la familia Lythraceae, se caracteriza por tener un bajo valor calórico debido a su gran contenido en agua. Este fruto además aporta un bajo contenido de hidratos de carbono.

Por su gran contenido en agua es una fruta de bajo valor calórico, con un bajo aporte en hidratos de carbono. Y mientras que la granada es una fruta recomendada para personas hipertensas, su consumo está contraindicado en las que tienen insuficiencia renal por el potasio que contiene (el mineral más destacado de esta fruta).

Respecto a las vitaminas, otra de las características de las frutas de esta temporada de otoño, la granada contiene vitamina C y E (contiene 10,2 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos). Eso sí, en comparación con otras frutas (como puede ser el limón, con 53 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos), este aporte vitamínico es mucho menor.

Boniato o batata

El boniato o la batata es una guarnición perfecta para los platos de otoño. Asada, frita, cocida o en chips, es ideal para dar un toque dulce a las comidas durante esta época del año. Además, es tan fácil de hacer que hasta el microondas nos sirve para preparar un boniato.

Del mismo modo que pasa con las patatas, hay gran variedad de boniatos. Las diferencias, aunque son pequeñas, radican en el sabor, el tamaño, la textura y el color. La batata más común en la naranja, pero también existen boniatos más amarillos, blancos o incluso morados.

Respecto al perfil nutricional del boniato, este contiene dos gramos de proteínas, 24 gramos de carbohidratos, cuatro gramos de fibra, nada de grasa y 103 kilocalorías. También tiene calcio, fósforo, magnesio, potasio, vitamina A y vitamina C.

Calabaza

Octubre es el mes de Halloween, una tradición que cada vez tiene más cogida en España y que tiene como su símbolo a las calabazas. No es casualidad, y es que la calabaza es una de los productos más típicos de esta temporada del año.

Y aunque aquí no vamos a indicar cómo decorar una calabaza para Halloween, sí vamos a explicar que cada 100 gramos de esta alimento contiene 20 calorías, un 1% del total diario necesario en un adulto (aproximadamente).

Además, la calabaza cocida no tiene nada de colesterol y sólo 0,07 gramos de grasa. Respecto a los carbohidratos que tiene, hablamos de 4,9 gramos. También proporciona 1,1 gramos de fibra, 1 miligramos de sodio y 93,69 gramos de agua.

En cuanto a las vitaminas, la calabaza, por cada 100 gramos, tiene 5755 miligramos de vitamina A, 9 miligramos de vitamina B-9 y 4,7 miligramos de vitamina C.

Castañas

Cuando hablamos de castañas hay que hablar que estamos ante el que probablemente es el fruto seco con más aporte de hidratos de carbono, pero al mismo tiempo uno de los que menos calorías proporciona. Por ejemplo, 100 gramos de almendras aportan 600 kilocalorías; mientras que 100 gramos de castaña, sólo 185 kilocalorías. Eso ocurre porque el 50% de la castaña es agua.

La castaña también tiene un porcentaje relativamente bajo en grasas, además que las que contiene son poliinsaturadas (las que se consideran como terapéuticamente saludables). También destaca en la castaña su alto contenido en vitaminas del grupo B (B1, B2, B3 y B6) y en sales minerales (sobre todo en calcio, potasio y magnesio).

Alcachofas

¿Quién no ha disfrutado alguna vez comiendo unos buenos corazones de alcachofas con jamón? Y es que estamos ante una comida deliciosa y que podemos disfrutar sobre todo en otoño.

La alcachofa tiene en su componente principal el agua (un 85%), seguido por los hidratos de carbono. Además es rica en fibra, vitaminas A, B y C, minerales (potasio). En menor medida también cuenta con un aporte de fósforo, calcio y magnesio. Es un producto recomendado para los diabéticos, ya que su principal hidrato de carbono es la inulina.