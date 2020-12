Fiestas de Nochevieja: descubre escenarios únicos para despedir el 2020.

Todavía estás a tiempo, en Nochevieja,de despedir el 2020 como se merece: con alegría por dejarlo atrás y, en estos tiempos nefastos, con un brindis muy especial para decirle adiós.

Respetando la normativa sanitaria como prioridad absoluta y los horarios, hay un elenco de restaurantes y hoteles que organizan cenas para esta velada única. Sacan sus mejores galas, se visten de etiqueta y ofrecen los platos más sibaritas para dar la bienvenida al 2021. Convocatorias para todos los gustos que ofrecen tomar las uvas en entornos muy diversos.

Estrellas Michelin

Enclavado en Costa Adeje, donde se concentran los resorts de lujo de Tenerife, el hotel The Ritz Carlton- Abama ha preparado distintas celebraciones con variadas opciones para vivir la noche del día 31. Agradables temperaturas y su situación frente al mar son dos características a tener en cuenta.

Han diseñado diferentes opciones. El bi-estrellado restaurante M.B.- con dos estrellas Michelín-, asesorado por el gran chef Martín Berasategui, propone una cena de gala al lado de la piscina, con cóctel de bienvenida y un menú degustación específico para esta Nochevieja (395 euros con maridaje de vinos). Asimismo, en el japonés de fusión Kabuki (350 euros por persona), con una estrella Michelin y perteneciente a la famosa cadena del cocinero Ricardo Sanz, ofrecerá platos que unen en perfecta sintonía el estilo mediterráneo y la tradición nipona.

Otra tercera opción es acudir al restaurante del hotel, El Mirador, donde el chef César González ha preparado un menú degustación (340 euros con maridaje de vinos) inspirado en la cocina canaria y sus productos. Aquellos que prefieran celebrarlo en su habitación disponen de un menú festivo de pequeños bocados. También hay propuestas pensadas para niños y adolescentes.

Lujo en Nochevieja

En la recta final del año, el Relais& Chateaux Hotel Orfila de Madrid, además de una preciosa ambientación, ha pensado en todo. El chef Mario Sandoval, con dos estrellas Michelin, firma unos extraordinarios menús con platos como el tartar de langosta, carpaccio de trufa negra con papada de ibéricos o bullabesa de rape y bogavante. Una surtida bodega está incluida en esta lujosa propuesta a un precio de 245 euros (IVA incluido). Además, al día siguiente celebran un espectacular brunch (85 euros) a base de solomillo Wellington o ensalada de foie entre otras delicias. Su inigualable terraza al estilo de un jardín italiano ha sido acondicionada contra el frío.

La Nochevieja del hotel Westin Palace es una de las más famosas de Madrid. Un clásico que se repite desde hace 108 años, cuando se inauguró con motivo de la boda de Alfonso XIII. A pesar de unas estrictas medidas higiénico- sanitarias, no pierde el encanto que les ha caracterizado siempre. Excepcionalmente este año no habrá pista de baile, pero las mesas se colocarán igualmente bajo su majestuosa cúpula donde el cocinero José Luque ofrecerá un menú de alta cocina clásica en la que no falta el caviar beluga o el rape Thermidor. Habrá música en vivo y el precio es de 465 euros por persona, incluyendo el maridaje de vinos. También hay una opción para alojarse en el hotel después de la cena, con desayuno (para dos personas) por 1.109 euros + 10% IVA. Reservas en events.palace@westin.com o en el teléfono +34 91360 76 66.

Cerca del mar

En Alicante, El Portal estrena una preciosa decoración navideña en el exterior y recrea el estilo londinense en su comedor para tomar las 12 uvas de Nochevieja. Para la cena de esta Nochevieja cuenta con propuestas de temporada en las que, como siempre, el producto brilla por su excelsa calidad. El chef Sergio Sierra ha ideado cinco platos entre los que destacan la bandeja de marisco o el lomo de ciervo asado (también a domicilio o para llevar si se desea). Y no faltará el champagne Krug, una maison de la que El Portal es uno de los pocos embajadores en España.

Marbella puede ser otra opción y, entre los numerosos planes para esta Nochevieja, el restaurante Nobu- con otros locales alrededor del mundo- destaca por su originalidad por su estilo japo- fusión. Un ambiente tranquilo y relajado para disfrutar del cóctel de bienvenida y un menú en el que destaca la merluza chilena con miso y jalapeño o wagyu A5 (alta calidad) con teriyaki a la miel. El precio es de 325 euros por persona. No faltarán las uvas de la suerte.

Modernidad y tradición

Si antes hablábamos del hotel Westin Palace como un gran clásico, Ramsés es otro de los locales icono de Madrid y aún más en estas fechas navideñas. Un multi- espacio moderno y rompedor de 2.500 m2 en plena Puerta de Alcalá con distintos ambientes como el restaurante, Kitchen, su magnífica terraza y varios privados. Para este 2020 se ha diseñado un sibarita menú de Nochevieja a base de marisco, trufa negra, rape y cabrito. Compartir y divertirse respetando al máximo las recomendaciones de distancia e higiene. El menú (190 euros) incluye los vinos. Reservas en el teléfono 91 4351666 y en info@ramseslife.com.

En el caso de que se pretenda alejarse del mundanal ruido el Hotel Convento Aracena & Spa, enclavado en plena sierra de Huelva- el centro neurálgico de Jabugo-, lo pone todo a tu disposición para que despidas el año muy tranquilamente. Aunque ambiente navideño no faltará. Para esta velada han ideado un pack para dos personas que incluye alojamiento, circuito termal, cena la noche del 31 y brunch de Año Nuevo por 456 euros; se puede optar por la cena sólo, que tendría un precio de 98 euros. Despedir el año mirando el cielo estrellado en plena dehesa es una idílica manera de comenzar el 2021.

Distintos enclaves para disfrutar de la Nochevieja, tomar las 12 uvas y dejar que el año 2020 se vaya. En este caso, afortunadamente para no volver.