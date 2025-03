De la escuela de los Adrià y Dabiz Muñoz a su propia revolución culinaria en Madrid

La escena gastronómica madrileña sigue sumando aperturas de alto nivel, y una de las más recientes y prometedoras es Contrastes by Diego Ferreira. Este restaurante, ubicado en la exclusiva calle de Jorge Juan, en el barrio de Salamanca, es el resultado de una trayectoria marcada por la excelencia y la creatividad culinaria.

La historia de Diego Ferreira comienza en Brasil, su país natal. A los 14 años, se trasladó con su madre a Oporto, donde su pasión por la cocina empezó a cobrar fuerza. Con el tiempo, esta vocación lo llevó a Barcelona, donde se formó en la prestigiosa escuela Hoffman, uno de los referentes en estudios de hostelería. Su talento y determinación le permitieron trabajar con algunos de los chefs más reconocidos del mundo, como los hermanos Adrià y Dabiz Muñoz. En una entrevista para Vozpópuli el chef asegura que “trabajar con grandes chefs supone una gran presión pero también me enseñó que yo quería realmente esto para mí”.

Su experiencia en estos restaurantes de alto nivel le permitió refinar su técnica y desarrollar una visión culinaria audaz y sofisticada. Más tarde, su trayectoria lo llevó a Nápoles, donde continuó su aprendizaje hasta que decidió emprender su propio camino con Contrastes by Diego Ferreira. “De estas experiencia me he llevado aprendizajes importantes como ser buen compañero, la humildad y saber trabajar bajo presión”, asegura Ferreira.

De Villanueva y Geltrú a Madrid

La primera sede de Contrastes se inauguró en Villanueva y Geltrú, en Cataluña, donde la propuesta gastronómica del chef Ferreira obtuvo un rotundo éxito. De hecho, el restaurante se convirtió en un recomendado de la Guía Michelin. Ahora, su visión culinaria aterriza en la capital española, ofreciendo una experiencia gastronómica que equilibra la alta cocina con un enfoque accesible. “Vine a Madrid por mi pareja, y cuando conocí la capital vi la oportunidad de poder expresar mi cocina mucho más allá, ya que Villanueva es un pueblo pequeño”, explica el chef.

Uno de sus principales objetivos es democratizar la gastronomía de autor, y lo consigue con una propuesta de menú degustación en dos versiones: una corta por 60 euros y otra larga por 98 euros, con un ticket medio de aproximadamente 50 o 60 euros por persona.

El diseño del restaurante es una extensión de su propuesta culinaria: elegante, equilibrado y con un juego de contrastes que cautiva a los comensales. Con mesas de mármol, butacas rosas y paredes azules, el ambiente es una combinación de sofisticación y calidez. Además, la cocina de concepto abierto permite a los clientes observar de cerca la elaboración de cada plato, elevando la experiencia gastronómica a un nivel más interactivo y envolvente. El espacio es exclusivo y acogedor, con una capacidad limitada a 38 comensales.

Una cocina creativa y multicultural

La propuesta gastronómica de Contrastes by Diego Ferreira es el reflejo de su viaje culinario y de sus influencias. En su cocina confluyen técnicas japonesas y peruanas, fusionadas con una fuerte base mediterránea. “El nombre del restaurante surge como el concepto de una cocina donde se mezclan culturas, una cocina mediterránea con toques de otros tipos de cocina y donde los sabores son los protagonistas, de ahí que se defina como una cocina de contrastes”, explica Ferreira

Cada plato es una obra de arte en sí misma, donde los sabores, las texturas y la presentación se combinan de manera magistral para sorprender al paladar. “Los ingredientes fundamentales de mi cocina son los cítricos, el dulce y el picante. Porque para mí es ahí donde está el contraste de sabores en el paladar”, explica el chef.

Uno de sus platos estrella es el bamhi de cochinillo, un pan bao con una textura exterior crujiente que contrasta con la jugosidad y melosidad de la carne. Una verdadera explosión de sabor y texturas que refleja la esencia innovadora de su cocina. Pero en su carta también se pueden encontrar algunos clásicos como las croquetas de jamón ibérico, gildas o el chuletón de carne madurada durante 60 días.

Con esta apertura en Madrid, Diego Ferreira reafirma su compromiso con la gastronomía de vanguardia, llevando su talento y creatividad a una nueva audiencia que busca experiencias culinarias memorables. Sin duda, Contrastes by Diego Ferreira se posiciona como uno de los restaurantes imprescindibles en la capital española para los amantes de la alta cocina accesible y con identidad propia.