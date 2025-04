El mejor cachopo del mundo se come en Madrid: el restaurante que ofrece el plato asturiano más típico

El mejor cachopo del mundo no se come en Asturias sino en un restaurante de Madrid. Ubicado en la Plaza Mayor, uno de los lugares más emblemáticos de la capital, el restaurante Arrabal ha ganado el certamen ‘El mejor cachopo del mundo 2025’ (también de la Comunidad de Madrid), según el jurado seleccionado por La Guía del Cachopo, organizadora de este certamen.



Más de un centenar de restaurantes se han medido durante el mes de marzo para alzarse con este reconocimiento en un concurso en el que se han valorado casi 200 cachopos no solo de restaurantes de España, ya que también lo han hecho de países como República Dominicana, Panamá, México, Perú, Colombia, Ecuador, Bélgica, Francia y Miami en Estados Unidos.



Las catas finales se han realizado en Oviedo, que un año más ha sido considerada ‘capital mundial del cachopo’, donde se han valorado los finalistas en las diferentes modalidades como son carne, pescado, celíaco, vegano y los premios al mejor cachopo de cada comunidad y país.



Vozpópuli entrevista a Nicolás Fraile, cofundador del restaurante Arrabal, apasionado de la tecnología, empresario y amante de la gastronomía en su tiempo libre.



Pregunta: ¿Cuál ha sido la clave del éxito de Arrabal frente al resto de candidatos?



Respuesta: Al final es ser capaces de crear el cachopo perfecto. Llevamos participando cinco años en el concurso y después de todos estos años nos hemos dado cuenta de que cualquier pequeño fallo te saca de la victoria. El año pasado ya quedamos segundos por lo que valoramos la importancia de cada paso a la hora de la elaboración.



Lo más importante, sin duda, es la mezcla. Que el conjunto de todos los ingredientes sea correcto. Pero realmente hay que poner en valor la carne y tienes que notarla cuando comes el cachopo. De hecho, si te pasas con el queso le quitas el sabor; si pones un jamón excesivamente bueno le quitas el protagonismo a la carne.



La clave es que no sea grasiento, que sea fino y que el rebozado se elija bien. También la temperatura del aceite es importante, y el tiempo que esté en la freidora. Tienes que medir muchas cosas.





El cofundador Nicolás Fraile (en medio) junto con Jennifer Valle (chef del restaurante) y Javier Mosquera Palacios (cocinero)

Ingredientes del mejor cachopo del mundo

P: ¿Qué importancia tiene la materia prima? ¿De dónde proviene?



R: La carne es ternera asturiana, suelen ser dos tapas de unos 200 gramos cada una. En cuanto al queso, nosotros utilizamos tres diferentes, queso ahumado de Pría, queso Rebollín a la Sidra y queso de Vidiago. En cuanto al jamón, trabajamos un jamón serrano de alta calidad. Sobre el rebozado, usamos parko y pan rallado, una mezcla de los dos. Las proporciones son importantes.



P: Al margen del cachopo. ¿Cuál es la propuesta culinaria del restaurante?



R: No nos consideramos un restaurante asturiano. De hecho, nuestro objetivo es buscar platos referentes de España. La ensaladilla rusa, por ejemplo, es la típica de Murcia porque consideramos que es la mejor de nuestro país. Por ejemplo, otro de nuestros platos estrella es el rabo de toro, que elaboramos en tacos con tomate picado, cebolla rosa y cilantro. También me gustaría destacar la ensalada de tomate rosa, que elaboramos con tomates de 500 a 800 gramos y con aceite de oliva virgen extra, tenemos un formato que va solo con sal negra y otro con burrata.



Otro de nuestros platos punteros son los torreznos, que preparamos a baja temperatura. En cuanto a postres, son muy reconocidas nuestra tartas de queso y la tarta de la abuela, con un toque asturiano.



Tenemos cuatro tipos de carta, una de desayunos, una de tapas para la terraza y la barra, la carta del restaurante y por último, una de cocktails.

El presente y el futuro de Arrabal