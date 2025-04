Desde un ramen callejero a una cocina inmersiva: planes gastronómicos para Semana Santa sin salir de Madrid

Si eres de los que se quedan en Madrid durante Semana Santa y aún no tienes plan, no te preocupes. La capital tiene mucho más que procesiones, torrijas y calles tranquilas. Este año, varios restaurantes han dado un paso más allá con propuestas culinarias originales que combinan cocina de autor, shows en directo, ambientaciones temáticas y experiencias sensoriales para que, aunque no salgas de la ciudad, sientas que estás de viaje.

Rhudo, un festín digno de dioses griegos

Ubicado en la calle Velázquez 64, en pleno barrio de Salamanca, Rhudo es mucho más que un restaurante: es una experiencia sensorial completa. Este elegante espacio fusiona alta gastronomía mediterránea con espectáculos en vivo en un entorno sofisticado, brutalista y contemporáneo.

Su propuesta gastronómica incluye platos como ostras con agua de sandía, arroz meloso de presa ibérica con setas y solomillo de vaca Simmental a la brasa, acompañados de shows que van desde el flamenco hasta el jazz.

Uno de sus grandes atractivos para esta Semana Santa es “Festín”, un brunch que se celebra los sábados y domingos por 59 euros. Inspirado en los banquetes de la Antigua Grecia, este menú se sirve en varias fases, cada una con su propia ambientación sonora y visual, convirtiendo el almuerzo en una auténtica celebración para los sentidos.

Un lugar ideal para quienes buscan una experiencia gastronómica con un toque de espectáculo y sofisticación.

Arrogante: cocina italiana y diversión para toda la familia

En el número 96 de la calle Velázquez, también en el barrio de Salamanca, se encuentra Arrogante, un restaurante italiano que no pasa desapercibido. Su interiorismo combina la estética circense con el glamour milanés, ofreciendo un ambiente divertido y lleno de color.

Para esta Semana Santa han preparado un plan perfecto para las familias: “Domenica di Famiglia”, una jornada especial para disfrutar con niños que tendrá lugar en dos fechas exclusivas, el domingo 13 y el domingo 20 de abril.

Durante estas jornadas, los más pequeños podrán participar en juegos, pintacaras, espectáculos en vivo y una búsqueda de huevos de Pascua, todo pensado para que los niños se diviertan mientras los adultos disfrutan de la mejor cocina italiana con un toque contemporáneo.

Ideal para quienes buscan un plan completo y sin complicaciones para compartir en familia.

Okio Asian Street Market, un viaje a Asia en pleno Serrano

Viajar al otro lado del mundo sin salir del centro de Madrid es posible gracias a Okio Asian Street Market. Situado en la calle Serrano 41, este espacio se inspira en los mercados callejeros de Asia, fusionando lo mejor de la cocina japonesa, tailandesa y coreana en un ambiente moderno, vibrante y callejero.

Aquí no hay mesas con mantel ni menús cerrados. En su lugar, hay puestos que ofrecen una variedad de platos como ramen, baos, gyozas y sushi, todo preparado por cocineros asiáticos seleccionados con mimo y detalle.

Uno de los elementos más curiosos de Okio es que los operadores de los puestos cambian con cada temporada, por lo que la experiencia siempre es distinta. Se puede comer desde cinco euros por plato, lo que lo convierte en una opción asequible y dinámica para explorar nuevos sabores.

Perfecto para una cena informal, una comida rápida o simplemente para quienes buscan sorprenderse con algo distinto.

SLVJ: flores de cerezo, sushi y coctelería de autor

SLVJ (Salvaje) es una cadena internacional con presencia en ciudades como Miami, Dubái o Caracas, y con tres locales en España: dos en Madrid (Velázquez 62 y Alcalá 12) y uno en Valencia.

Para Semana Santa, desde el 11 hasta el 20 de abril, han preparado una experiencia inspirada en los cerezos en flor de Japón. El protagonista es el nuevo cóctel Cherry Blossom, elaborado con Roku Gin y notas dulces y florales, que se puede maridar con una selección especial de rolls como el Shrimp Roll, el Spicy Hamachi o el Tiger Roll.

Además, durante esos días, los locales estarán decorados con flores de cerezo, creando una atmósfera envolvente y fotogénica que transporta al comensal al país del sol naciente.

SLVJ es conocido por su ambiente festivo, su cocina japonesa con toques latinos y sus espectáculos en vivo, lo que lo convierte en una opción ideal para disfrutar de una noche especial o celebrar con amigos.

Sinestesia: alta cocina y espectáculo multisensorial

Situado en el moderno centro comercial Caleido, junto a las Cuatro Torres, Sinestesia es uno de los restaurantes más originales de la capital. Aquí, la experiencia gastronómica se convierte en un viaje sensorial total.

Bajo la dirección del chef Kiko Moya, galardonado con dos estrellas Michelin, el restaurante ofrece un menú degustación de siete platos inspirado en los colores. Cada plato se acompaña de proyecciones visuales, música envolvente y aromas diseñados para potenciar las emociones que evoca cada sabor.

Con solo 16 plazas por sesión, la experiencia es exclusiva e íntima. La propuesta busca responder a una pregunta aparentemente sencilla pero profunda: ¿a qué saben los colores?

Una opción única para quienes buscan un plan diferente, elegante y fuera de lo común durante la Semana Santa.

Mano: México y España en un mismo plato

Si lo que te apetece es una experiencia gastronómica con alma, Mano es el sitio adecuado. Este restaurante, situado en la Plaza de la Moraleja número 1, fusiona las recetas tradicionales mexicanas con el mejor producto español, en una propuesta honesta, innovadora y muy sabrosa.

Su cocina se basa en el respeto a la tradición y a la materia prima de temporada, ofreciendo platos que mezclan técnicas y sabores de ambos lados del Atlántico. El resultado es una carta que combina lo mejor de dos culturas culinarias con identidad propia.

Mano destaca no solo por la comida, sino también por el ambiente cuidado, con una decoración que rinde homenaje a la cultura mexicana sin caer en tópicos.