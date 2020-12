A domicilio y para todos los presupuestos: algunas de las mejores elecciones en tu mesa por Navidad

Te lo dan todo hecho. Y, por estas fechas, aún puedes pensártelo con tiempo. Ante la grave crisis por la que están pasando, los restaurantes se reinventan y trasladan sus creaciones a tu casa. Tres estrellas Michelin como Joan Roca, Quique Dacosta o Dabiz Muñoz entre otros, proponen originales o clásicos menús de Navidad para que estas fiestas puedas disfrutar de su gastronomía a domicilio. Pero también hay un amplio elenco de restaurantes sin estrellas aunque sumamente tentadores a los que puedes acudir para solucionar los banquetes en estas fechas. Hacemos una selección para tí en los que el delivery o la posibilidad de recoger los menús en el restaurante son dos opciones muy a tener en cuenta para un resultado triunfal. Y los hay de todos los precios.

Elección cosmopolita

Para la ciudad de Valencia y aledaños, el chef triestrellado Quique Dacosta ofrece una carta repleta de platos muy navideños para estas ocasiones especiales. Una amplia selección de opciones entre los que está el txangurro de centolla gratinado con mantequilla de hierbas, ostras Gillardeau con sus aliños o coquelet relleno de foie con setas y patatas (para cuatro personas).

Todos los platos, con precios a la carta, se encuentran en la web www.qdelivery.com Por supuesto tienen Take Away en Valencia (restaurante Llisa Negra) y también reparto a la capital y pueblos de alrededor. Excepcionalmente, en el restaurante de Denia se podrá recoger los días 24, 25 y 31 de diciembre. En todos los casos hay que encargar con tres días de antelación mínimo.

Que no falte el glamour

Los hermanos Roca apostaron antes por la Gastronomía Sostenible y las grandes materias primas de productores escogidos: a cambio de pagar 70 euros al mes, enviaban una caja de productos ecológicos (incluidos los envases reciclables) con todos los ingredientes frescos y de temporada de los mejores hortelanos, carniceros, etc… Todo acompañado de dos recetas para elaborar los platos. Ahora le dan un toque navideño a estas fórmulas. Es necesario suscribirse. En Casa Cacao y Rocambolesc (www.rocambolesc.com) a cargo de Jordi Roca, puedes surtirte de turrones, panettone y otros productos de estas fechas con un toque único y especial.

El GoXO más navideño en Madrid y Barcelona

El chef Dabiz Muñoz como siempre va a tope y no deja de crear nuevas opciones. Además de inaugurar recientemente también en Barcelona su servicio a domicilio con Glovo de El GoXO, abrió la pre-venta para los menús navideños de Nochebuena y Fin de Año (175 euros, 2 personas), actualmente a punto de agotarse por la avalancha de pedidos. A platos como el canelón huancaína o el jarrete kare japonés igual ya no se llega, pero sí a la preorder de los roscones, que acaban de salir.

Aquellos que no lo logren (las reservas son por Glovo como decíamos) puede consolarse acercándose al ‘food- truck’ que este chef ha instalado en el AZCA madrileño, exactamente en la Plaza Manuel Gómez Moreno: perritos japo-coreanos con pan de brioche y kétchups de kimchi, dumplings a la plancha con boloñesa china de vaca vieja y chorizo ahumado… en fin, no es nada navideño pero al menos todo lleva el sello de nuestro imparable Dabiz Muñoz.

Sorprender y agasajar

Las creaciones de Mario Céspedes conforman un universo propio, exótico y muy particular. Y con excelentes resultados. Toma nota: cocina nikkei, peruana y española en una sola coctelera. Una explosión de sabores y matices en el restaurante Ronda 14 que ha incorporado su nuevo servicio a domicilio y para recoger. Armonía y creatividad disparada que incluye un completo menú degustación para dos personas y a la carta algunos de los platos más exitosos del restaurante. Hay que pedirlo en Deliveroo y comprende una variedad de preparaciones como distintos rolls (el de atún picante no te lo pierdas, ni el novedoso de cachopito con tinta de calamar), sushi variado o los tiraditos a la crema de ají amarillo. Distintas delicias que convertirán tus navidades en algo muy diferente y especial. Los precios son a la carta. Importante: en su otro restaurante, Cilindro, tienen servicio de recogida con especialidades como el lomo saltado o el chicharrón con crema de rocoto y huacatay.

Cocina fusión, pato Beiging...

La fantástica y creativa cocina de Baciratambién llega a tu casa, tanto en Nochebuena como el 31 de diciembre. Los chefs Gabriel Zapata, Vicente de la Red y Carlos Langreo han organizado tres atractivos menús por 70, 90 y 100 euros, que pueden completarse con un maridaje de vinos. Tartar de atún picante, maki mar y montaña con mayonesa de chipotle y katsuoboshi o carrilleras de ternera al curry verde entre otros platos muy especiales. Es imprescindible encargar con 48 horas de antelación.

China Crown, recientemente remodelado y uno de los restaurantes más prestigiosos de Madrid en esta especialidad asiática, prepara su pato imperial Beijing por Navidad. Para cuatro comensales, se entrega envasado al vacío en un envoltorio que el restaurante ha encargado especialmente para estas fechas; al pato le acompañan las crêpes, el puerro y el membrillo de Goji, también cuatro sopas de pato agripicante y el precio total es de 99 euros. El servicio de pedidos ya está funcionando y lo llevan a domicilio, encargándolo 24 horas antes en el 911521572.

Oriente con sabor ibérico

Los salmantinos hermanos Sánchez Monje presentan este año como gran novedad su “Pig Pekín”, una receta oriental trasladada a los cochinillos ibéricos criados en la dehesa del Valle de los Pedroches (Córdoba). Un feliz hermanamiento que no se puede descuidar. A la pieza se le inyecta aire para separar la piel de la grasa, se ahúma y más tarde se laquea.

Exterior crujiente y tierna carne con guarniciones de castañas, puré y verduras de temporada. El hotel y el restaurante Don Fadrique -abierto al público de la calle-, enclavados en el campo cerca de Alba de Tormes, permanecen abiertos durante todas las navidades. Encargos para casa y reservas en el teléfono 923370076 y reservas@donfadrique.com

Clásicos al día

¿Prefieres optar por lo clásico de siempre y dejarte de platos excepcionales? ¿Un festín ‘gourmand’, con platos de toda la vida?. Algunos de los mejores callos a la madrileña de toda la ciudad están en Mamotreto (luego te diremos el otro restaurante), que además de significar “objeto grande” también quiere decir “criado por la abuela”. Cocina tradicional y reconfortante con productos de temporada. Melosas croquetas, rica tortilla de patatas, ragout de jabalí, judías con almejas… todo un banquete que te llega del restaurante Prístino, una de las grandes referencias actuales de cocina clásica. Los encargos en el 917373640 y la web https://www.covermanager.com/go/restaurante-pristino/es. El restaurante abre el 24 al mediodía y el 31 para comidas y cenas.

El restaurante De la Riva acude puntual a su cita para deleitarnos con esas preparaciones caseras que lo han hecho famoso. Su menú BIP (Best Important People, 40 euros) da a elegir entre platos de cuchara, como las lentejas, y otras especialidades: calamares en su tinta, merluza a la romana, croquetas de jamón, perdices estofadas, cordero lechal asado de Pedraza... La oferta se compone de un primero, segundo con guarnición y postres como las duquesitas con chocolate caliente. Un histórico madrileño en tu mesa.

¿Más callos a la madrileña? No lo dudes, son insuperables es en Candela Madrid (C/ Uruguay 1. Tel.: 91 457 90 73), que ha optado por el delivery para estas fechas. Además de este plato castizo que tienes que probar (es un imprescindible), también otras opciones como tortilla de patatas estilo Betanzos o rabo de toro. El servicio a domicilio funciona en un radio de cuatro kilómetros a la redonda, pero también puedes utilizar su Take Away. La experiencia de José María Ibáñez, alma mater de Semon durante muchos años, está detrás de esta cocina honesta y castiza propia de la capital.

Un ramillete de restaurantes con todas las garantías y servicio a domicilio que alegrarán esta Navidad tu mesa con preparaciones sumamente variadas. De la alta cocina a las especialidades tradicionales y caseras: festines muy personales que no fallan. Y para todos los presupuestos.