Alberto Chicote se ve obligado a cerrar uno de sus famosos restaurantes de Madrid

El bullicioso corazón de Madrid pierde uno de sus rincones gastronómicos más reconocibles. El restaurante PuertalSol, dirigido por el televisivo chef Alberto Chicote y su socio Pedro Olmedo, ha cerrado sus puertas de manera definitiva debido a las obras de remodelación que El Corte Inglés está llevando a cabo en el edificio que lo albergaba, en el número 10 de la emblemática Puerta del Sol.



"Nuestro restaurante cierra sus puertas debido a las obras de acondicionamiento del edificio que hacen incompatible seguir nuestra actividad", anunciaba PuertalSol en un emotivo comunicado publicado en su página web, agradeciendo a clientes, proveedores y empleados el apoyo recibido durante estos nueve años.



La decisión no ha sido fácil. "Las obras afectan directamente a la terraza donde estábamos ubicados y no hemos podido continuar", lamentaba también el propio Chicote este martes. Pedro Olmedo, por su parte, confirma que la disolución de la sociedad que ambos mantenían supone también la liquidación de 23 puestos de trabajo. Sin embargo, ambos cocineros no descartan volver a emprender juntos, aunque de momento la nueva ubicación es una incógnita.

Desde El Corte Inglés explican que las obras, iniciadas en septiembre, suponen una reforma estructural que hace inviable mantener el restaurante operativo.

Nueves años de actividad

PuertalSol, inaugurado en verano de 2016, ofrecía una carta de neotaberna castiza para entre 100 y 120 comensales, con platos tan madrileños como callos, torreznos, bacalao o conejo con tomate, receta inspirada en la madre de Chicote. La terraza, con privilegiadas vistas a la Puerta del Sol, se convirtió en un punto de encuentro clave para madrileños y turistas.



Por su parte, Chicote, de 55 años, es una figura clave en la modernización de la gastronomía española, pionero en la cocina fusión desde finales de los años noventa y conocido por su trayectoria televisiva en programas como 'Pesadilla en la cocina' o 'Top Chef'. Tras su etapa en Nodo y Pan de Lujo, el chef apostó por proyectos propios como Yakitoro y, más recientemente, Omeraki, su restaurante más personal, fundado junto a su mujer, Inmaculada Núñez.