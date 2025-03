Beso Beach, Panthera, Four Seasons y más: la empresa que se esconde tras los menajes de lujo en la gastronomía

En un mundo donde cada vez más se valora la experiencia completa al comer fuera de casa, no solo se busca un buen plato, sino también el entorno que lo acompaña. Y en ese entorno, el menaje juega un papel fundamental. Si antes los restaurantes solo se preocupaban por ofrecer platos y cubiertos funcionales, hoy en día los detalles estéticos han cobrado gran importancia. En este contexto, Krittikali se ha consolidado como una de las marcas líderes en la distribución de menaje y equipamiento para la hostelería, y es la responsable de crear esos momentos únicos en restaurantes de alto nivel como Beso Beach, Brutal Inclan Bar (Grupo Rosi la Loca), Nómada, Four Seasons y muchos más.

Fundada en 2010 por Benjamín Escobar como una empresa dedicada a la distribución de alimentos para oficinas, Krittikali dio un giro radical en 2015, cuando su hijo Álvaro Lendínez asumió la dirección. Este cambio marcó el inicio de una nueva etapa para la compañía, que pasó de ofrecer desayunos corporativos a convertirse en uno de los principales distribuidores de menaje para la hostelería en España.

En entrevista con Álvaro Lendínez, CEO de Krittikali, explica cómo este cambio se originó al observar un vacío en el mercado de la hostelería. “Vi que el sector de los restaurantes y hoteles necesitaba una evolución estética y de diseño. El menaje debía ser algo más que funcionalidad, debía ser una extensión de la experiencia gastronómica", asegura Lendínez. Este enfoque renovador se tradujo en un catálogo que, además de vajillas y cristalería, incluye mobiliario, maquinaria y productos de limpieza, todos con una fuerte identidad de marca y una clara apuesta por la innovación.

Un giro hacia el diseño y la sostenibilidad

Uno de los pilares fundamentales de Krittikali es la personalización. Hoy en día, los restaurantes buscan más que simples utensilios; quieren crear una atmósfera única que se refleje en cada detalle, desde la vajilla hasta el mobiliario. “Lo que nos diferencia es nuestra capacidad de ofrecer productos únicos que se adapten a la identidad de cada restaurante, sin perder la calidad ni la estética”, asegura Lendínez.

En este sentido, la empresa se ha especializado en la creación de piezas de diseño vanguardista, con formas irregulares y acabados a mano que aportan exclusividad y distinción. Pero el compromiso de Krittikali va más allá de la estética: la sostenibilidad también es uno de sus pilares. Con una creciente demanda por alternativas ecológicas, la compañía ha incluido en su catálogo productos sin plásticos y fabricados con materiales más responsables. Uno de los ejemplos más innovadores es su línea de menaje hecho con agave, una alternativa sostenible que está revolucionando el mercado. “Queremos ser más que un proveedor, buscamos ser un socio estratégico para nuestros clientes, ayudándolos a crear una atmósfera única y responsable en sus espacios”, comenta Lendínez.

El éxito de Krittikali no se limita al ámbito nacional. En los últimos años, la empresa ha experimentado un crecimiento constante, con un aumento del 30% anual en los últimos dos años. Además, su plataforma de comercio electrónico ha facilitado el acceso a su catálogo personalizado tanto a profesionales como a particulares, mejorando la experiencia de compra y el servicio al cliente. Actualmente, Krittikali tiene presencia en mercados internacionales como Venezuela, México y Francia, y sigue explorando nuevas oportunidades de expansión.

El trabajo con grandes grupos y restaurantes de renombre ha sido clave en su crecimiento. Lendínez señala algunos de los proyectos más destacados, como la colaboración con el Grupo Fiero para el restaurante Indómito y el restaurante Bikini en el Mercado de Ibiza, ambos de alta gastronomía. “Es gratificante ver cómo nuestros productos se encuentran en restaurantes icónicos y cómo contribuyen a crear una experiencia completa para los comensales”, afirma Lendínez.

Uno de los logros más relevantes para Krittikali ha sido su relación con el hotel Four Seasons, una de las cadenas más exclusivas del mundo. La colaboración con estos gigantes del sector hotelero no solo ha consolidado la marca, sino que también ha sido un reflejo de la calidad y el diseño que Krittikali ofrece. Lendínez también menciona a Edition, otro referente en la hostelería mundial, como ejemplo de la capacidad de Krittikali para adaptar su oferta a espacios de alto nivel.

La sinergia de dos líderes del sector

Por otro lado, Moinde, una empresa con más de 50 años de experiencia en el sector del mobiliario, ha sido otra pieza clave en esta transformación de la hostelería. A lo largo de su evolución, Moinde ha sabido adaptarse a las nuevas tendencias, apostando por el diseño exclusivo, la personalización de sus productos y la sostenibilidad en todos sus procesos. Lo que hace especial a Moinde es su habilidad para ofrecer soluciones de mobiliario que no solo sean funcionales, sino también elementos esenciales en la creación de ambientes únicos y sofisticados para la hostelería.

Ambas empresas comparten un compromiso firme con la sostenibilidad, un valor esencial en el contexto actual. Moinde, por su parte, ha apostado por el uso de materiales reciclados y la eficiencia energética en sus procesos productivos, destacándose por su esfuerzo en reducir el impacto ambiental de sus productos.

Además, la utilización de materiales locales y sostenibles, como la madera y el agave, ha permitido a ambas empresas ofrecer soluciones innovadoras sin comprometer el respeto por el medio ambiente. Krittikali y Moinde no solo están liderando el cambio en la estética y funcionalidad del menaje y el mobiliario, sino que también están posicionándose como marcas responsables y comprometidas con el desarrollo sostenible en la industria de la hostelería.

La alianza entre Krittikali y Moinde ha marcado un antes y un después en el diseño y equipamiento de los espacios gastronómicos de alta gama. Ambas empresas, con enfoques complementarios, han logrado una sinergia perfecta que les permite ofrecer soluciones personalizadas y a medida, adaptadas a las necesidades de cada cliente y a las tendencias del mercado.

Álvaro Lendínez, CEO de Krittikali, destaca cómo este trabajo conjunto ha sido clave para el éxito de numerosos proyectos. "La colaboración con Moinde nos ha permitido ofrecer a nuestros clientes una experiencia completa, desde la vajilla hasta el mobiliario. Esta combinación de menaje y mobiliario de diseño crea ambientes inigualables que, sin duda, marcan la diferencia en el mundo de la hostelería", explica Lendínez.

Por su parte, Moinde, a través de su CEO, también destaca la importancia de esta alianza. "No solo se trata de ofrecer productos, sino de trabajar junto a Krittikali para crear espacios que reflejen la identidad de cada restaurante. La hostelería está evolucionando, y nosotros, como proveedores de mobiliario, debemos estar a la altura de las expectativas de los clientes", comenta el responsable de Moinde.

El proyecto "indómito": un ejemplo de personalización

Uno de los proyectos más destacados de la colaboración entre Krittikali y Moinde ha sido el restaurante Indómito, situado en el Grupo Fiero. Este espacio se ha convertido en un referente gracias a su diseño exclusivo, que combina el mobiliario personalizado de Moinde y la vajilla artesanal y de diseño de Krittikali. La personalización de cada pieza, adaptada al concepto y la identidad del restaurante, ha sido clave para crear un ambiente único que, además, ha sido muy bien recibido tanto por los comensales como por los críticos gastronómicos.

La atención al detalle es evidente en cada rincón del restaurante. Los platos irregulares, diseñados por Krittikali, se mezclan a la perfección con las mesas y sillas de Moinde, creando una atmósfera que envuelve al cliente y le ofrece una experiencia visual y sensorial completa. El trabajo conjunto de ambas empresas ha logrado que Indómito se distinga como un lugar donde no solo se disfruta de una excelente gastronomía, sino también de un diseño que eleva la experiencia culinaria a otro nivel.

La clave del éxito: la atención al cliente

El éxito de Krittikali no solo se debe a sus productos de alta calidad y su enfoque en la sostenibilidad, sino también a su compromiso con el servicio al cliente. “Nuestro objetivo no es solo conseguir nuevos clientes, sino fidelizar a los que ya tenemos. La clave es ofrecer un servicio personalizado y de alta calidad, adaptado a las necesidades de cada cliente”, explica Lendínez.

En este sentido, la empresa destaca por su capacidad para ofrecer soluciones a medida, incluso en casos complejos. En ocasiones, el equipo de Krittikali ha entregado productos fuera de su horario habitual para asegurarse de que los clientes recibieran lo que necesitaban en el momento adecuado. “La hostelería es un sector muy dinámico, y a veces las situaciones requieren de flexibilidad y rapidez. Siempre estamos dispuestos a adaptarnos a las circunstancias de nuestros clientes”, comenta el CEO.

Uno de los elementos que más destaca en la conversación con Lendínez es la creciente demanda por la personalización. Hoy en día, los restaurantes buscan diferenciarse no solo a través de su oferta gastronómica, sino también en los pequeños detalles que componen la experiencia del cliente. Desde platos y copas hasta servilletas y manteles, todo debe estar en armonía con la identidad del restaurante.

“Cada vez más, los restaurantes están buscando platos, copas y cubiertos que reflejen su marca y su propuesta gastronómica. Esto no solo mejora la experiencia del comensal, sino que también se convierte en una excelente estrategia de marketing. Los clientes, especialmente en la era de las redes sociales, quieren compartir su experiencia, y si el plato es visualmente atractivo, es probable que se convierta en una foto viral”, explica Lendínez.

Este enfoque en la personalización y el diseño ha permitido a Krittikali ganar terreno en el sector. “Ver nuestros productos en Instagram, en los restaurantes más de moda, es una de las satisfacciones más grandes para nosotros”, añade.

Mirada internacional y el reto de la expansión

El interés por los productos de Krittikali ha trascendido las fronteras españolas. Lendínez recuerda con especial cariño su experiencia en París, donde la marca ha trabajado con algunos de los locales más exclusivos, como Suelo París. “Expander nuestra marca a mercados internacionales ha sido un desafío, pero también una gran oportunidad para demostrar que nuestra visión y nuestros productos son lo que el mercado necesita”.

Aunque la presencia internacional ha sido exitosa, Lendínez también reconoce que ha habido mercados más complicados, como Caracas, donde la situación política y económica presentó una serie de retos. Sin embargo, el trabajo constante y la calidad del producto han permitido que la marca se posicionara en lugares tan exclusivos como el Bernabéu, en Madrid, o en el sector más alto de la restauración mundial.

El futuro de Krittikali está marcado por una clara apuesta por la innovación y la sostenibilidad. Lendínez señala que la empresa continuará apostando por materiales ecológicos y por la personalización como principales pilares. Además, su visión a largo plazo incluye la expansión en nuevos mercados y la colaboración con más proyectos internacionales.

“Queremos seguir innovando, seguir ofreciendo soluciones personalizadas y seguir contribuyendo a la evolución del sector de la hostelería. Nuestro objetivo es ser más que un proveedor; queremos ser un aliado estratégico para nuestros clientes, ayudándolos a crear experiencias únicas que sus comensales no olviden”, concluye Lendínez.