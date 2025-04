Cómo catar un buen chocolate: "el sabor a coco no es buena señal"

El chocolate es uno de los productos más demandados a nivel mundial, pero a la vez uno de los mayores desconocidos. Para muchos, su elaboración es todo un misterio, y pocos conocen cada uno de los matices y pequeños detalles que interfieren y resultan clave para obtener un sabor auténtico y de calidad. Con un total de 50 nutrientes, el cacao es el fruto estrella de la preparación, y es imprescindible saber tratarlo y sacarle el máximo partido en las infinitas recetas y posibilidades gastronómicas.

Profesionales de la talla de Raquel González tratan de dar a conocer el proceso de elaboración del chocolate y divulgar todo lo que este esconde. “En el proceso de selección, escogemos cacaos con características diferentes para hacer nuestras tabletas BEAN TO BAR con aromas y sabores únicos”, explica la profesional. Todo ocurre mientras muestra pequeñas habas de cacao en una cata en la que se valoran distintos aspectos: chasquido, textura, color, intensidad de sabor y permanencia en boca, entre otros.

“La permanencia del sabor en el paladar es indicativo de si nos encontramos ante un chocolate con un cacao de calidad o no”, señala a Vozpópuli. En este momento, Ghana y Costa de Marfil concentran el mayor porcentaje de producción mundial de cacao, superando el 60% del total a nivel internacional. Aún así, la creadora de Kaitxo -y jurado de los International Chocolate Awards-, señala que estos no son de demasiada buena calidad.

Paso a paso

“Para crear el chocolate tal y como llega a nuestras mesas es necesario procesar los pequeños trozos de cacao ya tostados”. Conocer el proceso de elaboración de este deseado alimento es clave para comprender en qué punto aparecen las pequeñas particularidades que hacen de un chocolate un dulce de lo más especial. Afrutados, con retrogusto a licor, más o menos astringentes. Son muchas las variaciones posibles, y la mayor parte de ellas aparecen en el momento del tueste: es aquí cuando surge la magia.

Tras el refinado, es el momento de añadir el azúcar. Acto seguido, el chocolate es removido para equilibrar su sabor y evaporar restos de olores a gases, todos ellos parte de la fermentación natural. De forma tradicional, el chocolate es elaborado con el cacao y la propia grasa que este desprende, lo que recibe el nombre de ‘conchado’. No es necesario añadir más, aunque los hay que sí lo hacen. Este no es el caso de Kaitxo. Aquí todo sucede de forma tradicional, utilizando molinos de piedra y trabajando de la forma más artesanal posible.

La parte final consiste en comprobar la textura del producto, y en el momento en que esta sea la deseada, el chocolate se madura y atempera hasta llegar al producto final, tras lo que solo queda envasarlo y, finalmente, ser disfrutado. Con toques a frutos secos -e incluso a queso-, es posible elaborar un chocolate para todo paladar. Y cada uno es diferente, pues las condiciones en que crece el cacao también son claves -al igual que en cualquier otro cultivo- en sus matices finales.

La cata

Raquel González es capaz de reconocer el origen geográfico del chocolate con tan solo utilizar sus cinco sentidos. El aroma es importante, así como utilizar el oído al romper una onza. Además, la profesional da pistas a Vozpópuli y el resto de asistentes a la cata: la vista e incluso el tacto pueden ser importantes, pues un chocolate menos procesado tendrá más textura, pero a la vez un sabor más puro.

Finalmente, para poder saborear bien el chocolate, la profesional da un consejo clave para poder apreciar todo los matices: no morder el chocolate, introducirlo en boca y pegar la onza al paladar. De esta manera, debe derretirse sola, algo que también permite apreciar el nivel de astringencia del producto final. Además, "el sabor a coco no es buena señal, ya que es un indicativo de que el cacao no es de buena calidad, aunque su sabor gusta mucho".