Mofas tras el enfado de los 'indepes' por las zapatillas Adidas Barcelona

Las nuevas zapatillas que ha sacado a la venta Adidas, las Adidas Barcelona, cuyo diseño lleva impreso los colores de la bandera de España, -rojo, amarillo y rojo-, han enfurecido a los independentistas y eso que la zapatilla es prácticamente blanca y los colores solo están en la parte inferior y muy discretamente en los laterales.

Su indignación y furia es tal punto que no solo han llenado las redes de críticas hacia las deportivas sino que también han iniciado un boicot contra la marca, lo que ha llevado a que muchos usuarios se estén mofando de su enfado al ver las zapatillas y la polémica suscitada.

La empresa deportiva de origen alemán ha lanzado una reciente colección UltraBoost DNA (ADN en español), inspirada en ciudades con tradición deportiva que están decoradas con los colores típicos de los países a los que pertenecen. Por el momento solo cuenta con el modelo Sidney y Barcelona, en ambas ciudades se han celebrado Jugos Olímpicos.

Por el momento, estas zapatillas sólo se pueden encontrar en la página de Adidas para Canadá y están a la venta por 250 dólares canadienses, unos 164 euros.

Entre las críticas y protestas que se pueden leer en Twitter están estas: "ADIDAS "Barcelona".... o ganas de tocar los cojones",Barcelona? Con la bandera española? qué clase de broma es esta?".

Si me representa o no creo que debo decirlo yo, no tú. No me puedes imponer algo que ni siento como mío, ni quiero. No hace falta que me eches de mi casa, estoy muy a gusto en Barcelona, siendo catalana 😉