La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, incumplen sendas órdenes dictadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en las que se les instaba a facilitar información sobre las viviendas oficiales en las que residen, propiedades públicas gestionadas por sus respectivos ministerios o por la Administración General del Estado. De los 12 miembros del Gobierno que han recurrido a estos alojamientos, Marlaska y Díaz son los dos únicos que se han negado a responder a esta cuestión.

De acuerdo a la información a la que ha tenido acceso Vozpópuli, ambos ministerios desoyeron sendas peticiones a través del Portal de Transparencia sobre información relativa a sus viviendas oficiales. Gestiones que se efectuaron con fecha del 28 de diciembre de 2020. Ambos departamentos rechazaron ofrecer los datos.

Para justificar la falta de respuesta, Interior aseveró que el número de estancias y habitaciones de la vivienda en la que reside Marlaska es un “dato meramente circunstancial”. Por su parte, Trabajo afirmó que no concurren elementos que respalden el interés por esta información, ni siquiera el “escrutinio” de “cómo se manejan los caudales públicos”.

Tras un recurso para acceder a estos datos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano independiente encargado de velar por la transparencia en la actividad pública, instó a ambos ministerios a facilitar la información sobre las viviendas oficiales de Díaz y Marlaska.

Los plazos a Yolanda Díaz y Marlaska

En el caso de Yolanda Díaz, el escrito del consejo fue firmado el pasado 2 de junio y daba un plazo máximo de diez días hábiles para responder; es decir, hasta el pasado 16 de junio, incluido. Respecto a Marlaska, Transparencia dio cinco días hábiles a Interior en una resolución fechada el pasado 14 de junio para detallar los metros cuadrados de la vivienda en la que reside el ministro. El plazo vencía este lunes, día 21. Transcurridos los plazos, ninguno de los dos departamentos ha ofrecido la información reclamada.

Transparencia advierte de que “la falta de respuesta” de Interior a la solicitud de alegaciones “dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta Autoridad Administrativa Independiente, al no proporcionarle los motivos en los que se sustenta la negativa a conceder el acceso a la información con el fin de que pueda valorar adecuadamente las cuestiones planteadas por el reclamante”. Sobre el Ministerio de Trabajo, Transparencia no encuentra motivos por los que no se deba rendir cuentas del tamaño, en metros cuadrados, de la vivienda oficial en la que reside Yolanda Díaz.

Así, Yolanda Díaz y Fernando Grande-Marlaska son los dos únicos ministros que se han negado a responder las peticiones de información gestionadas a través del Portal de Transparencia. Como contó Vozpópuli, en el actual Gobierno hay doce miembros que han hecho uso de las viviendas oficiales. A saber -y además de los citados Díaz y Marlaska-, Carmen Calvo, Nadia Calviño, María Jesús Montero, Arancha González Laya, Luis Planas, Carolina Darias, Manuel Castells, Isabel Celaá, José Luis Ábalos y Miquel Iceta.

A esa lista habría que sumar a Salvador Illa, que si bien ya no es ministro de Sanidad tras su salto como candidato a la Generalitat de Cataluña, sí que hizo uso de una vivienda oficial en su etapa al frente del departamento. En concreto, de una residencia ubicada en el complejo de la Moncloa, con una superficie total construida superior a los 400 metros cuadrados.