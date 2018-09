Los yihadistas de Barcelona ante la cámara: “Esto nos abre las puertas del paraíso”

Mohammed Houli Chemlal llevaba una hora completa declarando por segunda vez ante el juez. Estaba entero, mucho más que la primera ocasión que compareció en la Audiencia Nacional, pero cuando le mostraron los tres vídeos hallados en la memoria de una cámara de fotos, el acusado se quedó sin palabras. En ellos, el propio Houli Chemlal graba a sus compañeros en la casa de Alcanar donde tenían todos los explosivos. “En el nombre de Dios, en el nombre de Dios, esto nos va a abrir las puertas del paraíso”, se le escucha decir de fondo.

Houli Chemlal admitió que ya no se acordaba de la existencia de esas grabaciones. Hasta ese momento había mantenido una versión según la cual sus compañeros desconfiaban de él, incluso dijo tener miedo a que le matasen por querer echarse atrás en los planes terroristas de derrumbar la Sagrada Familia. Pero el contenido de los vídeos le muestra en una actitud participativa. “No parece que esté precisamente muy en contra de lo que estaban haciendo”, le advierte el juez Fernando Andreu.

La coartada del detenido es que le echaban algo a su comida, como una droga que le hacía desinhibirse y perder el miedo. Además dijo que fueron ellos los que le ordenaron participar en los vídeos. “Estaba preparado, ellos decían lo que tenía que decir”, argumenta.

En concreto son tres vídeos los que le mostraron a Mohammed Houli. Apenas duran unos segundos cada uno. Están bajo custodia del Juzgado, que permite a los abogados que los vean, pero en ningún caso llevárselos para evitar filtraciones. En el primero de ellos, Houli Chemlal recorre la casa de Alcanar y graba a sus compañeros Younes Abouyaaqoub, Mohammed Hichamy y Yousef Allaa entre explosivos.

"Eso hace daño"

Las imágenes las tomaron a principios de la misma semana de los atentados, según explica, cuando el imán y cabecilla del grupo les llamó para que tuviesen listo un cinturón de explosivos. De lo que comentan y se escucha del segundo vídeo se deduce que están manipulando los explosivos porque el propio Houli dice en varias ocasiones: “eso hace daño”.

En el tercer vídeo, también en la casa de Alcanar, aparece Younes Abouyaaqoub -el autor del atropello de la Rambla- con el cinturón de explosivos ya terminado y aplicado en su cuerpo. “Te queda bien”, le dice el acusado. Otra voz indica que a ese cinturón “le falta metralla”. “Con los coches vale”, responde Abouyaaqoub. “¿Esto qué hace?”, pregunta Houli Chemlal para el vídeo. “¡Boom!”, le responden.

Houli Chemlal hizo estas declaraciones en septiembre, semanas después de su arresto e ingreso en prisión tras salvarse por unos minutos de morir junto al imán en la explosión de la casa de Alcanar. Insistió en la tesis de que le drogaban en las comidas y lo mismo piensa de los integrantes del grupo que murieron abatidos en Cambrils cuando trataban de emular el atentado de la Rambla de Barcelona.

"Siempre que comía, después de un rato me sentía relajado, no sé si me drogaban o hacían algún tipo de brujería. Los chicos que fueron a Cambrils todos pensaban como yo, no pueden salir con cuchillos a matar gente, o los han drogado o les han hecho algún tipo de brujería", le dijo el juez.