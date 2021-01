“No es extraño que el yihadismo use la inmigración para infiltrarse, hemos tenido casos”

El general de Brigada de la Guardia Civil Manuel Navarrete es el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Tras seis años en Europol, le fichó el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Como máximo órgano de coordinación antiterrorista, por su mesa pasan los datos de las operaciones más sensibles. Advierte de que el yihadismo lo parasita todo, también la inmigración irregular, y que la situación de pandemia les genera incertidumbre porque la propaganda ha aumentado. Pide una respuesta a nivel europeo para abordar la situación de las españolas en campos de refugiados de Siria y confía en los líderes religiosos para erradicar mensajes violentos en las mezquitas españolas.

¿Cuál es a día de hoy la principal amenaza yihadista para España?

Contemplamos la amenaza desde cuatro vectores. Uno es la posibilidad que todavía tienen grupos terroristas como Al Qaeda o Daesh. Aunque están disminuidos, tienen capacidad para llevar a cabo ataques con cierta sofisticación en Europa y en España. Eso nos preocupa y nos ocupa. El segundo vector lo centramos en el ámbito de células internas que pueden tener un cierto nivel de radicalización, se sofistican y pueden tener acceso a medios de actuación. La tercera línea son los autoradicalizados con gran consumo de propaganda y que en un momento determinado puedan tener capacidad de actuar. Es lo más común que hemos visto en Europa. La última línea son los radicalizados en prisión.

En el tiempo que lleva usted al frente de la coordinación contra el terrorismo en España ¿Tienen la certeza de haber evitado algún atentado?

Durante el año 2020 ha habido 23 operaciones en España. Hay que ponerlo en valor.

¿Quiere decir que en esas 23 operaciones hay alguna en la que sí se consiguió evitar una atentado inminente?

En algunas de ellas había un cierto nivel de sofisticación. Esa identificación temprana de los indicios ha hecho que eso no llegue a una situación que puede ser tremendamente peligrosa para cometer un atentado. ¿En qué momento se ha hecho la operación y se ha llegado a prevenir? Hay una escala en alguna de las operaciones. Creo que se han evitado muchas actuaciones terroristas que, de no haberse actuado, podrían haber llevado a producir víctimas en nuestro país.

¿Cuántos funcionarios, entre Policía y Guardia Civil hay a día de hoy dedicados a investigar la amenaza yihadista?

No tengo una cifra exacta: Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza, enlaces con el CNI, con el centro de inteligencia de Fuerzas Armadas, por supuesto de Instituciones Penitenciarias… hay mucho músculo y mucho cerebro trabajando.

Vayamos a las últimas operaciones: un joven converso que quería ser francotirador pero vivía como okupa, una mujer valenciana que había sido fallera… en sus informes empiezan a usar un término de elementos “imprevisibles”. ¿Puede explicar qué características propias tienen?

Hay una diversidad de perfiles. Obedecen a diferentes reclamos y narrativas. Las fuerzas de seguridad buscamos perfiles que les hagan previsibles porque si es previsible es prevenible. Por eso la imprevisibilidad no nos gusta.

Estamos afinando para que ese margen que siempre hay de que el terrorismo parasite la inmigración irregular lo limitemos al máximo

De los tres últimos detenidos por yihadismo, dos llegaron a España aprovechando las vías de inmigración ilegal. No es el único caso en Europa. ¿Es un peligro la inmigración ilegal para la lucha contra el terrorismo?

El terrorismo parasita todas las formas posibles. Se ha aprovechado de redes de blanqueo de dinero para obtener financiación, se ha aprovechado de captación de criminales menores para integrarlos en bandas terroristas. No es extraño tampoco que explote la red de inmigración de una manera esporádica como hemos visto para intentar infiltraciones o exfiltraciones. Hemos tenido casos en Europa. Yo viví en Europol la situación que se creó con las personas que vinieron desde Siria e Irak a través de Turquía y otros países que finalmente llevaron a cabo los ataques del 13 de noviembre en Francia y posteriormente en Bélgica. Se ha hecho un gran esfuerzo de control de fronteras. Es algo que no es sistemático, pero cuando se detecta sí que tenemos muchos elementos para intentar evitarlo. Las dos operaciones que ha habido en España en 2020, una en Almería y otra en Barcelona (con terroristas que llegaron en patera), tienen un gran componente de inteligencia y de cooperación internacional. Estamos afinando para que ese margen que siempre hay de que el terrorismo parasite la inmigración irregular lo limitemos al máximo.

¿Diría por tanto que es “esporádica” y “no sistemática”?

Sí.

Mezquitas

Las fuerzas de seguridad cifran en torno a los 1.400 lugares de culto musulmán en España. Ahí incluyen bajeras, garajes, casas particulares… centros que se escapan del radar. Y cifran en torno a un 6% los casos que se imparte mensaje radical. ¿Son correctas estas cifras?

En el Ministerio del Interior somos tremendamente respetuosos con la libertad religiosa. No es correcto enfocar que las mezquitas sean un foco en este sentido. El terrorismo busca cualquier espacio y este es uno más. A lo que sí estamos muy atentos es a las personas que puedan utilizar las mezquitas para propagar un mensaje de violencia. Hay colaboración de las personas que regentan estos centros, son los primeros que quieren erradicar ese mensaje radical. No son necesariamente un problema, son parte de la solución.

¿Cree que España ha aprendido de sus errores y ya no se podría repetir una actividad como la del imán de Ripoll?

No hay nada más permanente que el cambio. Aprendemos cada día, intentamos llegar al cien por cien de seguridad. Los terroristas también se van adaptando, sobre todo en el ámbito tecnológico.

¿Cree que la célula de Barcelona podría haber hecho lo que hizo sin recibir órdenes del exterior?

He estado siguiendo el juicio. Es complicado definir eso. No es necesario tener una orden del exterior. Con la inspiración y provocación suficiente pueden llevar a cabo ese tipo de actuación y luego pedir la bendición de esas acciones violentas.

Hay elementos para hacer un seguimiento de esos fondos (de Arabia Saudí) y evitar que haya cualquier tipo de desviación

¿Cómo controla España que la financiación para la construcción de mezquitas por parte de países extranjeros como las monarquías del golfo o Arabia Saudí no se traduzca en una radicalización del mensaje que se difunde en ellas?

En España hay elementos legales para controlar flujos que pueden provocar acciones de violencia. No es correcto afirmar que esos flujos que pueden venir de donaciones acaben en el ámbito de la violencia. Hay elementos para hacer un seguimiento de esos fondos y evitar que haya cualquier tipo de desviación. Es fundamental la cooperación de las personas que rigen estas comunidades, que son muy transparentes.

Históricamente la comunidad islámica en España ha estado liderada por una persona que era Riay Tatary, fallecido durante la pandemia. ¿Siguen con atención el relevo?

Hay un diálogo permanente con estas comunidades. Desde Interior no hacemos un seguimiento policial. Estamos muy contentos por cómo se desarrolla el diálogo en otro espacio, no el policial.

¿Cree que sería acertado en España el modelo marroquí donde el Gobierno es quien decide qué imanes pueden predicar?

Creo que hay que ser tremendamente respetuosos con la libertad religiosa y lo somos. Hay que dejar que las mismas comunidades no autoricen esos mensajes violentos que en algunos casos pueden darse. Confío más en el sentido común de la sociedad que en un seguimiento policial.

La sentencia que absolvió al imán egipcio Hasham Shasha ha puesto de manifiesto que mientras la Policía defendía su detención, la Guardia Civil destacaba su colaboración en prisión. A su vez, él dijo haber colaborado para el CNI antes de su arresto. ¿Cree que en ocasiones hay descoordinación entre cuerpos policiales por el control de confidentes?

Se ha mejorado mucho la coordinación. Yo he estado más de seis años como responsable de la coordinación en Europa. Hay un antes y un después. Cuando llegué a Europol en 2014, participaba en 60 investigaciones, en 2019 estábamos por encima de las 600. Lo mismo ha pasado en España. Siempre puede haber alguna situación que no estaba valorada adecuadamente o que no ha llegado en el tiempo que debía llegar al análisis. Son muy pocas y la tendencia es que haya casi una coordinación diaria.

Supongo que habrá celos entre cuerpos policiales y que no es fácil darle una investigación a un cuerpo cuando hay varios sobre la misma pista.

No es fácil, pero la solución es una investigación conjunta.

Radicalización

La ley se adaptó al modelo yihadista e incluyó la persecución del llamado adoctrinamiento pasivo o autoadoctrinamiento. Sin embargo, el Tribunal Supremo está anulando condenas porque dice que es necesario probar la voluntad de pasar a la acción. ¿Cree que es necesario revisar el Código Penal?

He leído alguna de las sentencias. Sí hemos visto que hay una dificultad en la práctica de la prueba. Es difícil decidir cuándo está suficientemente capacitado y por tanto hay un riesgo muy grave o todavía no se habían dado todos los indicios. Yo no soy partidario de la revisión, creo que el Tribunal Supremo nos irá marcando el camino y nos irá enseñando dónde tenemos que poner más énfasis, mejorar los procesos y las pruebas.

Los planes para frenar la radicalización yihadista en las prisiones no está funcionando como acreditan las múltiples operaciones en las cárceles. Existe el problema de que salgan peor que como entraron. ¿Tienen detectado el problema?

Hay un aprendizaje permanente. En este tema hemos visto también diversos perfiles; detenidos por terrorismo con alto nivel de radicalización, muchos se desenganchan, otros no o incluso suben de nivel. También puede provocar que acaben captando a personas que conviven con ellos. Ha habido varias operaciones, una concretamente en 2020. Desde Interior e Instituciones Penitenciarias hay un programa de seguimiento.

'Foreign Fighters'

¿Cuántos españoles hay repartidos por el mundo haciendo la yihad actualmente?

Se han contabilizado por encima de 200 las personas que en su día decidieron unirse a los grupos terroristas. De esas ha habido una parte que han fallecido, hay otra parte que han vuelto a España y se les ha ido identificando y puesto a disposición judicial si tenían una causa pendiente y otros que no se tiene noticia de ellos. Monitorizamos esas identidades por si es necesario llevar a cabo una actuación.

¿Cómo se hace eso ante la dificultad de probar lo que hicieron cuando estuvieron fuera?

Lo que se hace es una monitorización de conductas que pueden tener un componente criminal recogidas en el Código Penal y hay un acopio de información y cuando hay pruebas se pone a disposición judicial. Lo que sí hemos visto es que ha habido un decrecimiento, también porque Estado Islámico ha ido neutralizándose en su zona. Que yo recuerde, en España en 2019-2020 ha habido un caso de personas que habían decidido ir a Irak que se le ha detenido antes.

Yihadistas en el limbo

Hay miles de yihadistas en un limbo legal en Siria tras la derrota de Estado Islámico pendientes de ser juzgados. Esa presión la están soportando las milicias kurdas. ¿Sería partidario de crear un tribunal especial internacional para juzgarles?

Creo que la Ley española nos exige hacer una valoración individualizada de cada persona y los posibles crímenes que hayan cometido y si esas actuaciones tienen una adecuación en el Código Penal. Ahora mismo hay suficientes entidades judiciales para que el reproche penal sea eficiente y eficaz. En caso de los países que han sufrido una guerra y que sus instituciones están en reconstrucción como en Siria o Irak, cualquier opción de garantizar la Justicia siempre que se respeten los derechos, sería viable.

Entre ellas hay al menos tres españolas. Sabemos sus nombres: Yolanda Martínez, Loubna Fares y Luna Fernández. Llevan casi dos años en el campo de refugiados sirio de Al Hol. Tienen hijos y menores a su cargo. ¿Cuál es la razón por la que no han sido repatriadas? ¿Es por temor a no tener pruebas suficientes de lo que hicieron y que haya que dejarlas en libertad?

Hay que ver cuáles fueron las conductas que tuvieron y qué les llevaron a integrarse y por tanto las responsabilidades en las que hayan incurrido. En España siempre hemos abogado por una respuesta Europea. No solo son españoles. Los socios tienen diferentes visiones, pero hay que buscar un consenso para sacar de ese limbo a esas personas y si tienen que afrontar alguna sanción, que lo hagan. Y también atender a los menores.

La pandemia nos ha tenido más tiempo en casa, más tiempo delante del ordenador y la propaganda ha aumentado

¿Ese análisis de sus conductos se hace investigando a sus familias o intercambiando información con servicios extranjeros como Turquía?

Si hay un caso abierto estarán acumulando indicios y lo pondrán a disposición judicial.

Yihadismo y covid

¿Cómo ha afectado la covid-19 al fenómeno terrorista?

Nos ha tenido más tiempo en casa, más tiempo delante del ordenador y la propaganda ha aumentado. Los terroristas lo han utilizado, el terrorismo yihadista, la violencia extremista de la extrema derecha, de la extrema izquierda, los antisistema, el anarquismo violento. Todos han intentado sacar rédito, atribuyéndole teorías conspirativas. Que si China, que si un laboratorio, que si el 5G. En otros casos han dicho que es un castigo divino para castigar a los infieles o eliminar a los judíos… Todos los grupos terroristas han intentado sacar provecho.

¿Temen que pueda haber un auge de atentados cuando acabe la pandemia?

La pandemia nos genera una incertidumbre. Tenemos una serie de indicadores que vamos a ver cómo evolucionan: la propaganda, el control de fronteras, las priones. Debemos seguir haciendo acopio de información para saber si va a haber ‘tormenta’.

El cierre de fronteras durante la pandemia impidió expulsar de España a yihadistas que salían de prisión tal y como permite la Ley de Extranjería. ¿A cuántos yihadistas ha afectado esta medida?

No tengo esos datos. La legislación se aplica, si ahora la frontera con Mauritania, Marruecos o Túnez está cerrada, difícilmente será practicable. Pero ahora mismo no tengo ese dato.

Crimen Organizado

Desde las fuerzas de seguridad y la justicia opinan que sería más efectivo volver a los tiempos en los que la lucha contra el narco se dirigía desde la Audiencia Nacional. ¿Comparte esa opinión? ¿Cree que jueces y fiscales en Madrid tienen más medios y protección para luchar contra el narcotráfico que los juzgados locales?

Se están dando las dos circunstancias. La combinación de la Audiencia Nacional con otros juzgados está siendo satisfactoria. Sí creo que es importante la especialización. En las fuerzas de seguridad hemos sido eficaces contra el terrorismo por la especialización.