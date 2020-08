La 'vuelta al cole' alrededor del mundo: confusiones e incertidumbre por la covid

La vuelta al cole 2020/2021 es una preocupación alrededor del mundo. La crisis del coronavirus genera confusiones e incertidumbres sobre cuándo y cómo volverán los niños a las aulas y el panorama mundial ante esta cuestión es muy dispar.

Algunos países europeos como Alemania y Escocia ya han abierto muchos de sus centros educativos, bajo protocolos específicos de higiene y distanciamiento social. En cambio, en Estados Unidos impera la confusión, pues el presidente Donald Trump pide la reapertura, pero muchas escuelas optan por la enseñanza a distancia.

Por su parte, en España aún no ha comenzado el curso escolar, pero la preocupación entre los padres y educadores crece al igual que el número de brotes y contagios de coronavirus en el país. Aún, solamente existe el borrador del protocolo de "Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a Covid-19 para centros educativos en el curso 2020-2021".

Alemania es uno de primeros países europeos en abrir los centros educativos. La apertura se está haciendo de manera escalonada desde el pasado lunes, esto quiere decir que cada Estado federado del país comenzará el curso escolar en una fecha diferente y serán los centros los que decidan cuándo.

Los alumnos de los estados federados de Schleswig-Holstein (noroeste), Brandeburgo (este) y la ciudad-estado de Berlín, han sido los primeros en volver a las aulas, y este miércoles les seguirá Renania del Norte-Westfalia, el "land" más poblado de Alemania.

Tras cinco días de clase, el pasado viernes dos colegios de Mecklemburgo-Antepomerania volvieron a cerrar tras notificarse dos casos de coronavirus -una profesora en un instituto de secundaria y una alumno en una escuela primaria-.

En Schleswig-Holstein, una escuela primaria decidió mantener sus puertas cerradas como prevención hasta la semana que viene, pues una profesora dio positivo y había estado en contacto con otros empleados del centro.

Cada colegio, de manera individual, ha establecido un protocolo de medidas higiénicas, siguiendo la indicaciones de cada estado correspondiente y las necesidades del centro. Existen unas directrices estrictas que las escuelas de Alemania deben cumplir:

En cambio, no hay una regulación sobre la obligatoriedad de la mascarilla en los colegios del país. Cada estado establecerás las restricciones correspondientes según la situación de la pandemia en el territorio.

El Instituto Robert Koch (RKI), la más alta autoridad sanitaria del país, ha recomendado que el alumnado esté reorganizado por niveles educativos. Estas unidades no podrán juntarse entre sí, tampoco en lugares comunes como en el patio, y tendrán horarios diferentes. Así, si hay infecciones solo se tendría que hacer cuarentena a la unidad afectada, en vez de a la escuela entera.

Los 700.000 estudiantes de Escocia comienzan sus clases este martes. Se trata del primer país de Reino Unidos que reabre las escuelas, pues en el mes de septiembre lo harán de forma completa en Inglaterra.

La apertura de colegios se ha priorizado antes que la de otros sectores como la hostelería y el ocio. En cambio, sindicatos y diversos colectivos escolares están criticando que el Gobierno no ha dado las indicaciones oportunas ni adecuadas, y que en muchos casos se está careciendo de información.

Cada centro escolar será el que establezca las medidas de prevención oportunas, aunque será obligatorio que los alumnos acudan a clase a tiempo completo con asistencia obligatoria desde el inicio de curso. En caso de que un alumno muestre síntomas o de positivo por covid, deberá auto-aislarse, deberá quedarse en casa y descartar la posibilidad de ir al centro escolar.

Durante la primera semana, la entrada será gradual. En los centros educativos los pasillos solo tendrán un sentido y habrá aulas temporales erigidas en bibliotecas, gimnasios y comedores. Asimismo, se evitarán aglomeraciones de alumnos, por lo que los más pequeños empiezan primero y se han dividido a los alumnos por apellidos. Los profesores tendrán que llevar mascarilla, pero no los alumnos.

Estados Unidos ya suma 5.000.000 millones de casos desde el inicio de la pandemia y supera las 160.000 muertes. Diariamente suma más de 900.000 casos y 4.000 muertes. Se trata de uno de los países más afectados por covid-19, lo que hace más difícil la vuelta al cole.

No obstante, el presidente Donald Trump ha insistido en la necesidad de reabrir las escuelas. Afirma que los menores son los más afectados por la pandemia al no asistir a clase.

A pesar de la insistencia de Trump, los centros educativos serán los que tomen la decisión de iniciar el curso académico de forma presencial o virtual, lo que genera un debate en todo el país sobre el equilibrio entre los riesgos del coronavirus y el impacto académico, económico y social de mantener las escuelas cerradas.

Los gobernadores Ron DeSantis y Greg Abbot, de Florida y Texas, también han animado a los colegios a abrir aunque la pandemia siga sin controlarse. Según un sondeo de 'The Washington Post' llevado a cabo entre el 24 y el 31 de julio, el 44% de los padres prefiere que sus escuelas ofrezcan una mezcla de clases online y presenciales; el 39% prefiere todo virtual, y el 16% elige todo presencial.

