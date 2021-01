Vox quiere garantizar la libertad de vacunarse y que no se hagan 'listas negras'

El plena polémica por el goteo de consejeros, alcaldes y directores de hospitales que se han saltado el orden de las listas de vacunación para inyectarse la dosis contra la covid-19 cuanto antes, Vox alza la voz para defender a esa otra parte de la población que, por el contrario, se muestra reticente.

La posición de Vox es clara: que todos los que quieran vacunarse tengan acceso al medicamento, respetando el orden de prioridad de los más vulnerables y personal de riesgo y, por otro lado, que nadie que no quiera vacunarse sea obligado a ello.

Además, la formación liderada por Santiago Abascal rechaza cualquier registro que pretenda establecer "una lista negra de no vacunados". Y quiere garantizar la libertad de elección a través de resoluciones e iniciativas parlamentarias.

La Asamblea de Madrid y las Cortes de Aragón son ejemplos de ello. En el marco de la celebración del pleno monográfico sobre la gestión de la crisis sanitaria y el plan de vacunación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, los grupos parlamentarios presentaron un total de 18 propuestas de resolución a la Mesa de la Cámara regional. Tres por cada grupo.

"Libertad individual"

Entre otras medidas, la líder de Vox en Madrid aprovechó para proponer que se garantizase desde la Administración "la igualdad de trato a todas las personas y el respeto a la libertad individual".

Vox instaba al Gobierno regional a garantizar que mayores y personas con discapacidad que viven en residencias pudiesen acceder a vacunación, tratamientos, y traslados hospitalarios "en igualdad de condiciones con el resto de población, recibiendo un trato digno y disfrutando, con las debidas medidas de seguridad, de sus familiares".

Piden que se avalase "la libertad individual para que cada ciudadano pueda elegir si decide ponerse o no la vacuna"

Por otro lado, en la misma propuesta de resolución, pedían que se avalase "la libertad individual para que cada ciudadano pueda elegir si decide ponerse o no la vacuna contra el coronavirus, así como el compromiso de no crear listas de vacunados y no vacunados ni imponer la vacunación como requisito para realizar cualquier actividad".

Finalmente, la Mesa de la Asamblea no admitió para votación estos dos planteamientos de Vox porque entendió que incluía "juicios de valor". Los de Abascal traducen la decisión en que "el Parlamento regional niega el 'geriatricidio' cometido en los últimos meses".

"Respeto a la privacidad"

Una iniciativa calcada fue presentada el pasado martes en Aragón. Representantes de Vox en las Cortes aragonesas registraron una iniciativa parlamentaria por la que instaban al Gobierno a facilitar a todos los ciudadanos que quisieran vacunarse "la posibilidad de hacerlo", dotándoles de toda la información necesaria.

Además de pedir el "acceso libre" a la vacuna, exigieron respeto a la "privacidad" de los ciudadanos que no quieren inoculársela, "dándoles toda la información posible".

El Grupo Parlamentario Vox defiende la misma posición en el Congreso, pero aún no se ha materializado en proposición

El líder de Vox en Aragón, Santiago Morón, defendió que "la mejor manera de frenar al virus es apoyar esta vacuna". Sin embargo, manifestó su disconformidad con el proceso de vacunación que se está llevando a cabo y acusó al Ejecutivo de "falta de previsión, información y reparto arbitrario de las vacunas".

El Grupo Parlamentario Vox defiende la misma posición en el Congreso, pero aún no se ha materializado en proposición. Sí han solicitado al Gobierno una respuesta por escrito sobre si alguno de los miembros del Ejecutivo se ha vacunado ya y, de ser así, quieren saber quiénes.