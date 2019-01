Vox se querella contra el periodista Antonio Maestre por acusarle de complicidad en el caso de Laura Luelmo

Vox ha presentado este miércoles una querella contra el periodista Antonio Maestre ante los Juzgados de Instrucción de Madrid por calumnias al acusar a esta formación de complicidad en el caso del asesinato de la joven zamorana Laura Luelmo.

En la querella se argumenta que el periodista y tertuliano podría haber cometido un delito de calumnias, así como un delito continuado de injurias y de odio que están tipificados respectivamente en los artículos 205, 208 y 510 del Código Penal y penados con hasta dos años de cárcel.

En concreto, la querella se refiere a un mensaje publicado por Maestre en Twitter en el que se acusa a los votantes de Vox de ser cómplices del reciente asesinato de Laura Luelmo. "Los que defendéis a VOX sois responsables de que muertes como las de Laura sucedan. Sois cómplices", decía el tuit.

Por otro lado, la formación considera que podría haber cometido un delito de injurias al continuar difundiendo una serie de tuits contra sus votantes en las recientes elecciones en Andalucía, acusándoles, entre otras cuestiones, de ser "fascistas", "nazis" o de no respetar los derechos humanos.

Finalmente, Vox entiende que también podría existir un delito de odio continuado al discriminarse de manera explícita a ciudadanos por sus diferentes opiniones políticas.

Por todo ello, la formación reclama que se investiguen estos posibles delitos para que acusaciones semejantes "no gocen de impunidad en el futuro". "En un Estado de Derecho, la libertad de expresión no puede ser servir para amparar conductas delictivas que puedan romper la pacífica convivencia entre españoles por el mero hecho de mantener posiciones políticas distintas", ha subrayado el vicesecretario jurídico de Vox, Pedro Fernández.

El periodista y tertuliano ha reaccionado de forma sarcástica a través de su cuenta de Twitter. "Habrá que añadirlo al currículum", ha dicho.

Además, ha escrito otro mensaje en el que asegura que le hace "especial ilusión". También apunta al partido ultraderechista y dice que "no les gustan los periodistas que los confrontan y no les tienen miedo".

Ya tengo dos querellas. La primera fue de Miguel Reneses (IU). La de VOX me hace especial ilusión. No les gustan periodistas que los confrontan y no les tienen miedo. https://t.co/iw8Aro1sDy