'TúPatria': el origen de la escisión de Vox que pide moderar el discurso

Un grupo de exdirigentes de Vox ha decidido poner en marcha un nuevo partido político, 'TÚPatria'. A finales de 2019, decepcionados por la estrategia que estaba adoptando la formación Santiago Abascal, empezaron a plantearse la necesidad de un proyecto que recogiese los ideales fundacionales con los que nació el partido.

Tras un parón administrativo obligado por la pandemia, ahora han podido comenzar su andadura. "No salimos para atacar a Vox, sino para hacer la política que nos llevó en su momento a afiliarnos y que no se nos dejó hacer. Han dado muchos bandazos, han cambiado su estrategia política e interna y ahora mismo no conozco al partido que me llevó a afiliarme en 2015", argumenta Carmen Gomis, secretaria provincial de Vox en Alicante hasta marzo de 2019. Entonces se dio de baja voluntaria, tras la decisión de la dirección de cerrar la sede del partido en Benidorm.

El éxito cosechado por Vox en los comicios autonómicos de diciembre de 2018 llevó a la cúpula a imprimir un nuevo rumbo en el que algunos miembros del partido que formaban parte del proyecto desde sus inicios quedaron apartados. En la asamblea nacional de febrero de 2019, la dirección consiguió liquidar las primarias para elegir a los aspirantes a cargos públicos con el respaldo del 93,35% de los afiliados. Ante el fuerte crecimiento de simpatizantes que registraba por entonces la formación, la cúpula dijo querer blindar a la organización de posibles 'arribistas' que pretendiesen incorporarse a un proyecto que ya tenía esperanzas de acceder al Congreso y al Senado.

"Todo lo contrario. Los estatutos se modificaron para que pudiesen llegar todas las personas que han llegado. Lo habrá muy buenos, pero también había personas que lo han dado todo y se les terminó apartando", denuncia Gomis. "El funcionamiento interno se ha obviado. Y si te cargas a tus bases, te cargas todo", añade. Ahora dice querer poner en marcha un partido "en el que la voz del afiliado cuente". "Es lo que queremos que nos diferencie de Vox", remata.

Nosotros nos animamos a crear un partido en el que la voz del afiliado cuente; es lo que queremos que nos diferencie de Vox"

Asimismo, se muestra muy crítica con la política de comunicación que desarrolla la formación. Vox impide que redactores de algunos medios accedan a sus actos públicos. "Yo siempre he defendido a los medios. Gustará o no lo que te puedan decir, pero son necesarios", concluye Gomis.

El objetivo del nuevo partido ahora es terminar de elaborar un programa político, para el que están consultando a expertos en distintas materias. También intentarán implantarse "en todos los lugares que sea posible". Gomis destaca que se están viendo saturados de llamadas y mensajes interesándose por sumarse al proyecto. Eso sí, TúPatria no tiene vinculación con la corriente crítica VoxHabla, que lidera Carmelo González. Este último intentó en marzo disputar la presidencia de la formación a Abascal.

Los miembros

De momento, han arrancado su andanza con una comisión ejecutiva nacional presidida por Gomis. También forman parte José Carlos Rúa, Carlos García, Ricardo Baña, Antonio Lorenzo, Soledad Feases, Pedro Gómez, Ramiro Téllez.

Rúa era secretario general del partido en León. En 2019, trascendió una grabación de 2018 con el entonces presidente de Vox en la provincia, Carlos Portomeñe, en la qu eeste último le contaba que se había reunido con el portavoz y patrono de la Fundación Francisco Franco para negociar la entrega de fondos al partido.

Carlos García, expresidente provincial del partido en Jaén llegó a pertenecer a la dirección nacional donde fue vicesecretario de Organización en 2017 a las órdenes de Javier Ortega Smith. Ricardo Baña fue presidente de Vox en la provincia de Las Palmas, aunque fue expulsado por tener una sentencia firme de los tribunales por un delito fiscal. Soledad Feases fue presidenta del partido en Teruel, Pedro Gómez fue jefe de Seguridad Nacional de Vox y Ramiro Tellez, fue presidente de Vox en Almería.