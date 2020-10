Casado rompe con Vox, rechaza su moción y se erige en alternativa de centro

"No". Pablo Casado confirmó el sentido de su voto a la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez pasadas las 10.30 horas de este jueves. Misterio resuelto y fin de la expectación. Lo que no estaba tan claro era el tono áspero que el líder del PP iba a emplear para dirigirse a Santiago Abascal. Un tono de ruptura que se tradujo en decenas de dardos: "Hoy se censura usted a sí mismo", "Es un salvavidas para Sánchez", "No somos como usted porque no queremos serlo"...

El líder del PP ha recordado que la moción debía ser constructiva y en realidad Abascal, en palabras de Casado, la ha presentado "contra el partido que le he acogido durante quince años". El líder del PP avanzó que no apoyará la moción: "Hasta aquí hemos llegado", le ha dicho a Abascal, al que acusa de dar aire al Gobierno. "Vox es el seguro de vida de Sánchez para seguir de inquilino de la Moncloa", ha manifestado el líder del PP.

En estos dos años como presidente del PP no he contestado a sus provocaciones por respeto a sus votantes"

Casado subió a la tribuna de oradores como si llevase mascando su mensaje desde hace meses. Así lo reconoció. "En estos dos años como presidente del PP no he contestado a sus provocaciones por respeto a sus votantes y porque me negaba a seguir su estrategia contra España, pero hoy se ha quedado retratado y el tiro le ha salido por la culata. Pero acepto el órdago y es hora de poner las cartas boca arriba y hasta aquí hemos llegado", arrancó.

Tras echar en cara a Abascal sus "insultos al partido que le ha dado trabajo durante 15 años", Casado responsabilizó a Vox de trasladar un "verdadero consenso progre" que consiste "en que Sánchez siga en La Moncloa". "No somos como usted porque no queremos ser como usted", sentenció.

PP y Vox, dice Casado, no son equiparables porque les separan muchas cosas. "Tantas como la distancia que media entre el liberalismo reformista y el populismo antipluralismo, entre la economía abierta y el proteccionismo autárquico, entre la vocación europea y atlantista, y el aislacionismo, entre el interés general y el oportunismo del cuanto peor mejor", defendió. "El PP es el partido de Europa y de las autonomías", reivindicó.

Entre la nación de naciones -defiende Casado- y la España grande y libre hay un espacio intermedio donde estamos 47 millones de españoles hartos de la polarización en la que ustedes echan esporas. "Nosotros defendemos una España unida y diversa. Hay uno de ustedes que no la quiere unida, el otro no la quiere diversa".

Casado equipara a Vox con el Gobierno de Sánchez

y Y equiparó el proyecto "rupturista" de Vox con el del Gobierno de Sánchez. "Señor Abascal y señor Sánchez, no somos como ustedes", insistía. "El PP no va a poner los coros ni la segunda voz al proyecto de ruptura de España, ni por la izquierda ni por la derecha. Ni al de Sánchez ni al de Vox", aseguró.

El dirigente del PP reivindicó su proyecto como alternativa de centro: "La tarea del PP es conseguir una España unida, conectada y segura e impedir que minorías radicales como la de Vox y Sánchez arrastren a todo un país al enfrentamiento. Ustedes separan y nosotros unimos".

Casado acusa a Abascal "de ser la pinza de Sánchez". "La izquierda llevaba 30 años queriendo que hubiera un partido como Vox"

Casado acusa a Abascal "de ser la pinza de Sánchez" y "el sueño del nacionalismo". "La izquierda llevaba 30 años queriendo que hubiera un partido como Vox: usted se lo ha regalado", afirmó. "Lo que quiere no es cambiar el Gobierno, que bien sabe que no lo va a conseguir, sino suplantar al PP. Pero abandone toda esperanza. No es el primero que lo intenta pero sí le aseguro que será el último", advirtió.

"Hoy Sánchez saldrá de este coso a hombros de los diputados de Vox y con su tendido ovacionándole. ¡Vaya capote le ha echado y vaya bajonazo con el que remata la faena, señor Abascal! Quería cortar dos orejas al PP y ha acabado de monosabio de Iglesias", zanjó entre los vítores de una eufórica bancada popular.

Abascal, "perplejo" ante el "ataque" de Casado

Turno de Abascal, que accedió a la tribuna descolocado por las palabras de Casado. Reconoció estar "perplejo". "No esperaba para nada que esta fuera su intervención", reveló. Tanto es así, que decidió dejar a un lado algunos de los temas que traía preparados y que pretendía incorporar a la réplica al líder 'popular'.

"Se ha unido a la brutal caricatura de VOX, de Santiago Abascal -al que usted conoce bien y sabe que no es el que ha descrito-; se ha unido a la brutal caricatura de los que nos han votado, y a los millones de españoles que hoy le votan a ustedes porque en las expectativas estaban por delante de nosotros", comentó.

Abascal reivindicó su moción pese a que la aritmética no sale. "La reprobación de Pablo Iglesias que ustedes han presentado –y que Vox va a apoyar- ¿tiene los números suficientes? Según sus propios argumentos va a fortalecer a Iglesias, pero lo que es peor, va a debilitar, según sus argumentos, a Su Majestad el Rey", planteó.

"Lamento profundamente lo que usted ha hecho hoy aquí porque ha dado una patada a la esperanza y ha generado una desesperanza brutal en millones de españoles que tenían la esperanza de que nosotros pudiéramos hablar, llegar a acuerdos. Se ha colocado en una equidistancia imposible y falsaria en la que no cree ni usted mismo", apuntó Abascal para después reprochar a Casado que "por un momento he pensado que su discurso se lo había hecho el señor Iván Redondo".

Y concluyó: "Lamento el ataque personal que usted ha desplegado contra mi en esta tribuna. Le digo algo más: yo no lo voy a devolver con la misma moneda". "Me gustaría que alguna vez el PP diese gracias por haber facilitado gobiernos de Andalucía, Murcia y Madrid a cambio de cero cargos. No les hemos pedido pedido nada para nosotros, solo medidas que consideramos beneficiosas", recordó.

Si yo fuera como usted ha demostrado ser aquí, advirtió Abascal, ustedes dejarían de gobernar allí. "Pero andaluces, madrileños y murcianos pueden tener tranquilidad respecto a la responsabilidad histórica de Vox", aclaró.

La ruptura escenificada por Casado puso fin al momento dulce vivido minutos antes por el candidato a la presidencia, que recibió el agradecimiento público de un emocionado Iván Espinosa de los Monteros, desde la tribuna de oradores.

El portavoz de Vox del Congreso respaldó al líder de su partido y reivindicó el trabajo de los 52 diputados de su grupo parlamentario, además de las medidas propuestas por Abascal durante el debate y que, a su juicio, pasaron desapercibidas entre el resto de formaciones y los medios de comunicación.