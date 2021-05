Vox justifica su ruptura con el Gobierno andaluz y acusa al Partido Popular de colaborar en el "secuestro de menores". Según el partido liderado por Santiago Abascal, la "invasión" de inmigrantes procedentes de Marruecos a Ceuta y Melilla que se produjo la semana pasada ha puesto de manifiesto "la cara más inhumana del efecto llamada". Así se ha pronunciado este lunes el portavoz y eurodiputado de la formación, Jorge Buxadé, en la rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política.

Buxadé ha denunciado que los gobiernos regionales, como el de Juan Manuel Moreno Bonilla, "luchan por quedarse con 15,20 o 30 niños llegados a Ceuta como si se tratase de una tómbola". "Aquí no gana nadie, no ganan esos niños, no ganan sus padres y no ganan los españoles, que verán inundados los centros y los barrios... Los niños quedarán desamparados como ocurrió con las menores tuteladas de Baleares", ha advertido.

Ni una ley se impone a la ley natural. Los padres tienen el deber de atender a sus hijos y estos el derecho a estar con sus padres"

"Hemos visto en directo el secuestro internacional de cientos de niños: es inhumano. Las CCAA se lanzan a acogerlos con el dinero de los españoles", ha insistido.

El eurodiputado de Vox ha cuestionado que exista ley alguna que justifique esa acogida de menores por parte de las autonomías. "¿Qué ley se impone a la ley natural? Ni una ley se impone a la ley natural. Los padres tienen el deber de atender a sus hijos y los hijos el derecho a estar con sus padres", ha planteado.

"Por respeto a la defensa de la familia, estos menores deben ser devueltos a sus padres", ha señalado para después exigir "la militarización permanente de las fronteras en Ceuta y Melilla".

Buxadé ha denunciado las "trampas" del Gobierno de Pedro Sánchez trampas en medio de la "invasión migratoria" porque "se saca de la chistera la agenda 2050 para distraer". Y ha cargado contra los medios de comunicación porque "después de una invasión de ocho mil personas, la mayoría de ellos menores lanzados por Marruecos" se produce "cierto revuelo en la prensa y tras 48 horas, a otra cosa mariposa".

Ruptura con el PP

Según Buxadé, la acogida de 13 menores por parte del Gobierno andaluz "por supuesto" que justifica su ruptura con el PP de Moreno Bonilla. "Tenemos una visión distinta del mundo", dice.

Sin embargo, el portavoz de Vox ha señalado que no es el único motivo que les ha llevado a anunciar que retiran su apoyo al Ejecutivo andaluz.

"Nosotros hemos puesto de manifestación que el Gobierno de PP y Ciudadanos traiciona los compromisos y acuerdos alcanzados con Vox y, en definitiva, aquello que es necesario para los andaluces. Tienen que convocar elecciones para que el Parlamento andaluz represente la voluntad real del pueblo andaluz", ha solicitado.

En la misma línea, la diputada Patricia Rueda ha asegurado que el PP "perdona la deuda de 40 millones a los sindicatos, permitiéndoles nuevas subvenciones". Desde las filas de Abascal aseguran que Ciudadanos es el partido de la "traición" y recuerdan que "las declaraciones sobre la acogida de los menas se han producido por parte de una consejera de Ciudadanos". "El PP juega a que no pasa nada, pero nosotros no vamos a jugar", enfatizan.

Abascal vuelve a Ceuta

Buxadé también se ha pronunciado sobre la decisión del gobierno de prohibir las manifestaciones y concentraciones organizadas por Vox en Sevilla y Ceuta a través de sus delegaciones. Tras advertir que "voy a medir muy bien mis palabras", el eurodiputado ha denunciado que se trata de "la expresión más genuina de que estamos a un Gobierno con claros tintes antidemocráticos".

Aún así, Abascal mantiene su visita a Ceuta este lunes a partir de las 20.00 horas de la tarde. "La Delegación de Gobierno ha prohibido de forma ilegal el derecho a la manifestación. Eso es lo que crea hostilidad a la norma, a la ley, al derecho y no Vox. El Estado acepta el argumentario de la extrema izquierda y del separatismo asegurando que la presencia de simpatizantes de Vox y la defensa de los derechos de los españoles crean hostilidad", sostiene.