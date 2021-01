Vox intentará grabar a Villarejo en prisión si el PSOE veta su testimonio en el Congreso

Macarena Olona y el resto de representantes de Vox en la Comisión Kitchen han anunciado su intención de visitar al ex comisario Villarejo en prisión si su comparecencia es vetada este jueves.

El partido liderado por Santiago Abascal pretende forzar al Grupo Parlamentario Socialista y a Podemos a apoyar definitivamente la "incuestionablemente necesaria" presencia del ex comisario en el Congreso de los Diputados.

La secretaria general del grupo parlamentario ha enviado una carta al abogado de Villarejo -que trabajó tanto con gobiernos del PP como del PSOE-para solicitar un encuentro en la cárcel y trasladarle las preguntas que pretendían hacerle en la Cámara Baja. Vox ha manifestado su intención de grabar la conversación.

PSOE y Podemos, los dos socios de gobierno, impulsaron conjuntamente la creación de esta comisión de investigación en octubre. Si bien lograron pactar el plan de trabajo con el que operará este órgano, presentaron sus demandas de comparecencia por separado.

Villarejo: punto de fricción Uno de los supuestos puntos de fricción entre ambas formaciones es el nombre de José Manuel Villarejo. La formación morada -como la mayoría de la oposición y en contra de su posición inicial- querían incluirle en esa frustrada lista conjunta, pero los socialistas se negaron.

Según ha denunciado Olona en una rueda de prensa celebrada este jueves, ambas formaciones habrían alcanzado un "acuerdo" para "vetar" la comparecencia de Villarejo. "Podemos no ha cambiado de opinión. Es el acuerdo al que ha llegado con el PSOE para vestir el santo. A cambio de su apoyo, los socialistas han permitido que la extrema izquierda no vete a Villarejo, pero es mentira", ha asegurado.

"Una lavadora para blanquear"

La comisión ha sido descrita por Olona como "una lavadora que intenta blanquear los trapos sucios de los socialistas". "Parecerá que esta comisión perjudica al PP, pero son PSOE y Podemos quienes vetan la comparecencia de Villarejo siendo la pieza clave", sostiene.

"Cuando uno solicita los testimonios de alguien en un juicio no lo hace porque otro le caiga mejor o peor. Tampoco le excluye por una conducta reprochable. Se le cita porque su testimonio resulta útil para esclarecer los hechos investigados", ha defendido Olona.

Después -ha añadido- para considerar que el testimonio se corresponde con la realidad, es necesario tener otras pruebas. "Es incuestionable que la comparecencia de Villarejo es útil, pertinente y necesaria. El veto no responde a la lógica", ha apuntado.

Según la diputada, PSOE y Podemos pretenden "una voladura controlada": "Que la investigación de Kitchen no llegue hasta el final para que no afloren elementos que les afecten". "¿Por qué Villarejo sabía en noviembre de 2020 que no iban a citarle?", ha lanzado en referencia a la entrevista del ex comisario publicada en el El País.