Vox saca su artillería contra Ciudadanos en Andalucía tras el fin del estado de alarma

Nada más finalizar el estado de alarma, Vox Andalucía lanzó una advertencia al Gobierno de la Junta: "Vamos a ser mucho más exigentes y no vamos a seguir apostando por la estabilidad más de lo que lo hacen desde Ciudadanos".

Se acabó la tregua derivada de la crisis sanitaria y la 'nueva normalidad' comienza como la normalidad de siempre: a la gresca. El portavoz de Vox en el parlamento andaluz, Alejandro Hernández, lleva cargando contra los de Arrimadas toda la semana.

Según el dirigente político, en Andalucía han sido víctimas de la "desastrosa gestión bajo el mando único" del Ejecutivo de Pedro Sánchez con un Gobierno de la Junta "absolutamente impotente".

"Quizá sea el momento de replantearse la forma en la que venimos apoyando al actual Consejo de Gobierno", aseveró Hernández. El giro responde a la posición de Ciudadanos con respecto a algunas de las propuestas de Vox recogidas en los pactos presupuestarios.

Exigen el cumplimiento de sus propuestas

Fuentes de Vox apuntan al PIN parental y a la moción relativa a la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) que defendieron el pasado jueves ante el Pleno. Entre otras medidas, la formación de Abascal exigía un "rejuvenecimiento del conjunto de trabajadores" del ente público a través de un nuevo concurso-oposición "ajustado a los principios de igualdad, mérito y capacidad, con especial incidencia en los centros territoriales".

Pero la iniciativa solo salió adelante parcialmente y no en lo relativo a ese punto. Votaron en contra todos los grupos. Las mismas fuentes señalan la "reticencia" de Cs "a la hora de ser partícipes en la aprobación de acuerdos suscritos con el Gobierno de la Junta".

El mismo día se debatió una moción del PSOE y Vox se puso del lado de la izquierda dejando solos a PP y Cs. Se trataba de crear una paga extra para los profesionales sanitarios que han luchado en primera línea contra la covid-19 y la iniciativa ha prosperado. El Gobierno de la Junta tendrá que cumplir.

En su balance sobre el estado de alarma Hernández recriminó a Ciudadanos su acercamiento a Pedro Sánchez pero también lanzó dardos contra el PP

En su balance sobre el estado de alarma, Hernández recriminó a Ciudadanos su acercamiento a Pedro Sánchez pero también lanzó dardos contra el Partido Popular. Mostró su rechazo a la reunión entre Teo García Egea y Zapatero: "Deben asumir que es imposible decir una cosa en Madrid y la contraria en Andalucía. Vox no va a entrar en ese juego ni va a contribuir a la confusión de los andaluces y del resto de españoles".

A lo largo de la crisis sanitaria Vox ha apoyado al Gobierno de la Junta de Andalucía, pero también ha señalado "sombras". Ahora, las críticas al tándem Bonilla-Marín se recrudecen y le afean que asuma "la terminología orwelliana" de Moncloa hablando de normas para la "nueva normalidad".

Hernández, que también acusó al presidente autonómico de "emular el 'Aló presidente' del cargante Sánchez con alocuciones dominicales", ha pasado por Canal Sur para dejar claras sus intenciones. "Se abre un tiempo nuevo", insistió este martes. "En estos últimos tres meses, durante la gestión de la pandemia, hemos priorizado el interés general de todos los andaluces", arrancó.

Y sin ánimo de resultar repetitivo...Los acuerdos están para cumplirse. pic.twitter.com/c7CKwho3dQ — Alejandro Hernández (@AlejandroHVOX) June 24, 2020

Vox acusa al bipartito de usar los decretos-leyes como "cajón de sastre"

Después apuntó a los decretos-leyes y acusó a la Junta de meter cosas de diferentes consejerías: "Parecía un cajón de sastre". "Por responsabilidad y lealtad nos parecía oportuno votar sí siempre que se pudieran negociar los matices. El Gobierno de la Junta sigue insistiendo en la utilización de los decretos-leyes en los que meten de todo y nos parece una mala técnica y una mala manera de hacer las cosas", explican desde Vox.

PP y Cs responden a las advertencias de Vox tratando de demostrar su buena sintonía y delvoviéndole el órdago. El bipartito apela a su "responsabilidad".

"Vox tiene una enorme oportunidad de ser un instrumento útil a ese cambio después de 37 años de monopolio en Andalucía. A mí no se me pasa por la cabeza que tengamos un problema, porque ningún andaluz que haya anhelado un cambio en Andalucía piensa que Vox no vaya a trabajar por ese cambio", lanza Moreno Bonilla al ser preguntado por los avisos del partido de Abascal.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, trata de calmar las aguas y pide a Vox que "no se preocupe en absoluto" y tenga "total tranquilidad de que se van a ir cumpliendo" los acuerdos. "Si de algo ha dado muestras este gobierno de PP y de Cs es que siempre cumplimos nuestros compromisos", afirma.

Pero este jueves Vox se volvió a desmarcar del bipartito y denunció -junto a PSOE y Podemos- la "falta de transparencia" en el plan de playas de la Junta.

En este nuevo contexto de tensión, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, se ha visto empujado a garantizar que lo que ha suscrito el Gobierno andaluz con Vox se va cumplir, como la petición al Gobierno central sobre la firma de un convenio con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de inmigración irregular.