Tarradas: un joven 'enemigo' del rapero Valtònyc encabeza la lista de Vox por Gerona

Vox va despejando los nombres de sus cabezas de lista para las elecciones catalanas. Alberto Tarradas Paneque, que se hizo conocido fuera de la órbita del partido por enzarzarse con el rapero Valtònyc en Bruselas, ha sido elegido como candidato por Gerona.

Tiene 25 años y nació en un pequeño pueblo de la comarca del Alto Ampurdán y lleva afiliado a Vox desde 2016. Poco después fue candidato en la lista de Vox por Barcelona. Iba de número ocho. Más tarde pasó a presidir Vox en Gerona y, en las elecciones generales de abril de 2019, se convirtió en cabeza de lista por la misma provincia.

Asesor en Las Cortes

En octubre de 2020 fue incorporado como asesor por el grupo parlamentario Vox en Las Cortes valencianas. Un ascenso meteórico que culmina con su fichaje para el 14-F de la mano de Ignacio Garriga.

Tarradas ha protagonizado encontronazos con varios líderes independentistas. Desde Puigdemont al rapero Valtonyc. También ha cargado contra el feminismo a raíz de un incidente que se viralizó a través de las redes sociales, lo que despertó grandes ampollas entre algunas defensoras del movimiento.

El feminismo no trae nada bueno a las mujeres: las hace arrogantes, maleducadas, desconsideradas, agresivas y las afea. Hermano, yo sí te creo #AllLivesMatterpic.twitter.com/lck2FxBCeK — Alberto Tarradas Paneque (@AlbertoTPaneque) November 23, 2019

Encontronazo con Valtònyc

Durante una protesta por la sentencia del 'procés', Valtònyc se encaró con la joven promesa de Vox por portar una bandera de España. Ocurrió en Bruselas, donde el rapero había huido en mayo de 2018. "¿Tienes que venir a provocar? Saca la bandera contra los desahucios o contra la pobreza", le espetó.

"Ni el macarra de Valtònyc ni el golpista huido de Puigdemont van a quitarnos lo que nos pertenece a todos: España", señaló después del incidente el afiliado de Vox. Desde la dirección nacional del partido se mostraron "orgullosos" y elogiaron la gesta de su presidente en Gerona.

Desde entonces, los círculos independentistas se refieren a Tarradas -a modo de mofa- como "President of Vox in the area of Gerona", el cargo con el que él mismo se presentó ante los medios que presenciaron el incidente en la capital belga.

Enfrentamiento con Puigdemont

En febrero de 2020, poco antes de estallar la pandemia de coronavirus, el joven se enfrentó al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en el marco de una conferencia en la Eurocámara sobre el uso de las estructuras judiciales para la persecución política de los opositores. En octubre fichó como asesor en las Cortes valencianas.

Usuario empedernido de las redes sociales, de su currículum se conoce que ha cursado estudios en comercio internacional. "Con orgullo y responsabilidad anuncio que encabezaré la lista de Vox por Gerona. Con la misma convicción que siempre y con más fuerza que nunca lucharé para recuperar la libertad y el orden en Cataluña. Gracias Ignacio Garriga por la confianza. Por España, un paso al frente", anunció ante sus más de 20.000 seguidores de Twitter.

En las últimas semanas, el joven dirigente ha denunciado en varias ocasiones ataques a las sedes de Vox en Cataluña. "Los terroristas subvencionados ven peligrar su modus vivendi, saben que con Vox se les acaba el chollo. En Vox combatimos el separatismo en los juzgados, en la calle y pronto en el Parlament", advierte.