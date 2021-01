Vox fleta autobuses para trasladar apoderados a Cataluña y controlar papeletas

Voxbusca apoderados de cara a las elecciones del 14-F. La formación liderada por Santiago Abascal alienta la idea de que podrían darse problemas con "votos anulados injustamente" y "falta de papeletas" y está dispuesto a fletar autobuses desde diversas provincias de España para impedirlo.

"Tenemos que estar muy atentos para evitar los problemas que ha habido en anteriores elecciones a la hora del recuento de votos: votos anulados injustamente, falta de papeletas, etc. No podemos permitir que vuelva a suceder. Queremos que nos ayudes a contabilizar los votos. No es necesario ser afiliado para apuntarse".

Con este llamamiento el partido pretende contar con "suficientes apoderados como para estar presentes en todos los colegios electorales de Cataluña". A través de su página web, la formación invita a los interesados a rellenar un formulario en el que hay que dejar constancia de si se acude por medios propios o si, por el contrario, se opta por viajar con los autocares de la formación.

En su mensaje a los apoderados Vox da por hecha su entrada en el Parlament de Cataluña. "El próximo día 14 de febrero Vox entrará por primera vez en el Parlament y comenzará a articular la resistencia frente al separatismo, frente a la inseguridad y la islamización que sufren miles de catalanes en sus barrios", garantiza. "Una resistencia en defensa la ley y el orden, de nuestras tradiciones, de nuestra soberanía nacional y de nuestros trabajadores e industrias que los separatistas han destruido", añade.

Misma estrategia que el 12-J

No es la primera vez que el partido sale en busca de apoderados en otras regiones distintas a las que acogen los comicios. Ya lo hizo en Galicia y País Vasco. Aunque en aquella ocasión remaba en contra de la corriente demoscópica y sorteaba varias piedras en el camino. Desde la recibida por la diputada Rocío de Meer en Sestao por parte de un grupo de radicales hasta la que supuso el bloqueo de su propaganda efectuado por Correos.

Ante el clima de tensión y desconfianza, el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, hizo un llamamiento público para que los afiliados de Vox se apuntasen a vigilar las papeletas en todos los colegios electorales gallegos y vascos.

"Nuestros candidatos quieren llegar al Parlamento vasco y gallego para defender lo que otros ya no defienden desde hace mucho tiempo. Enfrentarnos a la imposición del totalitarismo lingüístico, enfrentarnos a quienes atacan a las víctimas y desprecian a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... Defender que tanto Galicia como País Vasco deben estar y formar parte de un proyecto nacional. En definitiva, ser la voz de la libertad en ambos parlamentos", reivindicaba Ortega Smith.

Finalmente, Vox se fue con las manos vacías en Galicia y logró entrar en el Parlamento vasco con un escaño por Álava.

Despliegue de la cúpula en Cataluña

Las expectativas en Cataluña son mucho mayores. A diferencia de los comicios del 12-J, en Cataluña sí han apostado por un candidato a la presidencia de la Generalitat: Ignacio Garriga. Abascal confío en el diputado para defender los motivos de la moción de censura contra Pedro Sánchez y auparle de cara a las elecciones. Fuentes del partido aseguran que podrían obtener al menos cinco diputados y aseguran acaparar miles de nuevos afiliados.

El despliegue de los miembros de la cúpula de Vox a Cataluña, incluido Abascal, es incesante desde hace meses. Este fin de semana, Garriga y Abascal visitarán Lérida y Gerona. Ortega Smith acudirá a Tarragona y también a Lérida. Macarena Olona se desplazará a El Vendrell, en Tarragona. Jorge Buxadé estará en Mataró, mientras que el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, visitará la localidad barcelonesa de Sabadell. Rocío Monasterio estará presente en Roses, Gerona.