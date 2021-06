Vox presenta mociones en aquellos ayuntamientos donde tienen representación para forzar el rechazo al despliegue de banderas LGTBI en los edificios públicos con motivo del Día Internacional del Orgullo. Además, el partido no descarta emprender acciones legales contra los consistorios que desoigan las solicitudes formuladas por los grupos municipales de Vox y las terminen colgando al entender que están incumpliendo y vulnerando la llamada ley de banderas.

"Se plantean estas mociones para forzar una votación y para que quede claro el incumplimiento de la ley. Todos aquellos los alcaldes que incumplen la ley y que actúen contra las solicitudes de Vox que sepan que se arriesgan al hecho de que se ejerciten acciones tanto por la vía de lo contencioso como por la vía penal si procediera. No es una amenaza, sino defender la ley", ha advertido este lunes el vicepresidente de acción política de Vox Jorge Buxadé.

El también eurodiputado ha aprovechado la rueda de prensa posterior a la reunión del comité de acción política para dar un tirón de orejas al 'popular' José Luis Martínez Almeida. "Decía Ayuso que ella no está obligada a hacer política a colectivos concretos, pero parece que Martínez-Almeida sí", ha cuestionado. "Del Congreso pende una bandera del lobby y el ayuntamiento ha cedido ante la presión de la extrema izquierda poniendo las fuentes de la ciudad con colorines. Parece que Almeida está obligado a contentar al poderoso lobby que quiere expulsar a Hungría de la Unión Europea", ha criticado.

Las mociones en los ayuntamientos, defiende Buxadé, fuerzan a rechazar que ondee la bandera gay "no solo porque constituye una vulneración de la ley de banderas, sino porque afrenta al sentido común y la lógica: "Se trata de una imposición autoritaria de un lobby de adinerados".

En la misma línea, desde las filas de Vox denuncian que hubo quienes trataron que los eurodiputados realizaran un curso de ideología de género, "un curso similar al que se va a imponer a los trabajadores de Metro". "Harán un curso en transfobia y no de asuntos como la seguridad y la limpieza o de la defensa de los trabajadores", ha afeado el dirigente de Vox.

El escrito de los grupos municipales

En concreto, los grupos municipales de Vox piden que los ayuntamientos sólo luzcan, junto a la bandera de España, las enseñas legales. Los escritos que han registrado apelan a la Sentencia 1163/2020 de fecha 26 de mayo de 2020, del Tribunal Supremo, donde queda claro que "resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas".

Los grupos municipales argumentan, además, que la exhibición de banderas no oficiales, "supone una privatización del espacio público de uso común" y una "acción excluyente y electoralista que vulnera los principios de objetividad y neutralidad institucional", tal y como se ha determinado en sentencias al respecto, como la del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso Administrativo 579/2018, de acuerdo a las explicaciones de Vox.

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith-Molina, ya criticó este sábado el "uso partidista" de formaciones políticas que muestran la bandera LGBT en la época en que se celebra el Orgullo Gay.

El diputado ha visitado Segovia con motivo de la inauguración de la sede de su partido en la ciudad y los medios de comunicación han pedido que evaluara el robo de una bandera LGTB que denunció el Ayuntamiento de la localidad segoviana de Torrecaballeros tras colocarlo en su fachada.

"No hay que estarles marcando, permítanme que lo diga, como si estuviéramos en otras épocas donde a los judíos le ponían una cruz", manifestó.

Vox, contra la 'ley trans'

Sobre el anteproyecto de la 'ley trans' que el Gobierno planea llevar al Consejo de Ministros este martes, Buxadé ha asegurado que su partido no ha tenido acceso al documento, pero que de los temas "que se han ido filtrando" desde el Ejecutivo a los medios "preocupa" que los menores puedan cambiar de sexo en el Registro Civil sin el consentimiento de sus padres.

"La 'ley trans' no es de sentido común, está absolutamente alejada de la realidad. No existe ningún derecho a la autodeterminación de la persona ni puede existir. No conocemos el anteproyecto porque el Gobierno filtra los documentos y publica una cosa en la web de Moncloa y luego en el BOE aparece de otra forma. De todo lo filtrado hay cuestiones muy graves. No se trata de ningún derecho ni de ninguna libertad. Quieren imponer la visión de que el hombre es irrelevante y eso es lo más anti-humano que pueda existir. Les importan un bledo las personas con disforia de género. Les importa un bledo todo, utilizan la doctrina de los derechos para enfrentar a los españoles", ha criticado Buxadé.

Y ha recordado los enfrentamientos y escenas de violencia entre personas trans y feministas que han tenido lugar a lo largo del fin de semana y ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de no condenar la violencia.