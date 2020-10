Vox carga contra "papá Aznar" por tachar de "inoportuna" su moción de censura

El vicepresidente de Acción Política de Vox y eurodiputado, Jorge Buxadé, ha sugerido al expresidente del Gobierno José María Aznar que mantenga "su silencio mayestático".

El ex dirigente del PP ha asegurado que él "sin ninguna duda votaría no" a la moción "inoportuna" de los de Abascal. "Sólo servirá para consolidar la fragmentación del centro derecha", ha defendido Aznar este lunes durante su participación en el foro Nueva Economía Fórum, NEF online.

La reacción de Vox no se ha hecho esperar. "Haría bien en mantenerse en su silencio mayestático. El PP ha tenido que llamar a 'papá' Aznar para que acuda a su salvación para decir que la moción de censura es un error estratégico", ha lanzado Buxadé horas después durante la rueda de prensa semanal tras el Comité de Acción Política del partido.

Los de Abascal apuntan que ellos no se sienten representados en la etiqueta de "centro derecha" y, por tanto, no están rompiendo nada. "El 7 de octubre de 2018 (en su puesta de largo en el acto de Vistalegre) nos quitamos las etiquetas. Las etiquetas ahora no valen nada. ¿Centro derecha? ¿Qué es eso con cinco millones de parados?", plantean.

Para Vox es "marciano" y "demencial" decir que su moción de censura "sólo sirve para consolidar al Gobierno de Sánchez y Podemos" como aseguran desde el PP de Pablo Casado y ahora también José María Aznar.

"Yo entiendo que le hayan llamado en alarma 'sus hijos' para que les defienda, pero los españoles ya tienen una voz que le defienda en el Congreso que son los 52 diputados en el Congreso", ha zanjado Buxadé.

Denuncia el silencio de los medios ante el registro de la moción

El también eurodiputado ha aprovechado su intervención para reprochar a los medios de comunicación el silencio después de que la semana pasada el Grupo Parlamentario registrara la moción en el Congreso de los Diputados.

"Durante dos meses, en cada intervención de Vox, nos habéis preguntado cuándo la íbamos a presentar, si no teníamos fuerza para presentarla, y una vez registrada, lo silenciáis", ha denunciado. Según el integrante de Vox, los medios "callan porque esta moción sólo les interesa a los españoles".

Buxadé ha lamentado que el primero en silenciar su iniciativa sea RTVE, pero también los medios privados, que funcionan por concesiones públicas y los periódicos que "viven de subvenciones de las administraciones públicas".

El eurodiputado ha hecho referencia a las declaraciones de Fernando Simón "en un reallity show"donde este aseguró que "desde el 16 de enero, el Gobierno trabajaba contra el coronavirus".

Desde Vox insisten en que el Gobierno tenía toda la información sobre el riesgo de la pandemia, pero no hicieron un plan de contingencia. Hacen un llamamiento a la Fiscalía, que ha archivado todas las denuncias y querellas contra el Ejecutivo por la gestión de la pandemia, para que se pongan manos a la obra tras las declaraciones de Simón.