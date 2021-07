El magistrado Cándido Conde-Pumpido es uno de los cinco integrantes del Tribunal Constitucional que discrepan del fallo emitido en relación a la inconstitucionalidad de algunas de las medidas más duras del estado de alarma de Pedro Sánchez. El jurista arremete con el criterio acordado y explica que "no se produjo la suspensión de derecho alguno" durante el tiempo en que estuvo en vigencia la medida acordada por el Gobierno de Pedro Sánchez para frenar el avance de la pandemia.

Así lo explica en su voto particular, al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el que recalca que la sentencia no solo no resuelve el asunto sino que "crea un grave problema político, al desarmar al Estado contra las pandemias, privándole del instrumento que la ley determina expresamente para hacer frente a las crisis sanitarias, el estado de alarma". Según repite a lo largo del voto, los seis magistrados que opinan que el esta figura jurídica es ilegal utilizaron "un mero atajo argumental" para defender sus tesis.

"Lo que ocurre es que tal construcción, con la falta de certeza que se deriva de la misma, aboca a los poderes públicos a la utilización futura de una herramienta, el estado de excepción, que, sin embargo, conlleva como hemos señalado, una evidente disminución de las garantías jurisdiccionales de los derechos fundamentales", precisa el también exfiscal general del Estado. Sus discrepancias se producen principalmente en lo que respecta a la nulidad de los apartados 1,3 5 del Real Decreto estudiado.