El ingreso de Urdangarin en Ávila obliga a limpiar contrarreloj su módulo tras años sin usarse

El exduque de Palma, Iñaki Urdangarin, tenía cinco días para presentarse en la cárcel que él quisiera de España para cumplir su condena de cinco años y diez meses por el caso Nóos. El lugar escogido era una incógnita para la administración penitenciaria. Finalmente, a las 8.13 llamó a la puerta de la cárcel ubicada en el pequeño municipio de Brieva (Ávila). Se trata de una prisión de mujeres que cuenta con un pequeño módulo de hombres que llevaba años sin usarse. Por eso, la llegada sorpresa obligó a limpiar contrarreloj el lugar para poder acoger al preso, según informan fuentes penitenciarias.

Los funcionarios de prisiones suelen preferir no tener en su centro este tipo internos, que significan una presión mediática y una alteración del siempre frágil ecosistema de un centro penitenciario. Es habitual que los medios publiquen fotos de estos reclusos conocidos, lo que obliga siempre a abrir investigaciones internas para averiguar quién lo ha podido grabar y filtrar.

La foto, la huella y el número de preso

Precisamente, uno de los primeros trámites nada más entrar en prisión consiste en tomarle una fotografía y la huella digital (ya no se usa la tinta). También se le adjudica un número de preso que recibe el nombre de NIS y cuyas cuatro primeras cifras son 2018 por el año en el que ha entrado en la cárcel. Lo siguiente es un reconocimiento médico y una entrevista con un trabajador social.

Por lo general los presos en su primer día permanecen en un módulo de ingresos a la espera de que, atendiendo a su perfil, se le adjudique un módulo acorde, pero la cárcel de Brieva apenas tiene 162 celdas, es una de las más pequeñas. Se trata de una cárcel de mujeres, pero cinco de sus celdas están reservadas a hombres en un módulo aparte con un patio pequeño. Es el mismo lugar en el que estuvo el ex jefe de la Guardia Civil Luis Roldán tras su arresto en 1995.

Ese módulo estaba pensado para el año de construcción de la prisión, en 1989, momento en el que las comunicaciones por carretera no eran las de ahora y no existía la facilidad actual de derivar a un preso de la zona a una prisión de Madrid. Lo previsible es que Urdangarin duerma en una de esas celdas esta misma noche.

Hacerse la cama

Para ello, desde la prisión le habrán facilitado las sábanas con la que se tendrá que hacer la cama todos los días. Antes habrá tenido que dejar a los funcionarios todos los objetos de valor que portase, incluyendo el dinero. Desde ahora se manejará con una cuenta de peculio en la que su familia podrá cargar con un máximo de 100 euros semanales. Las prisiones cuentan con un economato con productos generalmente por debajo del precio de mercado.

Otro de los trámites propios de las primeras horas de cárcel es que algún funcionario le explique cuál será desde ahora su régimen de vida. La hora del desayuno, siempre entre las 8.30 y las 9, o la hora de la comida, a las 13.30. Que en torno a las 21.30 estará de vuelta en la celda para dormir o ver la televisión si su familia puede proporcionarle una. Urdangarin, al estar solo, tendrá más difícil participar en los talleres que ofertan las prisiones y que son obligatorios para todos los presos.

También le explican que tiene derecho a un vis a vis al mes, que podrá llamar 50 minutos semanales a los diez número que indique (y que apruebe la cárcel) y en qué consisten los vis a vis familiares o que podrá comunicar 40 minutos por locutorio a la semana.

Urdangarin ha elegido esta prisión en la que estará solo y no tendrá contacto con nadie más que sus funcionarios. Pero es Instituciones Penitenciarias y el Ministerio del Interior quienes tienen la última palabra sobre su destino. En caso de que detecten que no se adapta satisfactoriamente a su nueva vida podrían estudiar un cambio de prisión en la que previsiblemente se le ubicaría en un módulo de respeto, autogestionados por internos no conflictivos.