Villarejo culpa a Soraya Sáenz de Santamaría del informe contra Pablo Iglesias

El informe PISA contra Podemos y Pablo Iglesias fue ideado por la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el CNI y el exdirector de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó. Eso es al menos lo que sostuvo el excomisario José Manuel Villarejo durante un interrogatorio en 2019 tras la incoación de diligencias por la apertura del 'caso Tándem', en el que se investiga el robo del teléfono móvil de Dina Bousselham, exasesora de la formación 'morada'.

Dicho informe, según la versión de Villarejo, le fue encargado a él en un primer momento, si bien terminó siendo el inspector jefe de la Policía, José Ángel Fuentes Gago, quien lo terminó elaborando. Este documento, preparado por la denominada 'policía patriótica' con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, apuntaba a la presunta financiación irregular de Podemos bajo el nombre de PISA: Pablo Iglesias Sociedad Anónima.

Este informe apareció entre la documentación incautada tras la detención de Villarejo, y si bien no estaba directamente relacionado con el contenido del 'caso Tándem', la relevancia del mismo llevó a la Fiscalía Anticorrupción a interesarse por el mismo durante el interrogatorio, en el que Villarejo calificó de "bodrio", "esperpento" y "patético" el susodicho documento, según avanza La Información.

Villarejó empezó negando que el móvil de Bousselham fuera robado y dijo desconocer quién difundió el contenido de la tarjeta, el cual fue publicado en prensa. El excomisario aseguró que si una copia del teléfono móvil apareció entre sus pertenencias fue porque un periodista se lo había dado y él decidió guardarlo porque estaba investigando a Podemos; en concreto, los supuestos vínculos de Podemos con Venezuela.

Culpas a Santamaría, Cosidó, Gago y Pino

Para ello, recibió el encargo de viajar a Miami. La orden para emprender dicha investigación partía de Soraya Sáenz de Santamaría, o eso fue lo que le dijeron tanto Cosidó como el exnúmero dos de la Policía, Eugenio Pino, siempre según la versión de Villarejo: "Justo cuando voy a salir de viaje alguien, no sé si el secretario de Estado, me dice: 'Mira, Soraya ha considerado que es un tema que ahora mismo no interesa y que en vez de ir tú va a ir otra persona'. En el último momento no fui al viaje sino que fue el inspector Gago, que fue el que luego hizo el famoso informe PISA".

Según declaró Villarejo, aquel informe resultó ser "absurdo porque se ve claramente que es una vacuna para que ya nadie se atreva a investigar la actuación de Iglesias". El contenido, dijo, era un relato "descafeinado", basado en recortes de prensa y que tenía como objetivo ser filtrado a los medios: "La vicepresidenta dice que era para que Podemos crezca más y que el PSOE tenga menos (...). Está clarísimo que por lógica no querían que no profundizara. Y lo que salió fue un bodrio, un esperpento".

El informe PISA "fue patético"

"Si yo hubiera hecho el informe sobre ese chico hubieran cambiado las cosas mucho... pero esa mierda de informe de Pisa… por favor. Para mí es un insulto. Lo que transcribieron a la prensa fue patético", aseveró Villarejo, que aseguró haberse enterado del contenido del mismo tras aparecer en prensa, pese a lo que "todo el mundo" se habría encargado de culparle a él de su elaboración.

Villarejo insistió en sede judicial en que no fue él, sino el inspector Fuentes Gago, también imputado en el procedimiento, el responsable de dicho informe, elaborado con cargo a fondos reservados del Estado: "Yo he habado con el autor en cuestión. Le dije: 'Macho, ¿cómo haces este informe?'. Me habló de Cosidó… Me dijo que ya sabía que todo lo que pasa en este país me lo como yo, y que qué íbamos a hacer.…".

Pese a que Fuentes Gago ha negado en todo momento su responsabilidad con respecto a la elaboración del informe, los audios publicados por Moncloa.com coinciden con la versión de Villarejo, que mantiene que el viaje a Miami incluía reuniones con altos cargos de Venezuela. En los audios es posible escuchar a Fuentes Gago trasladando al exministro de Finanzas de Hugo Chávez, Rafael Isea, que tenía el encargo del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de recabar pruebas de la financiación de Podemos en Venezuela.

El diario La Información apunta que, según explicó, el inspector de Policía le daba información al excargo popular cuando éste estaba en el Congreso de los Diputados y, "gracias a esas filtraciones" se grangeó una confianza que fue recompensada con el nombramiento de Cosidó como director de la Policía Nacional.