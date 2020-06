Podemos advirtió a su abogada de que sus vínculos con un fiscal del 'caso Villarejo' eran inadecuados

Podemos pidió a la abogada de Pablo Iglesias no 'capitalizar' sus presuntos vínculos con uno de los fiscales del caso Villarejo. Lo hizo dos meses después de que la letrada Marta Flor Núñez enviara mensajes a un grupo del partido en Telegram en el que avisaba de su posible "boda" con el representante del ministerio público. Por ello, la entonces jefa del Equipo Legal de la formación morada, Gloria Elizo, decidió mantener a la abogada en un "perfil más bajo".

"No sé qué pensáis (...) pero me preocupa", llegó a reconocer Elizo en aquel chat en junio de 2018. La directora jurídica del partido instó a Núñez a no capitalizar la relación" con el fiscal. En ese momento, encargó los contactos con anticorrupción a otro de los letrados de Podemos, quien pasó a mantener la relación profesional con los fiscales del caso Tándem. "Creo que ayuda a tu relación con ellos y al procedimiento", dijo Elizo a la abogada.

Fuentes de Podemos han asegurado a Vozpópuli que la exdirectora del departamento jurídico optó por apartar a Núñez al considerar que los mensajes sobre la Fiscalía enviados al chat interno y unos comentarios realizados en una reunión mantenida en Valencia habían sido inadecuados, y que por tanto podían afectar la investigación que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo. La letrada permaneció a cargo de otras funciones en el equipo legal del partido, pero abandonó el papel que desarrollaba hasta ese momento.

Sin embargo, en unos de los chats de Telegram a los que ha tenido acceso este diario, la letrada aseguró que consideraba "un error" haber tenido que "cambiar" su "actitud" con el fiscal porque, a su juicio, "no existía ninguna situación de riesgo". Llegó a reconocer a sus compañeros de partido que había relatado los hechos "de forma exagerada y confusa, dando lugar a equívocos".

"No tiene trascendencia procesal"

Por otra parte, fuentes del ministerio público han precisado a Vozpópuli que la posible relación íntima de amistad o enemistad entre un fiscal y un abogado no genera incompatibilidad ni es causa de abstención. En este sentido, han explicado que los abogados no son parte en una investigación, sino meros representantes.

Es decir, podría existir incompatibilidad si el vínculo fuese entre uno de los fiscales y el propio Pablo Iglesias, pero no con su representante legal. "No hay ningún problema; no tiene trascendencia procesal", han asegurado las citadas fuentes a este diario.

En la Inspección de la Fiscalía General del Estado no se pudo acreditar la relación entre el fiscal y la letrada de Podemos

Según han señalado las mismas fuentes, ya el pasado marzo el fiscal fue objeto de una investigación acerca de su obligación de abstenerse. En aquella ocasión, no se pudo acreditar la relación entre el representante del ministerio público y la letrada de Podemos en los términos exigidos en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tras la Inspección de la Fiscalía General del Estado, se acordó el archivo de las pesquisas.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal también contempla en su apartado de "incompatibilidades y prohibiciones" una serie de casos en los que sí sería obligatoria la abstención. En concreto, el artículo 58 establece cinco circunstancias: en ninguna de ellas se hace mención a una posible relación entre un fiscal y un letrado de una acusación popular.

"Bajo perfil"

Núñez mantuvo un "bajo perfil" en los meses siguientes. Tras cambios internos en el partido que implicaron la salida de parte del equipo jurídico, la abogada retomó la dirección letrada del caso Villarejo. Su participación salió a relucir esta primavera, cuando el juez a cargo de la instrucción en la Audiencia Nacional consideró incompatible que representara legalmente a Iglesias y a Dina Bousselham -quien trabajó con el líder de Podemos- en la pieza separada sobre el presunto robo y posterior publicación del contenido de la tarjeta del móvil de la exasistente.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha requerido a Bousselham "que designe un abogado de su confianza ante el conflicto de intereses por compartir letrado" con el vicepresidente segundo. La decisión tuvo lugar poco después de que reiterara su intención de mantener a Iglesias sin la condición de perjudicado en la causa al considerar que su "omisión" tuvo "influencia en la investigación de los hechos que Dina Bousselham pretendía esclarecer".

En medio de la polémica en el caso Dina, se han dado a conocer los presuntos vínculos de la abogada con uno de los fiscales de la investigación. Vozpópuli se ha puesto en contacto con esta letrada, que no ha contestado a las preguntas de este diario. Fuentes del ministerio público aseguran que es previsible que desde las defensas del caso Villarejo puedan interponerse querellas por esta presunta relación que desmintió la propia abogada Marta Flor Núñez.