Villarejo dice que grabó a Garzón en una conversación sobre la operación de Prisa para tumbar al juez Liaño

El excomisario José Manuel Villarejo grabó a Baltasar Garzón en una conversación sobre la operación que el Grupo Prisa ideó para desbancar a Javier Gómez de Liaño de la carrera judicial y parar la investigación del caso Sogecable, tal y como adelanta en exclusiva Libertad Digital. Curiosamente la conversación se celebró en el restaurante donde se gestó la operación Gürtel.

Este hecho se ha conocido gracias a una denuncia presentada por el propio Villarejo en los juzgados de plaza de Castilla, en Madrid. "Años después, solo comentamos de pasada, recuerdos sobre el asunto con Garzón durante una comida que mantuvimos junto con dos altos cargos de la Policía, coincidiendo con los preparativos de la operación Gürtel, en el restaurante Lur Maitea en la calle Fernando el Santo, 4 de Madrid. Al no estar solos, no nos excedimos en los detalles señalando, eso sí la coincidencia del estar en el mismo restaurante en el que se preparó la operación contra este juez (Javier Gómez de Liaño)", indica el excomisario en la denuncia, según el medio que publica la información.

Tras ello, el excomisario reconoce que grabó los encuentros y que las cintas se encuentran bajo custodia en la Audiencia Nacional: "Algunas de estas reuniones fueron grabadas con grabadoras de pequeño tamaño provistas de microcintas que, salvo alguna que recientemente había facilitado al CNI para obtener una copia digitalizada, el resto estaba depositada en la caja fuerte del domicilio de Boadilla del Monte que primero fue registrado. En estas microcintas además de en soporte en papel correspondiente a diversas notas por escrito se encuentra la acreditación documental de una gran parte de lo expuesto en esta denuncia".

Del mismo modo, Villarejo relata que el Grupo Prisa encargó, si era necesario, presionar al propio Garzón: "En caso de que no funcionaran otras acciones, de las que no se me informó con detalles, salvo que participaban en ellas el Sr. Auger (Clemente Auger) y el Sr. Navalón (Antonio Navalón), debería actuar yo. No hizo falta. Debería hacer llegar al entorno del Sr. Garzón una copia de los datos que obtuve con ocasión de la operación Veritas y que nunca los oficialicé por desconfiar del uso que se estaba dando a los mismos por parte del Sr. Belloch (Juan Alberto Belloch) y la Sra. Robles (Margarita Robles) , especialmente".

"Inutilizar fuentes periodísticas"

En la misma denuncia el excomisario explica que otro de los trabajos que le mandó hacer el Grupo Prisa para tumbar la carrera de Liaño fue "inutilizar fuentes periódisticas".

La denuncia recoge que "se trataba de boicotear los flujos de información que desde el interior de la Audiencia y/o del entorno de los declarados enemigos del Sr. Polanco y, en especial del Sr. Cebrián, se transmitirían a periodistas díscolos, teniendo verdadera obsesión por el Sr. Cacho (Jesús Cacho) y el Sr. Gutiérrez, entre otros. A raíz de actuaciones para el PSOE, en temas que pude haber intervenido como Ibercorp, Filesa y otros, se consideró que debiera procurar conocer el origen de la información que favorecía la instrucción de Sogecable y en la medida que fuera necesario, frustrarla todo lo máximo posible".