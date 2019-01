Villarejo usó al exjefe de la UDEF para obtener datos: “Me ha dicho 'Oli' que lo que quiera”

El polémico mando José Manuel Villarejo confesó en un audio al que ha tenido acceso Vozpópuli que usó al exjefe de la UDEF el comisario José Luis Olivera para obtener datos de una de sus investigaciones sin necesidad de especificarle para qué los quería. Lo admitió en el marco de una conversación grabada por él mismo con su colaborador habitual Enrique García Castaño. “Estuve el otro día con el Oli (diminutivo con el que se refería a Olivera), de puta madre, una comida de puta madre. Me dijo: ‘lo que quieras’. La hostia”, comentó.

En estos términos despachaba en el verano de 2005 Villarejo con García Castaño. Precisamente la Audiencia Nacional les investiga a ambos en varias tramas por usar datos policiales en investigaciones particulares por las que las empresas de Villarejo ingresaban grandes cantidades de dinero.

Según la grabación a la que ha tenido acceso este periódico, Villarejo no sólo reconoce este ‘modus operandi’, sino que cita en el mismo a Olivera, quien no está investigado en ninguna causa. “Por la tarde sin decirle nada, ¿te acuerdas que te llamé que no me podías dar la ubicación de una cabina?, se la pedí a él y me la dio, el 'Oli'”, le comenta Villarejo a ‘el Gordo’. Este periódico se ha puesto en contacto con Olivera, que no niega la relación con Villarejo, pero sí este episodio. Según dice, él no tenía entonces acceso a ese tipo de datos.

"'Oli' tengo un problema"

De las palabras de Villarejo se infiere que no le hizo falta acreditar ante Olivera que la petición se enmarcaba en una investigación policial, con un número de diligencias concreto. Tampoco que se tratase de unas pesquisas ya judicializadas. “Le digo: ‘Oli, tengo un problema y tal y cual, un tío haciendo unas llamadas, ya te lo explicaré’. Y me la dio en diez minutos”, relató Villarejo.

Según dijo, ya por entonces sus relaciones con Olivera eran “espléndidas” y le había invitado a participar en un seminario sobre agentes encubiertos que iba a organizar él. En su conversación con García Castaño, Villarejo destacó los “planteamientos políticos ambiciosos” de Olivera quien le había manifestado su intención de “dedicarse en exclusiva” a la delincuencia económica porque las drogas eran “una mierda” que “ya no venden nada”.

Olivera, con un pasado en la lucha contra el narcotráfico, logró ascender hasta las más altas cotas de poder en el Ministerio del Interior haciendo gala de una supervivencia inusual en la Policía cuando hay cambios de Gobierno. El investigador principal del 'caso Gürtel' estuvo después a punto de ser nombrado por el PP Director Adjunto Operativo del Cuerpo. Llegó a desempeñar el cargo de director del CITCO (Centro de Investigación contra el Terrorismo y el Crimen Organizado). Fue precisamente el ministro Fernando Grande-Marlaska, quien le cesó al poco tiempo de llegar al Ministerio de la mano de Pedro Sánchez.

Olivera: "La UDEF era una apisonadora"

Olivera fue elegido en 2005 para dirigir la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), un Departamento de nueva creación que se convertiría con los años en el referente de la lucha contra la corrupción política. Apenas unos meses después de la conversación entre Villarejo y ‘El Gordo’ explotó en Marbella el ‘caso Malaya’.

La relación entre el cabecilla de la ‘operación Tándem’ y José Luis Olivera se mantuvo con los años hasta la detención del primero en noviembre de 2017. Así se deduce del contenido de las grabaciones de las citas entre Villarejo y la exdirigente del PP María Dolores de Cospedal que difundió 'Moncloa.com'.

En una de sus entregas se escuchaba a Villarejo ofrecer a su interlocutora los servicios de Olivera para boicotear la investigación del ‘caso Gürtel’. “Este tío es la leche, totalmente de confianza y él es el que ha boicoteado mil cosas”, le dijo Villarejo a Cospedal. Preguntado también por estas afirmaciones, Olivera se ha limitado a decir que la UDEF que el dirigía "era una apisonadora".