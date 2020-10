La amenaza de Villarejo al número dos de Interior: "Lo tengo todo, si nos llevamos mal te busco la ruina"

El excomisario José Manuel Villarejo amenazó al secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez con hacer pública la grabación de una conversación que habían mantenido ambos con la intención de lograr la destitución del jefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín Blas, quien ya le estaba investigando, según reconoció el propio ex agente a su socio Adrián de la Joya, en una grabación a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

“Yo tuve que amenazar a Paco y al ministro, con el tema de Marcelino [Martín Blas], para que le cortaran la cabeza. Cogí a Paco y le puse una charla suya y mía. Los dos solos. ¿Cómo has sido capaz? Lo tengo todo, Paco, si nos llevamos bien, nunca sale, si nos llevamos mal te busco la ruina, terminas en Alcalá-Meco", confesó Villarejo durante una larga charla con su socio, celebrada el 16 de febrero de 2017, y en la que inicialmente también había participado el ex comisario principal José Luis Olivera.

"Mañana quiero a este tío cesado, y se lo dices al ministro [Jorge Fernández Díaz], que si no también él va 'p'alante', que cuando he estado hablando con él también lo tengo inmortalizado; cuando me ha dado instrucciones de Cataluña", destaca el excomisario al empresario De la Joya, al que después le explica que el ministro llamó al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para que relevara al jefe de Asuntos Internos. Sin embargo se negó, según la versión de Villarejo.

Advertencia a Cosidó

Y fue entonces cuando el ministro Fernández Díaz habría advertido al director de la Policía de que si se negaba podría ser destituido: "Entonces te vas tú. Te ceso a ti primero y luego lo ceso a él. Así que tú verás. Marcelino [Martín Blas] nunca se lo esperó. Yo le corté la cabeza, y eso es lo que no me ha perdonado nunca", concluye el excomisario, en prisión preventiva desde noviembre de 2017.

En abril de 2015 el comisario jubilado Marcelino Martín Blas dejó su cargo al frente de Asuntos Internos en abril de 2015. Según consta en la declaración que el mismo realiza en 2016 ante el juez de Madrid Arturo Zamarreño, el Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino no le comunicó el motivo de la destitución. "No me dijo te cesamos por esto, además, él no me cesa, me cesa el director general de la Policía, Ignacio Cosidó", especificó.

En otra grabación, esta celebrada un día antes, el 15 de febrero de 2017, también se puede escuchar a Villarejo reconociendo que la salida de Martín Blas se había producido después de sus amenazas a la cúpula de Interior: "Vamos, ya te digo. Tuve que coger y amenazar al ministro para que le cortara la cabeza a Marcelino [Martín Blas]. Es que no cumple nada. Si es que no ha cumplido ninguna de las 300.000 promesas que me hizo, no ha cumplido nada".

"Quitar papeles y quemar cosas"

Villarejo también señala a Martínez como la persona a la que mantenía informado de sus actividades presuntamente ilegales, y que ahora investigan la Fiscalía anticorrupción y la Unidad de Asuntos Internos: "Yo la información se la daba al Choco, sobre todas las movidas de quitar papeles y quemar cosas, y él era el que estaba ahí. Y le abandonan, es que son así de cretinos", asegura el exagente en otro audio intervenido por la Policía, en el que concluye que si Martínez quiere "buscaba la ruina" a varios políticos del PP.

Estas grabaciones están incluidas en la pieza separada del caso Villarejo denominada Kitchen o Cocina que según el excomisario consistió en una operación para robar a Luis Bárcenas documentos que pudieran implicar al entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy en el caso Gürtel. Tanto Jorge Fernández Díaz como Francisco Martínez están investigados en esta causa.