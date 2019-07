Villarejo apuntó ante el juez que BBVA le encargó 'espiar' al Santander

El comisario jubilado José Manuel Villarejo plasmó en un informe los vínculos entre el Banco Santander y el presidente de Ausbanc, Luis Pineda. El exagente, en prisión preventiva desde noviembre de 2017 como presunto cabecilla de una red policial mafiosa, aseguró en su declaración del pasado 10 de julio desde la madrileña cárcel de Estremera que el BBVA fue el que le encargó la investigación, según explican a Vozpópuli fuentes de la causa, que permanece secreta.

En concreto, y siempre según el testimonio de Villarejo ante el juez, la entidad entonces presidida por Francisco González le encomendó "verificar el grado de protección judicial de Pineda en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo y el grado de vinculación del Santander".

Fuentes de la Audiencia Nacional explican a este diario que este testimonio del ex alto mando de la Policía, que no fue completada con ninguna prueba, se realizó en su calidad de imputado, por lo que el excomisario estaría en su derecho de no decir la verdad. De ahí que califiquen el momento como una mera insinuación.

Jornadas de Ausbanc

La intención de BBVA era determinar si los jueces y fiscales que acudían como ponentes a las denominadas 'Jornadas de la Justicia Ausbanc-Consumo' beneficiaban los intereses del Banco Santander, que contrataba publicidad a las revistas de Ausbanc.

Lo cierto es que tras aquella investigación, Villarejo presentó un informe al que ha tenido acceso Vozpópuli. En él, se incluyen imágenes que fueron tomadas en noviembre de 2013 a varios magistrados, entre ellos, el entonces presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, hoy vicepresidente del Tribunal Supremo.

Fuentes jurídicas contactadas por este diario explican que BBVA quería saber si el Santander había recurrido a los contactos de Pineda con jueces y fiscales para tratar de frenar las pesquisas de sus casos de corrupción. En el marco de estas supuestas investigaciones de Villarejo sobre Pineda y el Santander se encuadraría la interceptación por parte del clan policial mafioso de una llamada de teléfono entre el entonces jefe del servicio de estudios del Banco Santander, Ignacio Rupérez, y la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega.

Informe de Cenyt

El informe de abril de 2013 al que ha tenido acceso este diario fue elaborado por Cenyt, la matriz de las empresas de Villarejo. En este el excomisario determina el dinero abonado por el Banco Santander a Ausbanc y a Luis Pineda. En concreto, explica que en 2012 la revista Ausbanc recibió 136.000 euros de la entidad entonces presidida por Emilio Botín. Y entre enero y abril de 2013, según las pesquisas del propio Villarejo, Santander ya había pagado publicidad a la revista de Pineda por un valor de 40.000 euros.

Un informe elaborado por las empresas de Villarejo analiza los pagos publicitarios realizados por el Santander a las empresas de Pineda

El mismo informe indica que la publicación Mercado de Dinero, también de Ausbanc, recibió importantes cantidades del Santander. En su edición de España 104.000 euros en 2012 y 30.000 euros en los primeros meses de 2013. A su vez, explica que la revista también recibió pagos publicitarios de la entidad financiera de los Botín en Venezuela, Reino Unido, Estados Unidos y Colombia.

En su declaración del pasado 10 de julio, Villarejo justificó su intervención en 2004 y 2005 para frenar la OPA de Sacyr contra el BBVA de Francisco González como un encargo de "una parte" del CNI, explican fuentes del caso. Según esta versión, Villarejo trató de evitar que Sacyr, a quien consideraba una marioneta en manos del banco galo Societé Générale, se hiciera con el control del segundo banco español, el BBVA.

Sin embargo, el juez Manuel García-Castellón no se ha creído este testimonio de Villarejo. El CNI, por su parte, ya envió hace meses un comunicado al propio instructor asegurando que esta institución jamás había realizado encargo alguno al excomisario.