Villalonga dijo que el rey estaba "desesperado" porque Corinna le devolviera una finca

El expresidente de Telefónica Juan Villalonga contó en la reunión que mantuvieron Corinna Larsen y José Villarejo en 2015 que el rey emérito decía sentirse "atado" por su examiga íntima y que estaba "desesperado" porque ella se negaba a devolverle una finca en Marruecos. "'Sí, claro, es que el terreno ese se lo ha quedado ella'", confesó que le dijo el exjefe del Estado durante aquella cita celebrada en la residencia de la empresaria germano-danesa en Londres.

“¿Me dejas que te cuente una cosa?, la verdad es que no te la conté nunca porque para mi era muy..”, de este modo terció Villalonga en la charla que mantenían principalmente Villarejo y Corinna. “A mi él (el Rey) no me conocía de nada, me conocía de dos reuniones, y cuando voy a comer con él me dice: ‘Es que estoy así, me tiene (Corinna) atado completamente’. Y me mencionó el tema de Marruecos. Me dice: ‘Sí, claro, es que el terreno ese se lo ha quedado ella, el (terreno) de Marrakech”, narró Villalonga ante el atento silencio de los otros dos presentes.

Esta confidencia de Villalonga, publicada en su día por Vozpópuli, cobra vigencia ahora que han salido a la luz las declaraciones de los principales investigados en la causa por blanqueo que se sigue en Suiza y que afectan al rey emérito. Corinna Larsen se negó en 2018 a contestar por el asunto de la finca al fiscal suizo que la investiga. Se amparó en que las grabaciones sobre aquel encuentro que acabaron en la prensa están manipuladas.

Lo que le dijo en su día al comisario -según esos audios- es que los gestores del rey emérito habían adquirido esa finca en Marrakech y la habían puesto a su nombre para luego pedirle que la devolviera: "Ponen la propiedad dentro de la estructura, hacen como un contrato de venta y entonces parece todo perfecto. Claro, no pueden decir que el beneficiario es el otro (el rey). Entonces, sin decírmelo, me lo ponen y después dicen: 'Ésta no quiere devolverle la cosa'". Pero si lo hago, es money laundering. Es blanqueo".

Durante la reunión con Villarejo, Villalonga hizo el comentario para avalar la versión de Corinna Larsen, según la cual, don Juan Carlos puso el terreno a su nombre sin consultarle. “No lo ha hecho porque me quiera mucho, sino porque resido en Mónaco”, explicó ella, según el audio desvelado en su día por El Español. Justo tres años después, cuando el fiscal suizo le preguntó por qué Juan Carlos I le había donado 65 millones de euros (el dinero procedente de Arabia Saudí), ella argumento que había sido un acto de "amor y gratitud".

"Yo no soy su confidente"

Según contó ella, el rey luego le reclamó los terrenos, algo a lo que la mujer se negó al entender que se trataba de una operación de blanqueo de dinero. Al residir en Mónaco, no está obligada a declarar su patrimonio. La versión de esta mujer es que el entorno del rey que maneja sus finanzas tenía intención de poner la finca a nombre de un primo del monarca que también reside en el principado monegasco.

En ese contexto, el propio Villalonga definió a don Juan Carlos como una persona desesperada y compartió con Villarejo y Corinna su sorpresa porque el rey emérito le confiase a él ese secreto. “Te lo digo, este es un hombre que está... que encaja en todo porque está desesperado. A mí, que le he visto dos veces, no se tiene que fiar nada de mí. Yo no soy ni su amigo, ni su confidente”, añadió.

En esa misma intervención, Villalonga confiesa que el rey siempre le había parecido "muy tonto", pero que había llegado a la conclusión de que en realidad era "un fuera de serie el cabrón” porque desde Franco había conseguido "torear" a todo el mundo. Por último, zanjaba que esa situación de desesperación en la que se encontraba la había provocado él mientras Villarejo opinaba que ha gozado de "impunidad".

Según desveló El País, Corinna habló en otro momento de la declaración ante el fiscal Bertossa sobre la finca de Marruecos. Fue al dar detalles de la sociedad Mountain Lion Inc que ella ordenó crear al abogado Dante Canónica. Afirmó que esa sociedad posee un terreno sin construir en Marrakech. “Es un regalo del rey de Marruecos. Fue un regalo para mí, no a favor de Juan Carlos I. Visité al rey de Marruecos para agradecerle su regalo. Esperaba que construyera una casa en el terreno. Él sabía que yo iba a Marruecos desde hace veinte años. Y decidió ofrecerme ese terreno para que invirtiera allí. Ignoro si Juan Carlos I ha recibido algún regalo del rey de Marruecos”.