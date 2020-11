Villacís recrimina a Sánchez su visita al Hospital de La Paz cuando "nunca ha llamado" al Ayuntamiento

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado no tener "palabras" para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su visita este pasado viernes al Hospital de la Paz cuando durante estos meses de pandemia "nunca ha levantado el teléfono, nunca ha llamado" al Ayuntamiento de una de las ciudades más afectadas por el coronavirus.

"No tengo palabras. Se presenta cuando estamos prácticamente en diciembre, cuando empezó a morir gente en marzo", ha afeado la vicealcaldesa tras la presentación del belén de CentroCento. "Somos una sociedad tocada y tenemos un presidente que no ha levantado nunca el teléfono para llamarnos, que no ha querido venir a Ifema donde había miles de enfermos, que no quiso ver el Palacio de Hielo, símbolo de Madrid", ha reprochado.

Pide a Sánchez que sea "más presidente y menos sectario"

Sobre este mismo asunto, Villacís ha señalado que tiene claro que "la gente no es tonta" y ha espetado a Sánchez que en el Ayuntamiento trabajan con las restantes administraciones sin mirar las siglas de sus partidos políticos porque lo hacen "por la gente". Además, tal y como informa Europa Press, la vicealcaldesa de la capital ha pedido al jefe del Ejecutivo "que sea más presidente y menos sectario".

Pedro Sánchez acudió este viernes al hospital madrileño acompañado por el ministro de Sanidad, Salvador Illa. A su llegada al centro hospitalario, ambos fueron recibidos con abucheos y gritos de 'fuera' por parte de un grupo de unas 30 personas.