La Guardia Civil investiga un vídeo grabado desde el convoy que trasladaba a los presos independentistas

La Guardia Civil ha abierto una información reservada para aclarar quién ha grabado y quién ha difundido un vídeo grabado desde el interior de uno de los vehículos que integraban el convoy que ha trasladado a los presos independentistas a Madrid. Fuentes de Interior han explicado a Vozpopulique cuando concluya esa información se adoptarán las medidas que correspondan, y si procede se abrirá un expediente disciplinario.

A lo largo de este viernes se ha viralizado en las redes sociales un comentario que incluía un vídeo grabado desde el interior de un furgón de la Guardia Civil a la salida de los presos independentistas de la cárcel de Lledoners. El contenido de las imágenes muestra el avance del convoy que acompañaba el vehículo donde iban los acusados del 'proces' y las decenas de simpatizantes que se han congregado en la carretera para despedirlos.

Lo único que se escucha en el vídeo son las risas de un hombre y una parte de la canción O.V.N.I. (Objeto Verde Nada Inteligente) de Josetxu Piperrak & the Riber Rock Band, con una letra que tiene un claro tono de burla contra la Benemérita,

Los golpistas ultranaZionalistas presos, parten hacia Madrid. Únicamente varias decenas de tristes, han acudido a despedirlos. Se acabaron los aquelarres junto a las carceles. Beautiful!! 👏👏👏👏👏#adeugolpistesFreedom of #Catalonia from ultranationalists and secessionists pic.twitter.com/kb0gmYGfWH