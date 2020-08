"Abre la puta boca ya, vieja cascarrabias": dos auxiliares graban el trato vejatorio que dan a una anciana

Este lunes por la noche se hacía viral un vídeo en el que dos auxiliares de la residencia de ancianos Mossèn Homs de Terrassa (Barcelona), salían burlándose y dando un trato vejatorioa una de las ancianas. Una de ellas, la persona que graba las imágenes, es una conocida 'instagramer', Iona Amo, (@iona_fitt), que tras las críticas recibidas se ha visto obligada a cerrar su cuenta de Instagram.

En las imágenes se puede ver como una de las trabajadoras del centro geriátrico está dando de comer a una de las ancianas y tratando de que se tome su mediación. Le insulta y le grita mientras la otra trabajadora no para de reírse a carcajadas. En uno de los momentos del vídeo se escucha decir a una de las jóvenes: "Abre la puta boca ya, vieja cascarrabias".

Cuando ve que está siendo grabada, la enfermera dice a la cámara: "No soy así, ¿eh? que conste, pero me saca de quicio", tratando de excusarse. Después vuelve a gritarle: "¡Elisa, la pastilla!, ¿que no entiendes que te la tienes que tomar? ¿no lo entiendes?" y continúa diciendo: "Mira, sabes qué, que si no te la quieres tomar, no te la tomes, luego si te duelen los pies y la cabeza, te vas a joder. ¡Hombre ya, la puta pastilla!", y no se la da.

Terrible cómo tratan a nuestros padres y abuelos en algunas residencias de ancianos.Maltrato psicológico, humillación y encima se graban mientras lo hacen.No podemos dejar a nuestros mayores en manos de gentuza.Dicen que se trata de la Residencia Torre Mossèn Homs de Terrassa. pic.twitter.com/NVpBn98mk4 — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) August 24, 2020

Denunciadas y despedidas

Rápidamente el vídeo comenzó a compartirse en las redes sociales para denunciar el presunto maltrato de estas dos jóvenes, becarias del centro de mayores, y acabó en manos de las autoridades competentes.

El departamento de Asuntos Sociales de la Generalitat ha abierto un proceso de investigación contra la residencia de ancianos de Terrassa y las dos han sido despedidas. La Generalitat de Cataluña considera que el vídeo muestra un "trato vejatorio" y ha activado la investigación de los servicios sociales.

La 'instagramer' ha pedido disculpas

Ante la polémica que provocó la vergonzante escena, la 'influencer' publicó otro vídeo en las redes sociales mostrándose arrepentida. "Grabar este vídeo se me está haciendo supercomplicado pero creo que es necesario. En primer lugar, quiero pedir disculpas a todos los familiares que se han podido ver afectados y a la demás gente".

Después continúa diciendo: "No vengo a justificarme de nada, simplemente quiero decir que voy a asumir las consecuencias, que soy consciente del acto que hemos hecho y lo reconozco. A nivel personal he tomado la decisión de temporalmente cerrar la cuenta hasta que sea capaz de subir un vídeo en mejores condiciones".

La otra trabajadora de la residencia, a la que se le escucha gritar y vejar a la anciana, no ha pedido disculpas por el momento y ha desaparecido del mapa. Simplemente, ha cerrado su cuenta en la red social Instagram.