Víctimas de ETA, policías y guardias civiles estallan por las condolencias de Sánchez tras el suicidio de un etarra

Víctimas de ETA, policías y guardias civiles han reaccionado este miércoles con duras críticas a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el suicidio del preso etarra Igor González Sola. Sánchez dijo lamentar "profundamente" la muerte de este condenado por terrorismo y sus declaraciones han sido censuradas por distintas asociaciones.

La primera en hacerlo ha sido la Asociación Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero, que ha mostrado su repulsa por las palabras del presidente del Gobierno. "Avergüenza que lo haga el presidente del Gobierno como representante de todos los españoles y es humillante que lo haya hecho en el Senado".

Dignidad y Justicia le ha solicitado "que pida disculpas y rectifique públicamente estas lamentables declaraciones y que se defina claramente sin grises y sin matices, o está con las víctimas o está con los terroristas". Asimismo, pide que esas manifestaciones sean retiradas del diario de sesiones de la Cámara Alta.

Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha señalado este miércoles que le parece "impropio de un presidente del Gobierno" las palabras pronunciadas ayer por Pedro Sánchez en el Senado lamentando el suicidio en prisión del etarra Igor González, así como el uso del lenguaje para hablar de presos vascos o banda, sin añadir el término terrorista, para referirse a ETA.

"Desde la AVT rechazamos las palabras de @sanchezcastejon lamentando la muerte de un terrorista y las consideramos impropias para un Presidente del Gobierno", ha señalado esta asociación en un hilo en su cuenta de Twitter, recogido por Europa Press.

La asociación también se ha referido a las expresiones utilizadas en el Senado por Sánchez. "Denunciamos el lenguaje utilizado por el presidente del Gobierno refiriéndose a 'presos vascos' en lugar de presos etarras o terroristas, y 'la banda ETA' en vez de organización terrorista. Siempre hemos reivindicado la importancia del lenguaje para la deslegitimación del terrorismo y hemos denunciado ciertas expresiones que lo único que pretenden es blanquear el pasado terrorista de ETA".

La AVT ha sostenido que mientras el jefe del Ejecutivo mostraba su preocupación por este suicidio mantiene el "desprecio" a la asociación mayoritaria de víctimas que el pasado 8 de enero le solicitó una reunión. "Seguimos a la espera", ha recordado la organización que preside Maite Araluce.

Policías y guardias civiles muestran su "honda decepción"

Asociaciones de guardias civiles y sindicatos policiales han mostrado su "honda decepción" con el presidente del Gobierno por unas palabras que interpretan como una muestra de que se "arrodilla" para seguir en Moncloa "a cualquier precio". El sindicato mayoritario en la Policía, Jupol, ha afeado el "doble rasero" y la "falta de moral" del presidente del Gobierno, "que lamenta el suicidio de un etarra y olvida a los policías y guardias civiles que se quitan la vida por estrés y angustia laboral".

Para el secretario general de Jupol, José María García, las palabras de Sánchez muestran una "falta de respeto total y absoluto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, hacia la ciudadanía en general e incluso hacia los compañeros de partido que fueron cruelmente asesinados por ETA". "No se puede estar en Moncloa a cualquier precio y pactar con terroristas nunca puede derivar en consecuencias positivas para España", ha añadido.

En un comunicado junto a la plataforma Jusapol y JUCIL, su marca en la Guardia Civil, estas organizaciones han censurado el "cinismo" de Sánchez, al que ven "sumiso" y "arrodillado ante el mismísimo Otegi y quienes siempre han intentando destruir España".

AUGC lamenta que la Guardia Civil no cuenta con un protocolo contra suicidios

AUGC, la asociación mayoritaria en la Guardia Civil, ha mostrado su "honda decepción" en otro comunicado porque el Gobierno, "al igual que los anteriores", no adopta "de una vez por todas un protocolo riguroso que aborde esta lacra". Se trata de una problemática que tanto asociaciones del Instituto Armado como sindicatos de la Policía Nacional han pedido reiteradamente que se aborde al entender que los planes en marcha no son efectivos.

"En la Guardia Civil raro es el mes en el que no hemos sufrido una muerte por este motivo", asegura AUGC, que señala que el promedio es que un agente se quite la vida cada 26 días. "Se trata del gran drama en una de las instituciones más valoradas por los españoles", enfatizan. La asociación pide atención psicológica que no dependa de la escala de mandos, armeros en todas las unidades o bajas que no repercutan en la vida laboral.

Otra asociación profesional, APROGC, también ha respondido en Twitter a las palabras de Sánchez de ayer en el Senado que han sido reprochadas por asociaciones de víctimas del terrorismo. Esta organización del Instituto Armado ha cifrado en 30 los fallecidos en los fuerzas de Seguridad sin contar con el "homenaje" que sí brindó ayer en el Senado el jefe del Ejecutivo a un preso de ETA.