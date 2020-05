Las víctimas de la covid-19 que demandan al Gobierno: "Quien nada hace mal, nada tiene que temer"

Un grupo de abogados de toda España presentó el pasado lunes ante el Tribunal Supremo una querella contra todos los miembros del Consejo de Ministros por "un número no determinado aún de delitos de homicidio por imprudencia grave" durante la gestión de la crisis del coronavirus. Por el momento se han personado 116 familias pero hay más de 3.000 dispuestas a sumarse.

Entre los 11 abogados que respaldan la querella bajo la plataforma 'El Día Después' se encuentra Emilia Zaballos, que explica en entrevista con Vozpópuli los detalles de la querella.

¿Cómo surgió la idea de poner en marcha la plataforma 'El Día Después'?

Hay un montón de ciudadanos que se sienten desconfiados de cómo se ha gestionado toda la pandemia. Han perdido familiares, algunos más de una y dos personas, y lo que hacen es que se ponen en contacto con un grupo de abogados y también con nuestra fundación (Fundación Zaballos). Mi fundación es para la defensa de derechos constitucionales, entonces han ido contactando no solo por esto, sino por un montón de diferentes temas. Este nos llamó mucho la atención porque eran muchísimos, el dolor era muy grande y consideraban que habían fallecido sus seres queridos y no era su momento. Ha habido un abogado, dentro de los 11 que estamos, que coordinó, José Ignacio Sánchez. Él manda un mensaje diciendo se va a hacer esta plataforma e invitando a todos los que quieran a sumarse. A partir de ahí ese WhatsApp se hace viral. Nosotros lo que hacemos es que todas las personas que tenemos en la fundación las unimos, porque en estas causas tenemos que estar todos unidos. A partir de ahí, viendo que en nada de días hay casi 2.000 personas y sigue subiendo hasta 3.000, se reorganiza para crear esta plataforma.

Esta querella se presenta contra el Consejo de Ministros al completo, incluido Pedro Sánchez. ¿De qué les acusan los demandantes?

La querella es por homicidio imprudente, y lo apoyamos en que tenían información más que suficiente y además tenían referencias de otros países que estaban gestionándolo con anterioridad como para haber tomado medidas muchísimo más rápido y haber evitado que hubiese tantos contagios. El hecho de que hayamos llegado hasta este descontrol y a esta situación irreversible con tantos fallecidos hace que haya que valorar si ha podido ser una imprudencia. Con la querella se está pidiendo que se les tome declaración a cada uno de ellos y que además se les requiera para que aporten determinada documentación dentro del Consejo de Ministros para que se pueda valorar. Una de las sensaciones que tienen todos los españoles es que ha habido poca transparencia en la información. Queremos toda esa información, la que tenían y que les llegó desde la OMS y de profesionales y expertos. Queremos que nos la aporten y también las decisiones que tomaron en base a esta información y por qué las toman. A partir de ahí, que el juez instruya la causa y valore si ha habido algún tipo de negligencia, de imprudencia, y derivar las responsabilidades pertinentes.

En la querella enumeran una serie de actos que creen que no deberían haberse realizado, como la manifestación del 8-M.

Precisamente por eso, porque había información previa donde se estaban suspendiendo todos estos actos en todo el mundo y teniendo en cuenta esa información no solamente lo permitieron, sino que además animaron a la gente para que fuera porque no había ningún riesgo. Entonces, apoyándonos en todos esas apariciones públicas, manifestaciones y las informaciones documentales que obran en nuestro poder y que tienen que aportar, va a ser suficiente como para que los españoles tengan esa incertidumbre y esa duda de que no se ha hecho la gestión adecuada y que puede existir esa responsabilidad.

Ha sido presentada por 116 familias, pero hay otras 3.000 que también están dispuestas a hacerlo. ¿Se esperaban esta repercusión? Si no me equivoco han necesito más abogados.

En la plataforma cuando se entra hay tres opciones: entrar como querellante, que son las familias de las víctimas; otra es ofreciéndote como profesional (perito, abogado…) y una tercera para enviar pruebas. Se superan los 2.000 abogados que se han ofrecido; abogados, notarios, procuradores, peritos… es tremendo.

Y en cuanto al número de querellantes...

Me están mandando ahora informes y me decían que el lunes se registraron 421 llamadas, el martes 420, ayer [miércoles] 237… Esto son todas personas nuevas, aparte de las más de 3.000 que había cuando presentamos la querella, y esto solamente es en la fundación, imagínate la plataforma. Creo que el sentir del pueblo español está muy dolido. Pensemos que el que no ha perdido un familiar directo ha perdido un amigo. Necesitamos transparencia, necesitamos una explicación para entender cómo se ha gestionado y por qué. Si después de una investigación realizada por el Poder Judicial a todos los españoles nos llega una explicación lógica; si se ha hecho todo de la mejor manera que se podían hacer las cosas y el resultado hubiera sido el mismo aunque lo hubieran hecho otras personas, tendremos que darles gracias a nuestros políticos por lo bien que lo han podido hacer, pero si no es así lo que hay que hacer es pedir responsabilidades.

Además de solicitar que todos los ministros sean citados a declarar por su gestión de la crisis sanitaria, los querellantes hacen también requerimientos individuales, como por ejemplo a Fernando Simón.

Inicialmente se interpone la querella contra el Consejo de Ministros para su admisión y a partir de ahí, si se admite la querella, empieza la fase de instrucción, en la que se irán pidiendo declaraciones no solo de los querellados, sino de terceros, que pueden venir como testigos y transformarse después también en investigados, igual que el resto. Seguro que se va a ampliar contra más personas, se ampliará también por más delitos y se sumarán muchísimos más afectados. Una querella es un procedimiento vivo, en el que en cualquier momento hasta casi el auto del procesamiento se pueden ir sumando y se puede ir incorporando todo tipo de información, datos, personas… tanto querellantes como querellados.

Por el momento la querella aún no ha sido admitida a trámite. De serlo, ¿qué recorrido esperan que tenga?

Esperamos por supuesto que el juez instructor haga todas las labores de investigación que esperan todos los españoles para que se aclare si la gestión que se ha hecho de la pandemia está ajustada a las circunstancias y a la información que tenían previamente. Lo único que se está pidiendo es saber por qué se han tomado determinadas decisiones, en qué se han basado, si tenían valoradas las consecuencias que se podían producir y las habían contrastado con otras y si habían elegido las menos perjudiciales. Lo que esperamos es que se haga una investigación del todo objetiva desde la independencia del Poder Judicial con respecto al poder Ejecutivo. La Fiscalía tiene una visión importante que se supone que defiende a la sociedad, que representa a la sociedad y los derechos de los ciudadanos. Evidentemente esperamos que apoye esta iniciativa, no que se ponga en contra. Además, quien nada ha hecho mal o quien nada tiene que ocultar nada tiene que temer. Si el trabajo está correcto y se han tomado las decisiones que en ese momento se consideró que eran las más adecuadas, tenemos que estar agradecidos, pero si se ha hecho mal esas personas lo que quieren es que se deriven esas responsabilidades.

Desde la plataforma se insiste en que detrás de la misma no hay ningún tipo de intención política.

Ninguna. No hay ninguna ideología, no hay ningún partido político. Tampoco hay ninguna influencia a nivel religioso ni segmentos. Da igual que los fallecidos sean sanitarios, miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ciudadanos de a pie… Tampoco hay ningún interés económico. Todos los profesionales aparecemos con los nombres, pero nadie ha hecho publicidad de sus despachos, ni de a qué despachos pertenecen. De todas las personas con las que hablamos, es increíble, nadie te pregunta si hay una indemnización, nada. A la gente no le interesa el dinero aquí ni le interesa ver en la cárcel a nadie. Lo que necesitan es una explicación para entender lo que ha pasado y que se calmen sus corazones. No hay más.

¿Ustedes como abogados también lo hacen de manera gratuita?

Es todo gratuito. Primero estuvieron en primera línea de fuego nuestros sanitarios, el Ejército, las fuerzas de seguridad del Estado… ahora queda aclarar. Alguien tiene que dar explicaciones sobre lo que ha hecho el Gobierno durante este tiempo. Tienen que ser ellos, quién mejor, y que lo hagan ante un órgano tan competente y tan digno de respeto y en el que queremos creer como es el Tribunal Supremo. A partir de ahí los ciudadanos tendrán tranquilidad y recuperarán o mantendrán la confianza en los políticos, y te hablo en plural, en todos.

¿Qué pasos tienen que seguir aquellos afectados que quieran sumarse?

Tienen que aportar certificado de defunción, certificados médicos de fallecimiento si tienen, el DNI de la persona que va a interponer la acción y el DNI del fallecido, y simplemente enviar un e-mail a victimas@despues.info con esa documentación diciendo que quieren sumarse a la querella.