Las 16 vidas que se llevó el terrorismo yihadista en Barcelona y Cambrils

El atentado terrorista que sacudió Las Ramblas de Barcelona, una de las zonas más concurridas de la ciudad Condal el 17 de agosto de 2017 y en las horas posteriores Cambrils (Tarragona), dejó un centenar de heridos y 16 víctimas mortales. La nacionalidad de las víctimas mortales da fe de la repercusión internacional que tuvo el ataque: cinco españoles, dos portuguesas, un canadiense, una belga, dos italianos, una alemana, un estadounidense, dos argentinas y un australiano.

Cada uno con un motivo diferente por el que estar allí, de un lugar distinto del planeta, pero todos corrieron la mala fortuna de estar en la céntrica calle barcelonesa a las 16:50 de una calurosa tarde de agosto cuando Younes Abouyaaqoub embistió a 137 transeúntes de 34 nacionalidades diferentes con una furgoneta blanca sembrando el caos en la ciudad.

Con 57 años, residía en Rubí (Barcelona) y emigró décadas atrás desde su Lanteira (Granada) natal a Cataluña. Pasaba el día en Las Ramblas junto con su mujer que resultó herida grave, la sobrina de ésta y sus dos hijos, uno de los cuales también falleció.

Con tres años, es la víctima más joven de los atentados de Cataluña. Al igual que Francisco López Rodríguez, familiar del pequeño, residía en la localidad de Rubí y se había trasladado ese día a Barcelona para pasar el día en compañía de su hermana, su madre y sus tíos.

Era vecina de Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona) aunque residió durante muchos años en la capital. La mujer de 75 años ingresó en el Hospital del Mar de Barcelona, donde acabó falleciendo como consecuencia de las heridas en la pierna que le provocó el atropello. Codina se encontraba en Las Ramblas realizando unas compras junto con su hija Elisabeth, que también resultó herida.

Era una ciudadana hispano argentina de 40 años que llevaba una década instalada en Barcelona. Es la única víctima mortal residente en la ciudad condal. Según afirmó el cónsul argentino, Alejandro Alonso Díaz, la mujer se encontraba en la zona de los hechos realizando unas compras cuando fue embestida por la furgoneta del terrorista.

Nacida en Sasso di Castalda (Italia) en 1937 emigró a Argentina de niña. Lopardo ya estaba jubilada y “se encontraba en Barcelona de turista en el momento del trágico atentado”, informó el Gobierno argentino.

Era vecino de Legnano (Italia) y se encontraba de turismo en Barcelona junto con su mujer y sus dos hijos. Gulotta era responsable de la filial italiana de la web Tom’s Hardware, que al poco tiempo puso en marcha una iniciativa de recolección de fondos destinados a su viuda e hijos y en el mes de octubre había recaudado más de 200.000 euros.

Natural de Bassano del Grappa (Italia), el hombre de 25 años que recientemente se había graduado como ingeniero energético y había encontrado trabajo en una empresa de productos de refrigeración, hacía turismo con su pareja paseando por Barcelona en el momento del atentado.

La mujer belga de 44 años era funcionaria del servicio postal belga. Se encontraba de vacaciones en la ciudad Condal con su marido y sus dos hijos, de 11 y 14 años. La familia caminaba por la céntrica calle cuando el marido y los hijos perdieron de vista a Vanbockrijck, que más tarde conocieron que se encontraban entre las víctimas mortales.

Tucker y su mujer Heidi Nunes estaban celebrando su primer aniversario de boda en Barcelona. Vivían en San Francisco (EEUU) y él regentaba un negocio de piscinas en su país. Poco antes de la irrupción de la furgoneta, ambos se hicieron una fotografía en una terraza de Las Ramblas, luego se separaron y Tucker fue atropellado.

Wilson, de 53 años, estaba de vacaciones en España con su esposa, su yerno y su nieto de 14 años. Las autoridades canadienses confirmaron el fallecimiento de Wilson y el primer ministro de su país, Justin Trudeau, mostró sus condolencias a las familias de las víctimas de los atentados.

