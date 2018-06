La víctima de 'La Manada' rompe su silencio: "No os quedéis callados, les dejaréis ganar"

Después de dos años en el anonimato, la víctima de 'La Manada' ha roto su silencio a través de una carta al programa de Ana Rosa Quintana. La joven madrileña ha mandado un mensaje a todos los que han salido a las calles desde que se conoció su denuncia de agresión sexual aquél primer día de las fiestas de San Fermín en 2016: “Contadlo como queráis, pero no os quedéis callados, porque si lo hacéis, les estáis dejando ganar a ellos”.

"De víctima a superviviente, y de ahí a mujer valiente", empieza la carta. Son sus primeras palabras desde que la Audiencia de Navarra condenara, hace dos meses, a nueve años de prisión a los cinco miembros del grupo por abuso sexual, pero no por violación. Les absolvía a todos ellos del delito de agresión sexual por el que fueron procesados junto a un delito contra la intimidad y robo con intimidación.

Además, los cinco miembros de 'La Manada' podrán descontar díasde condena por ir a firmar al Juzgado durante el tiempo que permanezcan en libertad provisional a la espera de que su sentencia sea firme. El criterio general empleado por los tribunales es de un día de compensación por cada diez comparecencias.

"Gracias"

La víctima de 'La Manada' ha comenzado la carta dando las gracias a todos los que la han apoyado en este camino. "Hola a todas y a todos. Pensaréis que esta carta es para contar mi vivencia, pero no es así. Esta carta es de agradecimiento".

Primero se ha dirigido a su familia, a sus padres, y después a "sus personas, sus elegidas": "Por apoyarme, llorar conmigo, enfadaros porque no tenía sentido lo que sentía. Por reír y hacerme ver que lo mejor y lo peor de la vida hay que compartirlo. Por odiar y por querer. Vosotros me levantáis", dice.

También se refiere a una persona especial en la que ha estado apoyada todo este tiempo:"Ojalá nunca te hubiera conocido amiga, pero gracias a esto tengo a una persona imprescindible en mi vida. Compañera de batalla, nunca nos vamos a olvidar".

Finalmente, también ha agradecido el apoyo de toda España: "También quiero dar las gracias a toda España, que salio a la calle y me dio voz cuando me la intentaron quitar. Gracias por creerme, hermanas". "Gracias por hacerme sentir otra vez parte de la sociedad, en la que parece que si te violan tienes que llevar el cartel de violada pegado en la frente. Gracias por luchar y apoyar esta causa", añade.

"No soy la chica de Sanfermines"

Finalmente, la joven ha querido que esta carta sirva de denuncia porque "nadie tiene que pasar por esto", y animar a otras personas a que también lo hagan.

"Nadie tiene que lamentarse de beber, de ir sola a casa o de llevar una minifalda. Esto le puede pasar a cualquiera, os lo aseguro. Os puedo asegurar que todo el camino que hay que recorrer no es un plato de buen gusto. Pero qué hubiera pasado si yo no hubiera denunciado”, ha dicho.

Además, ha pedido cautela con los comentarios: "Tened cuidado con lo que decís, no sabéis cuantas veces he oído hablar sobre la 'chica de Sanfermines', sin saber que esa chica era la que estaba a tu lado. Y por cierto no soy la chica de Sanfermines, soy la hija, nieta y amiga".

"No podemos bromear con una violación, es indecente. Está en nuestras manos cambiarlo. Por mucho que penséis que no os van a creer, denunciéis. Está muy bien condenar unos hechos pero todos tenemos que ser partícipes del cambio. Con que mi caso haya removido la conciencia de alguien, me doy por satisfecha", ha sentenciado.