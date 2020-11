Un viceconsejero del PSOE de Melilla descarta dimitir por "autoconcederse" una subvención

El PP de Melilla ha pedido este lunes la dimisión del viceconsejero de Recursos Hídricos, Energías Renovables y Políticas Ambientales, Francisco Vizcaíno (PSOE), por "autoconcederse" una subvención de 5.500 euros para la compra de un coche eléctrico mientras el político socialista ha pedido "disculpas" y ha anunciado que aún no ha recibido el dinero, pero si lo hace lo devolverá si bien ha avanzado que no se irá porque lo ocurrido ha sido "por desconocimiento" y "por ignorancia".

El secretario general del PP, Miguel Marín, ha manifestado que la concesión de la ayuda de la Ciudad Autónoma además de presuntamente contravenir la Ley General de Subvenciones, podría incumplir también las propias bases de la convocatoria.

En este sentido, ha explicado que Vizcaíno, como diputado de la Asamblea, "no puede recibir ninguna subvención pública", tal y como establece la propia Ley General de Subvenciones, y ha denunciado que ha recibido una subvención que gestiona él mismo en su Viceconsejería, según el Decreto de distribución de competencias dentro del gobierno; "de hecho, las resoluciones de las subvenciones de este programa las firma él mismo" ha detallado.

Por todo ello, ha destacado que las ilegalidades que se podrían haber cometido en este expediente pudieran dar lugar "a la comisión de los delitos de prevaricación administrativa y malversación".

El dirigente del PP también ha pedido la dimisión del consejero de Medio Ambiente Hassán Mohatar (CPM) por haber firmado el documento por el que se le otorga a su "número dos" los 5.500 euros de subvención para adquirir un coche eléctrico.

Descarta dimitir

Por su parte, el viceconsejero Francisco Vizcaíno ha pedido este lunes "disculpas" por habérsele concedido una subvención de 5.500 euros para comparar un coche eléctrico aunque ha rechazado dimitir al alegar "desconocimiento" de las bases del departamento que él preside.

En rueda de prensa, ha declarado que "en primer lugar", que quería "pedir disculpas y perdón a la ciudadanía por, según algunos medios y la oposición dicen, haber recibido una subvención de 5.500 euros que no he recibido, para la adquisición de un vehículo eléctrico y pedir su nulidad por escrito".

"Decirles -ha añadido- que me achaco el desconocimiento de no poder presentarme a dicha subvención. He participado en una convocatoria de libre concurrencia, creyendo que podía hacerlo. No fui informado por los técnicos de la Consejería de esto y el director general de Sostenibilidad asume su responsabilidad, presentando en breve su dimisión".

No ha recibido "dinero alguno"

El político socialista ha señalado que no ha "recibido dinero alguno" y que, si llega "a saberlo antes", habría retirado la solicitud. "Sólo soy culpable de esa ignorancia, pero de nada más. La tranquilidad que siempre he tenido es que esa subvención está supeditada a Intervención y Hacienda y de ahí, reitero, mi tranquilidad de transparencia por dicha supervisión por parte de los funcionarios de la CAM", ha dicho.

El número dos de la Consejería de Medio Ambiente y diputado del PSOE en la Asamblea de Melilla ha destacado que "soy una persona íntegra y lo único que he hecho ha sido solicitar públicamente y en libre concurrencia una subvención estatal, desconociendo que no podía acceder a la misma y por ese error vuelvo a pedir perdón y no vamos a permitir un linchamiento público y orquestado".

Sobre la petición de dimisión que le ha realizado el PP, Francisco Vizcaíno ha manifestado que está en política para "servir" a su "ciudad y a sus ciudadanos". "No tengo dependencia económica del cargo. Mi vida económica está resuelta y soy pensionista. No tengo ataduras al poder más allá de servir a mi Ciudad y si, llegado el caso, tuviera que dimitir, pondría mi dimisión y el acta de diputado sobre la mesa. Ahora no es el momento de dimitir. Al contrario, pensamos seguir trabajando por el medio ambiente y por Melilla", ha concluido el también vicesecretario general del PSOE de Melilla.