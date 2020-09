Un vocal del Poder Judicial confirma que el Gobierno vetó el viaje del Rey a Barcelona

El rey Felipe VI canceló su asistencia al acto de entrega de despachos de los nuevos jueces, que tendrá lugar este viernes en Barcelona, porque no recibió el refrendo del Gobierno, según ha explicado a Vozpópuli el vocal del Consejo General del Poder Judicial José María Macías.

Este integrante del órgano de Gobierno de los jueces también ha asegurado en una entrevista concedida a la Cadena Ser que el monarca "no podía participar en el acto" porque "el Gobierno no lo autorizaba".

"Se recibió una comunicación por parte de Casa Real en la que se indicaba que su majestad no podía participar en el acto. Hasta donde yo conozco y he sido informado, la razón indicada en la comunicación es que el Gobierno no lo autorizaba", ha completado Macías.

Este vocal del CGPJ relata que los actos oficiales del Rey, según la Constitución, necesitan ser asumidos por un miembro del Gobierno: "Se llama refrendo, y de hecho existe una figura, que es la del ministro de jornada, que tiene que acompañar al Rey, que no puede llevar a cabo actuaciones oficiales sin su presencia. Por eso, si el gobierno no lo autoriza y no le da el refrendo, no puede hacerlo", ha completado a este diario este vocal del Poder Judicial.

Desconoce los motivos

La incógnita continúa siendo el motivo por el que el Ejecutivo desautorizó esta visita. El vocal del CGPJ ha relatado a esta redacción que ignora "por completo" las razones, si es que "ha proporcionado alguno". José María Macías y otros integrantes del Podemos Judicial han reconocido que están molestos por la ausencia de explicaciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez al respecto.

Al ser preguntada este miércoles por esta cuestión, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado este miércoles que "hay decisiones que están muy bien tomadas".

No obstante, Calvo tampoco ha aclarado el motivo por el que se ha tomado esta decisión de que el monarca no acuda a Barcelona, ni tampoco quién ha sido el responsable de que se haya adoptado. Al ser preguntada en concreto sobre quién ha tomado esa decisión, ha respondido, tajante: "Quien corresponde".

"No tiene mayor importancia"

Fuentes del Gobierno han restado este miércoles importancia al hecho de que, por primera vez, Felipe VI no vaya a presidir la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces, asegurando que no tiene mayor importancia y que simplemente no forma parte de su agenda.

Sin explicar los motivos, estas fuentes sí han reconocido que aunque es la Casa Real la que diseña esa agenda, es el Gobierno el que la refrenda. La Constitución, en su título II, señala que "los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes".