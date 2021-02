Tres después de la polémica, el Gobierno ha facilitado el desglose de los costes del viaje del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y su equipo a Canarias en un fin de semana de noviembre. Las informaciones publicadas que sugerían una prolongación de la estancia en las islas con fines vacacionales en base a fondos públicos propiciaron una batería de preguntas parlamentarias registradas por la oposición. El Ejecutivo niega que se abonase ninguna partida al margen de la agenda oficial y detalla que el traslado, alojamiento y manutención de José Luis Ábalos y su equipo más cercano supuso un desembolso de 7.150 euros para las arcas públicas.

Los hechos tuvieron lugar en el fin de semana del 20 al 22 de noviembre. El ministro viajó a Gran Canaria y Tenerife, donde mantuvo varios encuentros institucionales y reuniones derivadas de la actividad de su departamento. También visitó el muelle de Arguineguín, coincidiendo con el pico de la crisis migratoria que saturó las instalaciones habilitadas para recibir a las personas que llegan a las Islas por rutas ilegales. Con él viajaron su jefe de gabinete, dos asesores y dos escoltas, de acuerdo a la información facilitada por el Gobierno en respuestas parlamentarias escritas a varios partidos de la oposición.

La polémica estalló tras una información publicada por ABC en la que se señalaba que Ábalos había alargado su estancia en Islas Canarias para disfrutar de un fin de semana con su familia. Los diputados María Muñoz Vidal y Edmundo Bal (por parte de Ciudadanos), y Andrés Lorite y Ana Vázquez Blanco (del Partido Popular) registraron una batería de preguntas escritas en el Congreso para conocer los pormenores del viaje, así como los gastos derivados del mismo.

El desglose de gastos

De acuerdo a las respuestas que el Gobierno ha facilitado a la oposición -a las que ha tenido acceso Vozpópuli-, el transporte de José Luis Ábalos y de los cinco miembros de su equipo supuso un desembolso de 4.819,74 euros para las arcas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El Ejecutivo afirma que los desplazamientos se llevaron a cabo en línea regular y no a bordo del Falcon del Ejército del Aire dedicado al traslado de autoridades VIP, tal y como preguntaban desde las filas de la oposición.

También se facilitan otros costes derivados del viaje. En concreto, Transportes pagó 2.155 euros en concepto de alojamiento para el ministro y su equipo, y otros 175,60 en gastos de manutención. En suma, el presupuesto derivado de todo el viaje oficial en las fechas comprendidas entre el 20 y el 22 de noviembre es de 7150,34 euros.

Gastos pagados por Ábalos

Lo que el Gobierno niega tajantemente es que el transporte y la estancia de la familia de José Luis Ábalos en sendos hoteles de cinco estrellas se gestionase en base a fondos públicos: “No consta ningún gasto no oficial de dicho viaje que haya sido abonado con cargo a los presupuestos del Departamento”, señalan las respuestas parlamentarias. Y añaden: "El resto de información, concerniente a la familia, corresponde a aspectos relativos al ámbito privado, que no es objeto del control parlamentario del Gobierno".

Tras estallar la polémica, el Ministerio de Transportes aseguró que había sido el propio José Luis Ábalos quien pagó de su propio bolsillo la estancia de su familia en Canarias. Las facturas gestionadas por El Corte Inglés detallan que el alojamiento en los hoteles Gran Meliá Palacio de Isora -resort ubicado en Santa Cruz de Tenerife- y Santa Catalina -en Gran Canaria-, ambos de cinco estrellas, costaron 381,5 euros y 168 euros, respectivamente. También se abonaron 203 euros en concepto de viajes y traslados.

En declaraciones a la prensa, José Luis Ábalos alegó que la presencia de su mujer y dos hijos se debía a motivos de "conciliación familiar" y arremetió contra las insinuaciones de que el traslado de éstos se había gestionado con dinero público: "Me parece grave. ¿Dónde está prohibido que concilie mi vida familiar y que vea a mis hijos sólo en la noche?".